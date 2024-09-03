Как М.Бондаренко стала одной из жен таджикского джихадиста Абу Довуда и за что будет сидеть 11 лет

17:04 04.09.2024

В России жену "Абу Довуда" приговорили к 11 годам тюрьмы



Суд в российском городе Ростов-на-Дону приговорил жену жену таджикского пропагандиста ИГИЛ Парвиза Саидрахмонова, известного как "Абу Довуд" к 11 годам тюрьмы. Решение в отношении Мадины Бондаренко было вынесено в начале августа, сообщает радио "Озоди".



По словам родственника женщины, Мадина была признана виновной в "членстве в террористической организации".



