У меня 6 детей... Отмененный экс-каздепутат Садыков, в соплях и слезах, отрицает обвинение в харрасменте

06:40 05.09.2024

С заявлением выступил Аскар Садыков, которого обвинили в харассменте и исключили из партии



Бывший депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аскар Садыков, которого обвинили в харассменте и исключили из демократической партии "Ак жол", 5 сентября 2024 года выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий видеоролик он опубликовал в своем Instagram.



"Уважаемые казахстанцы, сегодня я обращаюсь к вам в связи с последними событиями в моей политической карьере. Меня исключили из партии, и мой мандат был отозван. В своей деятельности я неизменно руководствовался интересами народа и государства, соблюдая законы и уважая права каждого гражданина. Моя цель, как депутата, не заключалась в стремлении к власти, партийному креслу или престижу. Я вошел в политику, чтобы быть эффективным представителем народа, чтобы законодательство служило людям, а не узким интересам. Мой опыт на посту депутата маслихата в Актюбинской области и депутата Мажилиса Парламента подтверждает мою преданность этим принципам. Ваше доверие было и остается для меня главным ориентиром. Я отец замечательных шестерых детей".

Аскар Садыков

Экс-депутат прокомментировал последние заявления главы партии Азата Перуашева.



"Прошу не вовлекать меня в свои грязные игры и манипуляции. Я больше не буду молчать. Подобное заявление не соответствует уровню лидера партии, хотя, конечно, Азат Перуашев неоднократно вводил свой народ в заблуждение. Видимо, это стиль его работы. Обращаюсь лично к вам, Азат Перуашев, если вы решили исключить меня из партии, могли бы привести другие доводы, которых, к вашему сожалению, нет в моей работе, а не собирать грязные инсинуации, порочащие мою репутацию. Если подобное действие имело место, я уверен, вы бы подняли этот вопрос и обсудили его со мной и с членами партии уже в мае".

Аскар Садыков

Во-первых, как отметил бывший член партии "Ак жол", по сей день его не вызвали и не взяли объяснительную.



"Во-вторых, руководство партии не оповещало меня о произошедшем инциденте. В-третьих, по данному факту дисциплинарным советом Мажилиса Парламента не обсуждался данный вопрос".

Аскар Садыков

Также экс-мажилисмен отметил, что он шокирован заявлением Азата Перуашева, "как и многие казахстанцы".



"Благо, СМИ имеют очень хорошую память и желающие могут вспомнить все ваши лживые заявления".

Аскар Садыков

По мнению бывшего депутата, своим заявлением "Азат Перуашев хотел перевести информационный поток от новостей о даче взятки заместителя председателя партии "Ак жол" генералу Нацгвардии".



"И по моему вопросу конкретно, Азат Перуашев, ваша цель достигнута и у вас есть свободный мандат. Не стоит тратить свою энергию на очередные выдумки. Дорогие казахстанцы, я искренне благодарен всем, кто поддерживал меня на этом пути. Для меня нет большего признания, чем одобрение и поддержка со стороны народа", – заключил Аскар Садыков.

На этой ноте, как подчеркнул бывший член партии "Ак жол", он перелистывает эту главу своей жизни, и независимо от того, какую позицию занимает, он будет "продолжать служить своей Родине и добросовестно выполнять все свои обязанности уже в гражданском статусе".



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Публикация от Аскар Садыков (@askar_sadykov)



О том, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили мандата депутата Мажилиса Парламента РК, стало известно 29 августа 2024 года. Позднее председатель демпартии Азат Перуашев раскрыл причины исключения Аскара Садыкова из "Ак жола" и лишения его депутатского мандата. По словам Перуашева, сотрудница Парламента написала заявление о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова.



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Динара Халдарова