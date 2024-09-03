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10-балльная система. В школах Таджикистана начался эксперимент - оценку будут умножать на 2
15:42 04.09.2024

В школах Таджикистана начался эксперимент по внедрению 10-балльной системы оценки

На первом этапе в нем участвуют 140 школ.

В 140 школах городов и районов Таджикистана с 1 сентября введена в качестве эксперимента 10-балльная система оценки учеников. Об этом "Азия-Плюс" сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Из общего числа школ, где ввели эту систему, 15 - в столице.

"По итогам текущего учебного года министерство оценит эффективность новой системы и примет решение об ее повсеместном внедрении или, наоборот, отмене", - отметили в ведомстве.

Там также отметили, что балльная система соответствует международным стандартам и является частью реформирования образовательной системы в Таджикистане.

"Министерство образования и науки, его структуры, а также ученые, эксперты и педагоги считают переход на 10-балльную систему более целесообразным по сравнению с существующей системой. Последняя не полностью охватывает возможности для оценки и мотивации учащихся", - подчеркнули в министерстве.

По данным источника, после завершения тестирования на основе его результатов и предложений, министерство разработает нормативный акт о 10-балльной системе оценки знаний, навыков и умений учащихся в общеобразовательных учреждениях Таджикистана.

Как оценивать по новой системе?

По новой системе, отметки распределяются следующим образом:
10-8 баллов – это "отлично";
7-6 баллов – "хорошо";
5-3 балла – "удовлетворительно";
2 и 1 балл – "неудовлетворительно".

Если конкретнее, то:

1 балл означает, что учащийся не усвоил теоретический материал и не применил его на практике.
2 балла присуждаются за низкий уровень усвоения материала и множество ошибок.
3 балла – это когда учащийся с помощью учителя усваивает материал, но не может применить его на практике.
4 балла означают, что учащийся частично усвоил материал, но не на достаточном уровне.
5 и 6 баллов - хорошо освоил основные пункты материала.
7 и 8 баллов соответствуют пятерке по 5-балльной шкале и говорят о том, что ученики в полной мере овладели материалом.
А максимальные баллы – 9 и 10 свидетельствуют о нестандартном творческом подходе в применении полученных знаний.

В ведомстве сообщили, что введение 10-балльной системы оценки будет сопровождаться разъяснительной работой с родителями и учащимися.

В соответствии с методическими указаниями, оценка будет выставляться в цифровом виде (1-10) и отображаться в табелях и журналах как: 10 (превосходно), 9 (отлично), 8 (почти отлично), 7 (очень хорошо), 6 (хорошо), 5 (достаточно), 4 (весьма удовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 2 (поверхностно), 1 (очень поверхностно).

Отметим, что в 1 классе оценка знаний учащихся выставляться не будет. В начальной школе (2-4 классы) оценка будет проводиться по предметам обучения на основе указанных выше критериев.

10-балльная система дает объективную оценку знаний ученика

Ранее в беседе с "Азия-Плюс" педагог с более 20-летним стажем работы в общеобразовательных школах Душанбе и РРП Саодат Рахматова сказала, что о необходимости принятия более расширенной системы оценивания говорит хотя бы тот факт, что многие преподаватели до настоящего времени применяют такие виды оценок, как например, 3+, или 4-, 5+.

"Такие "полуофициальные" оценки зачастую используются потому, что 5-балльная шкала не всегда позволяют дать объективную оценку знаний ученика. При этом плюсы и минусы не могут фигурировать в итоговых табелях", - говорит Саодат Рахматова.

По ее мнению, скорее всего, поначалу новую систему родители и учителя воспримут без энтузиазма.

"Все просто. Уже почти 100 лет в школах Таджикистана действует 5-балльная система. Она привычна и понятна как родителям, так и ученикам. Ребенок, хорошо справляющийся с учебой, регулярно получает максимальные баллы, что, безусловно, положительно сказывается на самооценке. И менять уже устоявшийся, привычный метод поначалу многие не захотят", - считает Рахматова.

Однако, по словам педагога, при 5-балльной системе нет возможности оценить прогресс учащегося, например, старания двоечника, стремящегося улучшить свои результаты, никак не будут отмечены, даже если количество ошибок при выполнении заданий меньше, чем обычно. Школьник, как обычно, получит два балла, рискуя окончательно утратить мотивацию.

Эксперты также отмечают очевидное преимущество 10-балльной системы – более глубокая классификация в оценке знаний обучающихся.

Как сообщал в интервью "Азия-Плюс" руководитель НИИ развития образования Асадулло Наджмиддиниен, прежде, чем решить применить 10-балльную систему, специалисты провели большую работу, изучив положительный опыт других стран.

"В мире существуют различные системы оценивания знаний учеников в образовательных учреждениях, вплоть до 100-балльных. Изучив опыт многих стран, мы пришли к выводу, что для нашей республики более приемлемым станет 10-балльная система, по которой работают такие страны, как Нидерланды, Латвия, Литва, Беларусь, Исландия, Испания, Италия и другие", - пояснил ученый.

По его словам, итоговая цель школы – дать знания и научить ими пользоваться, и 10-балльная система позволяет оценить уровень знаний более точно.

"Что еще важно, при новой системе стирается некомфортный разрыв между двоечниками и отличниками. Очевидно, что и с педагогической задачей школы – мотивировать учащихся – 10-балльная система справится лучше. Оценки – это важно, но еще важней сохранить у детей веру в себя и желание узнавать новое", - говорил он.

Источник - Азия-Плюс
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