Психиатр от Бога. Памяти выдающегося таджикского врача - академика Минходжа Гулямова, - Анна Мифтахова

17:23 04.09.2024 Психиатр от Бога. Вспоминая Минходжа Гулямова



Анна Мифтахова, Asia-Plus



Он первым в СССР организовал наркологическую больницу с реанимацией и применил практику лечения душевнобольных лазером. Жизнь врача оборвалась от пуль террористов в мае 1996 года.



3 сентября исполнилось бы 95 лет таджикскому ученому и государственному деятелю, члену-корреспонденту Академии медицинских наук СССР и России, заслуженному врачу Таджикистана, Лауреату Госпремии имени Абу Али ибн Сино профессору Минходжу Гулямову.



Его имя тесно связано с отечественной медициной и навсегда осталось в ее истории.



Минходж Гулямов первым в СССР организовал наркологическую больницу с реанимационным блоком, применил практику лечения душевнобольных лазером, стоял у истоков открытия Республиканского центра для лечения детей и подростков с психическими расстройствами, а в годы гражданской войны усилиями Гулямова был открыт Центр реабилитации психического здоровья. Минходж Гулямович также является автором закона Таджикистана "О защите прав психических больных".



Детство



Минходж Гулямов родился 3 сентября 1929 года в многодетной аристократической семье в Самарканде. Ранее детство он проводил, окруженный роскошью знатного дома. С ранних лет мальчику прививали утонченные манеры, высокий эстетический вкус – почти ежедневно учителя музыки, живописи посещали дом Гулямкадыра, отца Минходжа.



Но продолжалось это недолго. Смена власти, приход большевиков, наконец, сталинские репрессии не могли не оставить свой отпечаток на семье Минходжа, который уже в 8 лет лишился отца.



Отец Гулямкадыр имел собственное производство, и именно за это попал в жернова политических репрессий. Его отправили в ссылку, имущество отняли, а семью выселили.



Одна из сестер Минходжа жила в Душанбе, и однажды сильно заболела. Мать переехала к ней, а маленький Минходж остался на попечении старшей сестры в Самарканде – коммунистки и председательницы колхоза – муж которой был школьным учителем. Именно эта семья сыграла важную роль в становлении личных и профессиональных качеств будущего доктора, за что он был им благодарен до конца жизни.



"Детство моего отца было тяжелым, как и у других детей его поколения. Но, несмотря на то, что в детстве он был окружен заботой всех домочадцев, работать он не боялся и даже любил. С 8 лет работал в колхозном поле помощником бригадира. Рабочий день начинался в 4 утра, а заканчивался с наступлением темноты. Между этим была учеба в школе, которую папа окончил с медалью", - рассказывала Насиба Гулямова, младшая дочь Минходжа Гулямовича.



Будущую профессию Минходж тоже выбрал в раннем детстве, именно тогда, когда на семью обрушились несчастья.



У него было 3 сестры и один младший брат Акмал, которого он очень любил. Мальчик тяжело заболел, несколько дней температурил, и Минходжа отправили за врачом, который наблюдал семью до репрессии. Дело было ближе к ночи, и доктор, выслушав мальчика, сказал что надо дать аспирин и беспокоиться не о чем. Он обещал прийти утром, но не пришел, и несколько дней спустя Акмал умер от двусторонней пневмонии.



Тогда то Минходж твердо решил связать свою жизнь с медициной, чтобы помогать людям и поклялся ни при каких обстоятельствах не брать денег с пациентов. Клятву он сдержал.



"Никогда мой отец не брал денег за лечение, так как был человеком принципа. Он всегда опирался на свою совесть и никогда никому не врал - все говорил в лицо, вне зависимости от того, кто перед ним стоит. За это его многие не любили. Если он не уважал человека, то мог не подать руки", - вспоминает Насиба Гулямова.



От студента-медика до доктора медицинских наук



После школы Минходж Гулямов окончил лечебный факультет Самаркандского медицинского университета им. И. П. Павлова, где преподавали эвакуированные профессора из Ленинграда, которые рекомендовали ему поступить на аспирантуру во Всесоюзный научно-исследовательский институт общей и судебной психиатрии им. В. П. Сербского в Москве. Когда он приехал туда, у него не было даже теплой шапки и он, промерзнув от российских холодов, заболел менингитом, но благодаря своевременному лечению, поправился.



Параллельно учебе Минходж Гулямов работал сторожем в лаборатории, где занимался наукой и жил. Его девизом всегда была фраза: "Главное – не падать духом, все будет хорошо".



Он успешно окончил аспирантуру, пройдя школу лучших психиатров СССР, и в 29 лет защитил кандидатскую, а 7 лет спустя – докторскую. Его имя постепенно стало известным в медицинских и научных кругах СССР, и он пользовался уважением за свою доброту, пытливый ум и чуткое сердце. При этом он никогда не был карьеристом и не стремился получить какую-то высокую должность.



В течение 26 лет профессор Гулямов занимал должность проректора по науке в Таджикском медицинском институте, и 30 лет заведовал кафедрой психиатрии, которая в настоящее время носит его имя.



Также он был заместителем председателя Всесоюзного научного общества психиатров в республиках Средней Азии и Казахстане, а в последние годы жизни – вице-президентом Федерации научных обществ и ассоциации психиатров и наркологов стран Содружества и Президентом Ассоциации психиатров Таджикистана. В 1986 году профессора Гулямова избрали членом Всемирной Ассоциации психиатров, и он был единственным представителем медицинской науки из Центральной Азии во Всемирной организации здравоохранения, где являлся экспертом по вопросам психиатрии и наркологии.



За заслуги в развитии советской и таджикской медицинской науки Минходж Гулямов был награжден многочисленными правительственными грамотами, орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами "Знак Почета" и прочими наградами. В общей сложности он написал 377 научных трудов, в числе которых 18 книг и монографий, 4 учебника, 35 методических рекомендаций и 15 работ, опубликованных за рубежом.



Учебником "Психиатрия", изданном в 1993 году, сегодня пользуются во всем мире, а именем Гулямова названы описанные им психопатологические феномены и разновидности психозов, например: Гулямова галлюцинаторный вариант синдрома психического автоматизма, Гулямова ротоглоточные галлюцинации, Синдром Кандинского-Клерамбо-Гулямова.



Семья



Семью Минходж Гулямов создал в достаточно зрелом возрасте, когда защитил кандидатскую и был назначен главврачом психиатрического диспансера, который располагался раньше на территории нынешнего парка Рудаки. Недалеко от работы он однажды встретил будущую супругу Махбубу – тогда она была студенткой-первокурсницей Таджикского национального университета и училась на факультете филологии.



"Мама любила вспоминать момент их встречи, похожий на кадр из романтического кино. Ее и нескольких красивых девушек вуза выбрали для встречи какой-то делегации, попросив надеть нарядные платья. Тайком от матери, она вытащила платье из сундука с приданным, оделась и заторопилась с подругами на встречу делегации. Она думала только о том, как бы ее не поругали и что надо успеть вернуться до прихода матери с работы. - вспоминает Насиба. - Навстречу девушкам шли молодые люди: Минходж Гулямов и будущий профессор хирургии Негмат Усманов, в которых девушки сразу рассмотрели приезжих. Когда они прошли мимо, мама обернулась и встретила взгляд папы. Он приметил маму, как-то узнал, где она учится и где живет. Потом познакомился, засватал и взял в жены. Они прожили счастливую совместную жизнь, которой помешала внезапная трагедия".



Махбуба Гулямова всю жизнь проработала на телевидении в литературной редакции. В счастливом браке родились пятеро детей, и все кроме одной – Насибы, избравшей журналистику, – стали медиками.



Старшая дочь, Нигина Шаропова, была психиатром, профессором, завкафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии ТГМУ. Ее не стало в последнюю волну COVID-19, как и матери.



Сама Насиба Гулямова по образованию тоже медик (уролог), однако избрала профессию журналиста и 29 лет проработала на государственном телевидении. Среди 12 внуков также есть медики и журналисты.



Каким он был



"Папа был очень энергичным и трудоспособным человеком, очень дисциплинированным. У него всегда было много планов и разработок, а каждый день расписан по часам. Когда его не стало, под стеклом на рабочем столе одиноко остался лежать листок с незавершенными планами... Он был очень самоорганизованным человеком и учил этому нас", - вспоминает Насиба.



Дома профессор Гулямов был строгим, но заботливым и внимательным отцом и мужем. Учитывая, что его собственное детство было тяжелым, он всеми силами старался, чтобы дети ни в чем не нуждались и очень много работал.



В свободное время, которого практически не было, профессор любил готовить и собрать всю семью за одним столом. Он был гурманом, и прекрасно готовил. У него были собственные рецепты овощей на огне, а на зиму он закатывал вкусные томаты. Шашлыки тоже жарил прекрасно, и свой отпуск в июле всегда проводил с семьей, балуя всех вкусной едой.



"Отец очень любил цветы, поэтому наш сад всегда был ухоженным и цветущим – его украшали разные сорта роз. Он все делал со вкусом... Однажды в Болгарии он увидел беседку и построил такую же в нашем саду, под сводами которой собирались множество ученых, профессоров. Я помню их еще молодыми учениками отца... Каждые выходные они там работали над диссертациями. Они с отцом сидели там с утра, к обеду мама готовила плов, они обедали и продолжали работу. Ему было важно, чтобы они стали хорошими врачами, до сих пор они его любят и помнят… А сад, когда его не стало, осиротел, цветы больше не цвели так, как при нем", – рассказывает Насиба Гулямова.



С работы профессор Гулямов приходил в одно и то же время, обязательно смотрел программу "Вести" или "Время", чтобы быть в курсе событий, затем отправлялся в свой кабинет и работал или читал научные журналы, которые регулярно выписывал.



К лекциям он тоже постоянно готовился, считая что надо постоянно работать над собой. По гостям ходить не любил, и гостей без звонка не жаловал – у него был свой график, и он не любил тратить время за пустыми разговорами.



Невосполнимая потеря



Трагедия случилась 6 мая 1996 года – научный мир тогда потерял сразу двух великих ученых. Минходж Гулямов и Юсуф Исхаки были расстреляны неподалеку от Мединститута, где работали.



Выдающиеся ученые, мудрые наставники, врачи от Бога, истинные патриоты своей Родины, настоящие Человеки Минходж Гулямов и Юсуф Исхаки стали жертвами террористов, жертвами бессмысленной жестокости.



Их смерть расценили как акт политической дестабилизации в стране. Но какое значение имели эти громкие формулировки для их семей, жизнь которых просто изменилась в один миг.



Тогда отдать последнюю дань великим людям съехались люди со всего Таджикистана, а глава государства Эмомали Рахмон лично выразил соболезнования семьям.



По решению коллегии Минздрава республики, кафедра психиатрии в Таджикском госмедуниверситете и Республиканский клинический наркологический центр названы именем Минходжа Гулямова.



Воспоминания коллег и учеников



Профессор Акбар Имамов (Узбекистан):



- Я Минходжа Гулямовича знаю с 1962 года, как ученого мирового масштаба. Он имел большой авторитет не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами.



Он участвовал во всех мировых конгрессах, и как ученый был очень продуктивен – за 30 лет подготовил 32 кандидата наук и двух докторов. Такого нет в мировой практике, чтобы каждый год выпускать по одному кандидату наук! Он был самым выдающимся ученым в Средней Азии, и, учитывая его большие заслуги, Российская академии наук избрала его членом-корреспондентом.



Ученик Гулямова, доктор медицинский наук Николай Сочивко (Россия):



- Минходж Гулямович Гулямов – человек, который являлся квалифицированным клиницистом. Он эталонно мог разобрать каждого пациента, что и было той школой, на которой выросли все его ученики. Его клинические разборы можно признать идеальными, и каждый из его учеников применяет именно его подход к пациенту всю оставшуюся жизнь.



Гулямов обладал даром лечить людей, и когда в годы войны его приглашали на работу в другие страны, он всегда отказывался, со словами что не может оставить своих пациентов. И действительно, разве мог человек такого склада бросить свое детище – психиатрию на произвол судьбы?! Нас, учеников, профессор подбирал не по национальному признаку, а по способностям и отношению к жизни и пациентам.



Скажу по себе, что Гулямов обращал внимание на студентов с 4 курса, когда начинались лекции по психиатрии. Так он и меня заметил, и весь 5-6 курс, свободное время я проводил в клинике, а он дал мне возможность собирать материал на будущую кандидатскую диссертацию.



Он всегда знал, кто из его учеников станет ученым, кто – организатором здравоохранения, кто – хорошим преподавателем. Как психиатр от Бога, он мог правильно оценить человека и вложить в него именно то, что впоследствии приносило наилучший результат.



Когда его убили, я уже уехал из Таджикистана и узнал об этом на Всероссийской конференции психиатров в Сочи. Тогда председатель общества психиатров, главный психиатр Российской федерации сказал об этом и все почтили его память минутой молчания. Я не думаю, что к этой трагедии были какие-то предпосылки, так как он всю жизнь прожил, помогая людям, и каких-то врагов у него, думаю, не было. Скорее всего, он просто оказался в ненужное время, в ненужном месте.



Профессор кафедры психиатрии Азербайджанского государственного медицинского университета Билал Асадов:



- Я родился и вырос в Таджикистане и до 30 лет жил в Душанбе. Познакомился с профессором Гулямовым в 1972 году, когда поступал в Мединститут. Как он потом рассказывал, это был единственный раз, когда он являлся членом приемной комиссии.



На 4 курсе, когда мы начали проходить психиатрию, именно его лекции и стиль преподавания вызвали у меня желание стать психиатром. Я окончил институт с отличием и подошел к нему, сказав об этом. С этого момента моя жизнь была связана с Минходжем Гулямовичем, который фактически заменил мне отца. Он учил меня не только специальности, но и как вести себя в той или иной ситуации.



Он был достаточно строгим и требовательным человеком, но очень добрым. Он по-настоящему опекал всех аспирантов, которые обучались за пределами Таджикистана, я это видел своими глазами, так как находился с ним в большинстве его поездок. Он всегда интересовался их жизнью и учебой, и проявлял заботу о каждом. Это учитель и человек с большой буквы! Он был очень эрудированным…



За все, чего я достиг, я благодарен только ему. Это был человек без всякой корысти, всем ученикам помогал. День и ночь он заставлял работать и работать, так как сам был таким человеком - работоспособным. За каждого переживал и с каждым ездил на защиту в институт Сербского в Москву. У него в голове постоянно были новые мысли, и он был мотиватором многих идей.



Это был высоко моральный человек, имевший свое мнение. Никто не мог его заставить сделать что-то против воли. Я был свидетелем, когда он бурно отреагировал на одного достаточно влиятельного человека в Таджикистане, который рекомендовал ему написать диагноз какому-то больному.



За шесть лет, что я работал с ним бок о бок, я ни разу не видел, чтобы он пошел против своей совести. Я благодарен ему и его семье.



О смерти учителя я узнал от жены – она сказала, что по телевизору объявили об убийстве в Таджикистане профессоров Гулямова и Исхаки. Я не поверил, позвонил его старшей дочери Нигине, и она, плача, сказала, что папу убили. Я буду помнить его всегда, ведь смерть - понятие относительное, и человек должен жить в памяти людей. Минходж Гулямович будет жить в памяти своих учеников, детей, внуков и правнуков. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725459780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената призвал экспертов к сотрудничеству в рамках реализации задач Послания

- Олжас Бектенов: Наш главный приоритет – качественная реализация Послания Президента

- Олжас Бектенов принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции по вопросам инклюзии и трансформации

- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

- Состоялось заседание ЦКР по вопросам организации и проведения республиканского референдума

- Пленум Национального совета Демократической партии "Ак жол" обсудил строительство АЭС в Казахстане

- О вручении государственной награды Послу Армении в Казахстане

- Кадровые перестановки

- О задержании подозреваемых в террористической деятельности

