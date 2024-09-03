США выслали генконсула Китая из Нью-Йорка

02:15 05.09.2024

Tекст: Дарья Григоренко



Генерального консула Китая в Нью-Йорке Хуана Пина выслали после того, как Минюст США предъявил экс-чиновнице штата Нью-Йорк Линде Сунь обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента КНР, сообщили СМИ.



Как пишет CNN, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выразила желание, чтобы "генконсул был выслан". Как указала губернатор, ей сообщили о том, что генконсул уже не находится в дипломатической миссии Китая в Нью-Йорке, передает ТАСС.



Накануне в США арестовали бывшую представительницу администрации штата Нью-Йорк Линду Сунь по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая.



Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что Пекин продолжит отстаивать суверенитет и интересы развития страны при взаимодействии с Вашингтоном.