Туркменистан ищет деньги на строительство афганского участка газопровода TAPI, - Виктория Панфилова

21:36 04.09.2024

04.09.2024



Ашхабад расширяет сотрудничество с Кабулом



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



И.о. министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри подписал в Ашхабаде соглашения в сфере энергетики. Фото со страницы Министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана в социальной сети Х

В Ашхабаде 10–11 сентября состоится инвестиционный форум TIF-2024, на котором Туркменистан представит свои возможности в таких перспективных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство и цифровая экономика. Одним из ключевых проектов, представленных на форуме, станет газопровод TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия). Туркменистан активно ищет инвесторов, готовых профинансировать этот амбициозный проект. В рамках подготовки к форуму в Ашхабаде прошла встреча с и.о. министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри, на которой обсуждалась судьба газопровода TAPI и другие актуальные проекты двустороннего сотрудничества.

Туркменистан активно выступает за вовлечение Афганистана в экономические интеграционные процессы, что позволит укрепить стабильность в регионе и создать условия для развития всех стран-участниц, сообщается на сайте МИД Туркменистана по итогам состоявшихся в Ашхабаде переговоров представителей Туркменистана и Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри.



Стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, в том числе в топливно-энергетической сфере. По словам представителя афганского министерства Хомаюна Афгана, особое внимание было уделено проекту строительства газопровода TAPI, который свяжет газовые ресурсы Туркменистана с потребительскими рынками Пакистана и Индии, проходя через территорию Афганистана. Это создаст возможности Исламскому Эмирату (так называет страну кабульское правительство. – "НГ") для экономического развития страны, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.



Представители афганской делегации в очередной раз заверили туркменских коллег в готовности начать строительство трубопровода. Ранее были сообщения о том, что туркменская сторона самостоятельно приступила к реализации проекта на афганской территории.



"Для Туркменистана TAPI, безусловно, является одной из "священных коров" даже не пропаганды, а идеологии в целом. Стоит отметить, что в марте 2025 года исполняется 30 лет со дня начала переговоров по запуску этого амбициозного проекта. Но пока известно только то, что туркменская сторона подвела трубопровод по своей территории к границе с Афганистаном и что в самом Афганистане якобы идут работы по отчуждению земли под трассу газопровода и сложные переговоры с собственниками земли. Недавние сообщения о том, что якобы Туркменистан начал строить трубопровод по территории Афганистана, многие приняли за начало строительства ТАPI, оказались правдой только отчасти – госконцерн "Туркменгаз" газифицирует приграничные провинции Афганистана и не более того, хотя и этот шаг можно назвать прорывом", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков.



Напомним, что готовность к началу реализации проекта TAPI оценили 21 августа главы внешнеполитических ведомств двух стран – министры Рашид Мередов и Амир Хан Муттаки. Чиновники встретились на границе между двумя странами в районе Тургунди в Герате 21 августа, где обсудили также строительство новой железнодорожной линии и инфраструктуры электропередачи TAP (Туркменистан–Афганистан–Пакистан), которая обеспечит электроэнергией инфраструктуру газопровода TAPI, а также позволит поставлять электроэнергию в Пакистан и другие страны Южной Азии.



Что же до строительства TAPI, то, как отметил Айтаков, главный покупатель туркменского газа по этому проекту Пакистан еще далеко не готов к приему туркменского газа. "Мало проложить магистральный трубопровод, нужно на месте создать соответствующую инфраструктуру по приему и распределению газа для конечных потребителей, также провести отчуждение земель, фактически выкупить ее у собственников под трубопроводы и инфраструктуру, а вот с этим в Пакистане возникли проблемы. Индия, следующий гипотетический покупатель, еще и не приступала к планированию подобных распределительных сетей. Плюс все еще продолжаются переговоры по "формуле цены" и для Пакистана, и для Индии, сам Туркменистан отчаянно ищет инвесторов, готовых поучаствовать в финансировании проекта TAPI. В общем, по мере продвижения переговорного процесса между участниками проекта проблем по его практической реализации меньше не становится, при решении одних предсказуемо появляются новые", – подчеркнул эксперт.



По его мнению, неприятным осложнением для TAPI стала ситуация со строительством другого конкурирующего трубопровода Иран–Пакистан, который при учреждении назвали "Мир". Иран также довел трубопровод по своей территории до границы с Пакистаном, инвестировав в строительство около 2 млрд долл. Пакистан же заморозку строительства по своей территории оправдывал форс-мажором, ссылаясь на международные санкции в отношении углеводородной отрасли Ирана. Тем не менее иранские власти в начале сентября предупредили власти Пакистана о подаче иска в международный арбитраж, что было предусмотрено изначальным контрактом, на сумму около 18 млрд долл., если Пакистан не приступит к строительству газопровода по своей территории. Чем разрешится спор, пока непонятно, но этот инцидент прямо бьет по интересам ТАPI и сильно осложняет его реализацию.



"Тем временем Туркменистан наращивает сотрудничество с властями Афганистана, постоянно происходят взаимные визиты делегаций, которые решают различные нюансы сотрудничества и развития торговли. В настоящий момент силами туркменской стороны началось строительство "сухого порта" Тургунди в Афганистане с целью наращивания торговли с близлежащими провинциями Афганистана Гарт и Бадгис. В планах проведение газопровода в эти провинции, расширение поставок электричества и строительство железной дороги до Герата. Активно Туркменистан занимается и гуманитарной помощью населению приграничных провинций, особенно тем районам, где проживает туркменское население, идут поставки продовольствия, медицинских и школьных товаров, за счет Туркменистана были построены школа и больница, туркменский медицинский вуз принимает на обучение афганских студентов", – подчеркнул Айтаков.



Все это, по его словам, создает вполне благостную картину доверительных взаимоотношений между соседними странами. Если бы не одно "но" – строительство Афганистаном ирригационного канала Кош-тепа в северных районах страны. Этот канал поставит весь бассейн Амударьи в очень непростое положение и создаст прямые угрозы сельскому хозяйству и населению нижнего течения Амударьи и зоны орошения Каракумского канала. "Однако власти Узбекистана и Туркменистана, чьи интересы будут непосредственно задеты, до сих пор не увязывают развитие экономических и политических отношений с Афганистаном в связи со строительством Кош-тепа, что вызывает недоумение по крайней мере или абсолютную близорукость лиц, принимающих решения, либо, что еще хуже, сознательно ставящих экономику и благополучие своих граждан под угрозу из-за маниакального желания проложить-таки трубу к Индийскому океану", – сказал Айтаков.