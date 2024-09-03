С чем связаны массовые отставки в украинском кабмине

01:14 05.09.2024

Увольте уйти: с чем связаны массовые отставки в украинском кабмине

Означает ли это раскол власти в Киеве и причем тут Запад



Ирина Горбунова



Отставки на Украине связаны с попытками Владимира Зеленского укрепить собственную власть, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В правительственных структурах страны второй день происходят массовые увольнения. Заявления написали четыре министра, среди них и глава МИД Дмитрий Кулеба, а также заместитель главы офиса президента и вице-премьер. При этом не исключено, что в будущем в отставку может уйти все правительство во главе с Денисом Шмыгалем. Однако столь резких движений Киев не будет предпринимать до выборов президента США - страны, которая в определенной степени контролирует внитриполитические процессы на Украине. Как далеко могут зайти перестановки и замешан ли в этом Запад - в материале "Известий".



Кто уходит из украинского правительства



На Украине второй день подряд продолжаются массовые отставки министров. Примечательно, что Зеленский 3 сентября заявил о том, что Украина якобы должна усилить некоторые направления в правительстве, и как раз с этой целью будут проведены изменения. "Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны", - сказал он.



Так, вечером 3 сентября стало известно, что в отставку подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Также свой пост решил покинуть председатель фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.



4 сентября подал в отставку глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По информации СМИ, он теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, а должность главы министерства иностранных дел займет дипломат Андрей Сибига. Тем не менее комментариев от официальных властей по этому поводу еще не было.



Вопрос снятия с должности Кулебы вызвал резонанс в общественности и политических кругах. Вполне вероятно, что глава МИД просто стал "раздражителем" для Зеленского, но и дипломатические достижения бывшего главы ведомства сложно назвать успешными, заявил "Известиям" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.



- Можно вспомнить, чем закончилось его большое африканское турне - тем, что две страны прекратили дипотношения с Украиной (речь идет о Мали и Нигере. - "Известия"), - подчеркнул бывший депутат.



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4 сентября собралась Верховная рада, которая рассматривала заявления чиновников. В частности, парламентарии утвердили отставку вице-премьера по интеграции Ольги Стефанишиной. Рада также поддержала освобождение от должности министра юстиции Украины Дениса Малюськи и министра стратегических отраслей Александра Камышина, а также сняла Руслана Стрельца с поста министра охраны окружающей среды и природных ресурсов. При этом отставку вице-премьера Украины Ирины Верещук парламент не принял. Однако после вечернего заседания фракции "Слуга народа" она сообщила, что уходит на должность заместителя главы офиса президента.



В целом заседание Рады проходило в привычном режиме, но только до тех пор, пока не пришлось рассматривать отставку Кулебы. Как только подошли к этому вопросу - парламент резко закончил дискуссии, даже не рассмотрев вопрос. После вечернего заседания глава партии Зеленского Давид Арахамия подтвердил, что Андрей Сибига возглавит МИД после отставки Дмитрия Кулебы.



Причины отставок и их связь с Западом



Эксперты связывают массовые отстранения от должностей с желанием Зеленского укрепить свои позиции, которые в последнее время ослабевают. "Он делает ставку на укрепление своей власти", - говорит Спиридон Килинкаров.



Такие перестановки также связаны с тем, что Зеленскому надо найти "козлов отпущения" за провалы, которые допустила Украина во внешней политике, экономике и военной области, считает замдиректора Института стран СНГ, эксперт по Украине Владимир Жарихин. Поэтому Зеленский сейчас попытается закрепиться и будет подбирать новых людей не по признаку эффективности, а по принципу преданности ему.



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Стоит отметить, что в июле были замечены очевидные признаки конфликта офиса президента и Верховной рады. Тогда парламент внезапно решил объявить перерыв в своей работе почти на месяц. Это не понравилось Зеленскому, который призвал законодателей "безотлагательно в ближайшее время" провести заседание.



Многие члены Рады не согласны с рядом инициатив офиса президента. В качестве примера можно отметить попытки властей ужесточить правила мобилизации в стране, что вызывало порой резкую реакцию со стороны парламентариев. Несмотря на это, Киев в апреле все же закрутил гайки с призывом. Сейчас СМИ пишут, что Украина может пойти дальше и снизить возраст мобилизованных на несколько лет (сейчас он составляет 25 лет). На этом фоне примечательно, что комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке разработал законопроект, запрещающий мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное. Он сейчас находится на стадии рассмотрения.



Учитывая, что недовольство Зеленским растет не только в Раде, но и в других правительственных структурах, эксперты не отрицают в будущем возможную отставку всего кабмина. "Пока Шмыгаля не трогают, хотя о том, что требуется полная замена состава кабмина, - говорят много", - сказал Спиридон Килинкаров.



Тем не менее вряд ли Зеленский пойдет на такой шаг до президентских выборов в США, чтобы не накалять обстановку. Но исключать полной отставки кабмина нельзя, так как даже если власти и пытаются это скрыть, недовольство друг другом среди элит нарастает, значительная часть украинского политикума уже начинает сомневаться в действиях Зеленского и считает его шаги авантюристскими, говорит Владимир Жарихин.



- Но все кадровые решения Зеленский сам не принимает, он в этих вопросах не самостоятелен. Стратегически Украину, в определенной степени, контролируют американцы и британцы, - предупреждает Спиридон Килинкаров.



В подтверждение этого можно рассматривать назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.



- Сейчас от Залужного можно слышать нелестные высказывания о Зеленском, хотя если бы хоть какой-то посол сказал что-то неприемлемое про Зеленского, его сразу же сняли бы с должности, - говорит экс-депутат.



В целом и сам Зеленский может оказаться в зоне риска, если Запад посчитает, что он перестает контролировать ситуацию. При этом не исключено, что Великобритания вместе с союзниками сейчас рассматривает потенциальных кандидатов для политико-дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Впрочем, после того, как Киев решился атаковать Курскую область, шансы на мирные переговоры значительно сократились. Как заметил ранее Владимир Путин, Москва никогда не отказывалась от переговоров, но в нынешней ситуации надо "разобраться с бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом".