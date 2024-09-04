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Сделка ОПЕК+ компенсировала России арест части резервов, - А.Башкатова
21:26 04.09.2024

04.09.2024

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Альянсу экспортеров все сложнее удерживать нефтяные цены на высоком уровне
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, как важно для России взаимодействовать со странами глобального Юга.

Накопленный эффект от сделки ОПЕК+ уже превысил для России 350 млрд евро. Для сравнения: сумма оказалась заметно больше, чем замороженная недружественными государствами часть международных резервов нашей страны. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Правда, такие оценки прозвучали одновременно с новостями о том, что нефтяные котировки устремились к минимальным за этот год значениям. И теперь не исключено, что страны ОПЕК+ решат отсрочить запланированное на октябрь постепенное увеличение добычи. Такое предположение высказывается со ссылкой на источники западными СМИ.

Участие в сделке ОПЕК+ принесло России ощутимую экономическую выгоду. Как сообщил в кулуарах Восточного экономического форума глава РФПИ Кирилл Дмитриев, на данный момент "накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России превысил 350 млрд евро". Судя по текущему курсу, речь идет примерно о 387 млрд долл.

"Это гораздо выше, чем те резервы, которые арестованы", – уточнил Дмитриев. Напомним, как сообщал в марте 2022-го глава Минфина Антон Силуанов, страны Запада заблокировали примерно половину международных резервов РФ – около 300 млрд долл.

Судя по разъяснениям Дмитриева, такую экономически выгодную сделку можно назвать примером взаимодействия России со странами глобального Юга. Он показывает, что "можно также взаимодействовать и по другим индустриям, по другим направлениям, делая рынки стабильными и предсказуемыми", считает глава РФПИ.

Напомним, соглашение об ограничении добычи нефти между странами-экспортерами, входящими в картель ОПЕК, и еще 11 государствами, которые находятся за его периметром, было подписано в конце 2016 года. Поводом послужило падение мировых цен на энергоносители. Срок действия этого соглашения снова и снова продлевался: с учетом существующих на текущий момент договоренностей соглашение об ограничении добычи действует до конца 2025 года.

Помимо сроков не раз менялись и сами контуры соглашения. Кроме официальных квот альянса действуют добровольные дополнительные сокращения ряда стран ОПЕК+. В частности, в апреле минувшего года было объявлено о решении снизить добычу на 1,65 млн баррелей в сутки (б/с) к квотам: оно актуально до конца 2025 года. Кроме того, в ноябре прошлого года было решено урезать добычу еще на 2,2 млн б/с. И это ограничение действует до октября 2024-го, после чего добычу планировалось начать постепенно наращивать.

Другими словами, удерживать нефтяные цены на выгодном для участников альянса уровне все труднее: то требуются новые ограничения поверх старых, то необходимо продлевать сроки действия соглашений. Но нефтяные цены все равно вновь и вновь стремятся обвалиться до какого-либо очередного минимума. Так, уже несколько дней подряд биржевые цены на нефть Brent снижаются до минимальных с декабря 2023 года значений: в моменте они опускались ниже сначала 74 долл. за баррель, а затем и 73 долл.

Дальнейшие перспективы для рынка нефти тоже пока трудно назвать на сто процентов воодушевляющими. Допустим, судя по прогнозу Morgan Stanley, в 2025 году спрос на нефть в мире увеличится в среднем на 1,2 млн б/с, тогда как предложение нефти может вырасти на 2,6 млн б/с. Предложение будет опережать спрос за счет увеличения добычи, в частности, в Западном полушарии – прежде всего в США. И при таком соотношении спроса и предложения ожидать скачка нефтяных котировок не приходится. Впрочем, другие иностранные аналитики, изучившие такие прогнозы, обратили внимание на то, что предположения Morgan Stanley могут ведь и не сбыться.

Правда, одного гадания на биржевой кофейной гуще для тех стран, бюджет которых напрямую зависит от нефтяных котировок, недостаточно. И теперь, судя по информации агентства Reuters, внутри ОПЕК+ обсуждается отсрочка запланированного на октябрь увеличения добычи.

По словам одного из источников агентства, еще на прошлой неделе альянс был морально готов увеличить в октябре добычу на 180 тыс. б/с. Однако на текущий момент из-за волатильности рынка, связанной с событиями в Ливии, из-за слабых перспектив спроса даже такой аккуратный шаг, судя по всему, кажется некоторым участникам альянса несвоевременным. Один из источников Интерфакса добавил, что дискуссии по поводу дальнейших действий альянса продолжаются и возможны любые варианты.

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Ограничения нефтедобычи оказались
экономически выгодными для РФ.
Фото ReutersПри этом и сама по себе выгодность всего соглашения ОПЕК+ для его участников время от времени тоже вызывает дискуссии. Главная претензия к этому формату взаимодействия крупнейших дружественных нефтедобытчиков состоит в том, что пока они ограничивают свою добычу, другие страны, не входящие во все эти договоренности, могут свободно наращивать у себя производство нефти и тем самым занимать освобождающиеся на глобальном рынке ниши.
"Ранее появилась информация, что Саудовская Аравия может в октябре снизить цены на большинство сортов своей нефти, которые она продает в Азию. Такие меры могут быть направлены на поддержание спроса со стороны азиатских партнеров и непосредственно со стороны Китая, поскольку королевство, очевидно, не настроено уступать свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти в Поднебесную, – сообщила аналитик компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. – А ценовая политика Саудовской Аравии служит ориентиром для других ближневосточных поставщиков и оказывает влияние на мировой рынок нефти".

"Минусы у сделки ОПЕК+, конечно, есть. Действительно, страны вне ОПЕК могут захватывать долю рынка, но при условии: если им не мешает зеленая повестка дома. Ведь в последние годы неопределенность регулирования из-за ускоренного перехода на альтернативную энергетику заставила, по крайней мере западные компании, сократить инвестиции в разработку месторождений", – пояснил "НГ" управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.

Но несмотря на обозначенные минусы, по крайней мере для России участие в соглашениях ОПЕК+ выгоднее, чем неучастие, считают опрошенные "НГ" эксперты. "В текущей конфигурации у России осталось только несколько крупных покупателей нефти. Даже увеличивая свою добычу, невозможно увеличить спрос этих контрагентов или само их количество, – пояснил аналитик компании "Финам" Николай Дудченко. – Кроме этого, нахождение в контуре ОПЕК+ – это не только фактор налогово-бюджетной политики страны, но и отчасти геополитический вопрос".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725474360


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