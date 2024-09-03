Неизвестного науке титанозавра нашли в Испании

00:11 05.09.2024

Группа ученых объявила об открытии нового вида динозавров. В Испании нашли окаменелости, принадлежавшие титанозавру. Гигант с длинной шеей жил 70-75 миллионов лет назад.







Частично сохранившийся скелет доисторического гиганта был найден на стоянке ископаемых останков Ло Уэко в Куэнке. Исследования показали, что он принадлежал к ранее неизвестному виду, которому присвоили название Qunkasaura pintiquiniestra. В названии содержатся отсылки к испанскому художнику Антонио Сауре и королеве Пинтиквиньестре – персонажу рыцарского романа XVI века "Амадис Греческий".



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Динозавр-зауропод относился к группе травоядных четвероногих. Его собраться обладали длинными шеями и хвостами, колоннообразными конечностями и сравнительно маленькой головой. Новый вид принадлежал к титанозаврам – одним из наиболее крупных сухопутных существ в истории Земли. Помимо размеров, их отличала своеобразная кожная "броня" – остеодермы.



Ученые определили признаки, уникальные для вида Qunkasaura pintiquiniestra. Это костные выступы на шейных позвонках и крючкообразный нарост в основании позвоночника, сообщает Communications Biology.



Ранее в Аргентине нашли окаменелости динозавра с крошечными передними конечностями. Он жил 69 миллионов лет назад.