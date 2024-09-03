Скончалась редактор литературного журнала "Ош" Салима Шарипова

17:58 04.09.2024

В Оше скончалась известная писательница Салима Шарипова



Назгуль Абдыразакова



4 сентября в возрасте 74 лет преждевременно скончалась член президиума Ошского городского кенеша ветеранов, писательница и ветеран труда Салима Шарипова. Об этом сообщает мэрия города Ош.







Салима Шарипова родилась 25 августа 1950 года в селе Кызыл-Суу Джалал-Абадской области. В 1973 году она окончила Московский государственный университет пищевой промышленности, получив специальность инженера-технолога.



Ее трудовая деятельность охватывает множество значимых позиций, начиная с инженера в Москве и заканчивая работой главным редактором международного пятиязычного журнала "Ошский альманах". В разные годы она занимала важные должности в комсомоле, исполкоме, молочной промышленности и правительственных учреждениях.



Салима Шарипова была известна как писатель и творческий человек. Ее книги были переведены на несколько языков, а ее телевизионные очерки транслировались на различных каналах.



Она была удостоена множества наград за свою общественную и культурную деятельность, включая почетные грамоты, медали и международные премии. В 2020 году ей была вручена грамота "Почетный гражданин XXI века" от ООН.



Салима Шарипова оставила неизгладимый след в культурной и общественной жизни города Ош и республики. Мэрия города Ош выражает искренние соболезнования родным и близким покойной и разделяет их горе. Светлый образ Салимы Шариповой навсегда останется в наших сердцах.



Редакция vb.kg также выражает соболезнования родным и близким Салимы Шариповой.