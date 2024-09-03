Ильхам Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию, - Ст.Тарасов

17:07 04.09.2024

Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию

"Второго фронта" против России не будет, Баку делает резкий разворот в сторону Москвы и Тегерана



Станислав Тарасов



После того, как помощник Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что Азербайджан решил исключить вопрос прокладки так называемого Зангезурского коридора из договора с Арменией "с целью добиться прорыва в переговорах по заключению с ней мира", стало ясно, что реализация проекта "Срединного коридора" в варианте Китай-Казахстан-Азербайджан-Армения-Турция откладывается на неопределенное время. Было заявлено, что аналогичный проект Баку прорабатывает с Тегераном, через территорию Ирана в Нахичевань и далее в Турцию.



Такой ход Азербайджана стал полной неожиданностью для США. По состоянию на начало 2024 г. готовность ж/д полотна на этом направлении со стороны Азербайджана составляла 45%, автодороги - 80%. А Ильхам Алиев в публичных заявлениях демонстрировал решимость довести начинание до завершения.



В США проект расценивался как реализация антироссийского сценария, ориентированного на открытие "второго фронта" с использованием маршрута, который должен был пролегать через Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы страны Средней Азии могли получить выход к мировым рынкам, минуя РФ.



Именно на такой "платформе" Вашингтон намеревался толкать Азербайджан и Армению к мирному договору, что, по словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, "могло создать условия, которые позволили бы премьер-министру Николу Пашиняну делать смелые шаги, чтобы порвать с Россией".



Помимо этого, планировалось переключить энергетику и экономику Армении на Азербайджан. Другими словами, госдеповский "куратор Кавказа" не скрывал, что все произошедшие за два последних года события в армяно-азербайджанском конфликте, в том числе в отношении Карабаха, были частью реализуемой руками Еревана целенаправленной политики "комбинированными средствами на основе согласованной "платформы".



Но Баку решил осуществить разворот в сторону региональных партнеров, лишая США и их западных партнеров рычагов влияния на переговорный процесс с Ереваном. Что же касается Армении, то она лишилась возможности подключиться к "Срединному коридору". Кстати, позицию Баку поддержал Тегеран, который не скрывает своего отношения к армянской части транскавказского маршрута (в Иране его называют "Туранским коридором"), полагая, что его реализация является прикрытием для подведения военных структур НАТО непосредственно к своим северным границам.



Как видим, проблема тут не столько в стремлении Азербайджана как можно скорее заключить мирное соглашение с Арменией, сколько в смене регионального геополитического вектора, охватывающего и Среднюю Азию по части кавказского транзита. Что касается Турции, то, как пишет издание Cumhuriyet, она считает, что Алиев "провалил планы США вклиниться в треугольник Турция-Россия-Иран".



И не только это. Газета вспоминает о недавних рейдах в Казахстан и Узбекистан торгового представителя США Кэтрин Тай, которая ратовала за создание нового транспортного коридора, который соединил бы Среднюю Азию с Европой через Кавказ и Турцию, и предлагала Узбекистану и Казахстану "обойти Китай и Россию". Напомним: в прошлом году для противодействия инициативе Пекина "Пояс - путь" было объявлено о спонсируемом США проекте "Экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа".



Это маршрут из Индии в Объединенные Арабские Эмираты по морю, оттуда в Израиль по суше через Саудовскую Аравию и Иорданию, а затем в Грецию снова морем. Но проект был сорван после начала войны Израиля с ХАМАС. Теперь Анкара предполагает, что Вашингтон будут пытаться заблокировать "Срединный коридор", но в варианте обхода Армении через Грузию.



Следует учесть, что Китай строит в Грузии морской порт Анаклия с объемом инвестиций с 600 млн долларов. В этой связи газета считает, что США, подрывая на Ближнем Востоке турецкий геоэкономический проект "Путь развития в Ираке", одновременно стремятся помешать сотрудничеству Анкары с Пекином и на кавказском направлении.



В целом ситуация в Закавказье остается тревожной. Не случайно начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков выступил с заявлением, согласно которому "ситуация на Южном Кавказе не внушает оптимизма из-за растущего влияния Запада" По словам генерала, "особую обеспокоенность вызывает высокий уровень противоречий, обусловленный в первую очередь неурегулированностью территориальных вопросов и стремлением Запада нарастить свое влияние в Закавказье".



Сердюков намекает, что в результате конфликта между Арменией и Азербайджаном в регионе могут появиться новые силы, такие как США. Недавно Ереван заявил о намерении повысить уровень отношений с Вашингтоном до стратегического партнерства. Армения стала получать военную помощь не только от США, но от Франции и Индии, которые преследуют в регионе свои интересы.



Сейчас на закавказском треке наблюдается повышенное дипломатическое оживление, которое только запутывает проблемы, проецируя их на Ближний Восток. Даже при самом лучшем для себя раскладе США уже потеряли в Азербайджане значительный сегмент общественного мнения и политической поддержки, так и не дождавшись реальных дивидендов и на армянском направлении. По всем признакам, в региональном геополитическом процессе обозначается рестарт, последствия которого сейчас сложно прогнозировать.