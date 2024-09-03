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Как М.Бондаренко стала одной из жен таджикского джихадиста Абу Довуда и за что будет сидеть 11 лет
17:04 04.09.2024

В России жену "Абу Довуда" приговорили к 11 годам тюрьмы

Суд в российском городе Ростов-на-Дону приговорил жену жену таджикского пропагандиста ИГИЛ Парвиза Саидрахмонова, известного как "Абу Довуд" к 11 годам тюрьмы. Решение в отношении Мадины Бондаренко было вынесено в начале августа, сообщает радио "Озоди".

По словам родственника женщины, Мадина была признана виновной в "членстве в террористической организации".



Родственник Мадины, разговаривавший с радио "Озоди" на правах анонимности, рассказал, что женщина на суде отрицала обвинение в членстве в террористической организации и все время утверждала, что муж отвез ее в Турцию и оттуда в Сирию обманным путем.

Однако Парвиз Саидрахмонов во время допросов российских следователей в Душанбе заявил, что его жена с первого дня знала, что она едет в Сирию, так как в 2017 году осознанно поехала в эту ближневосточную страну.

По словам родственника Мадины, суд принял во внимание слова мужа во время вынесения приговора. По словам родственника, суд отказался учесть то, что женщина является матерью несовершеннолетних детей. Суд заявил, что все трое детей Мадины – граждане Таджикистана, а не России и они переданы на воспитание государства в Таджикистане.

Попытки ее родных вернуть детей в Россию не увенчались успехом.

Дети "Абу Довуда" - трое их них от Мадины Бондаренко и одна дочь от Ситоры Фозиловой - по информации "Озоди", они находятся в одном из домов-интернатов Душанбе.

Радио отмечает, что мать Ситоры Фозиловой долгие годы пытается забрать внучку на воспитание, но пока власти не спешат удовлетворить ее просьбу.

Напомним, власти Таджикистана доставили "Абу Довуда", его супругу и четверых их детей из Турции в Душанбе в 2022 году. Год назад Мадину экстрадировали из Таджикистана в Россию, где с 2017 года женщина находилась в розыске.

Парвиза Саидрахмонова в 2023 году в Таджикистане приговорили к 21 году тюрьмы.

Источник - Азия-Плюс
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