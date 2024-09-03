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|Задержан зампред Казахстанской партии "Ак Жол" предприниматель Дмитрий Васильев
15:29 04.09.2024
Перуашев прокомментировал слухи о задержании зампреда "Ак жол"
Надежда Лыкова
Корреспондент
Председатель "Ак жола" Азат Перуашев прокомментировал информацию о задержании зампреда партии, передает Tengrinews.kz.
Ранее в сети появились сообщения о предполагаемом задержании заместителя председателя партии "Ак жол" Дмитрия Васильева и еще нескольких человек.
"Буквально 5 минут назад прочитал такое сообщение. Пока комментировать что-то невозможно, поскольку для нас эта ситуация неожиданная. Сейчас нам необходимо будет связаться с адвокатом Васильева. Будем выяснять, в чем дело", - сказал лидер партии "Ак жол" в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz.
По данным с сайта партии, Дмитрий Васильев является председателем алматинского филиала "Ак жол", а также заместителем председателя партии. Кроме того, занимает руководящие должности в нескольких ТОО. Родился 3 марта 1970 года в России.