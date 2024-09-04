Владимир Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг

07:11 05.09.2024 04.09.2024



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Самый главный вопрос сегодня на Украине: может ли гальванизация политического трупа, которую затеял просроченный президент Украины Владимир Зеленский, помочь ему сохранить и даже укрепить режим? Ответ: может, но это начало агонии



Режим либо рухнет немедленно, либо еще кроваво и жестоко покувыркается по Украине и ее народу какое-то время. Но со стороны власти это однозначно бегство крыс с тонущего корабля. Зеленский, как капитан, думает, что он на судне знает все, но крысы, как известно, знают больше.



Отставка нескольких министров и вице-премьеров, которую увенчало бегство внешнеполитического пацюка (по-русски - крысы) Дмитрия Кулебы, говорит именно об этом. И не так и важно, убрали ли оборзевшего Кулебу непосредственно сами внешние кураторы Украины или же они сделали это руками Зеленского, который как бы по оплеванной им же Конституции имеет право это делать (президент на Украине отвечает за внешнюю политику, а глава МИД - его креатура).



Кулеба давно нарывался на отставку. Видимо, он сам не решался сдрыснуть в кусты и потому провоцировал скандалы, чтобы его убрали, как чрезмерного патриота, который готов ради Украины на все. Он хамил кормильцам и хозяевам, задирался с теми, от кого зависит помощь его стране и спокойствие на ее границах. Последние озвученные им территориальные претензии к Польше или ультимативное выбивание помощи на заседании глав МИД ЕС ("не дадите Украине, что ей нужно, на себя пеняйте за то, что она не победила") говорит о том, что Кулеба уже не просил, а требовал. Не протягивал руку за вспомоществованием, а сам нагло шарил по карманам дающих и гневался, когда его били по рукам. Ну кому на Западе это понравится?



Однако таким поведением Кулеба еще и навредил только Украине: вслед за Венгрией о том, что не пустят Украину в ЕС с их нацистскими выбриками, заявили поляки. А Польша - это адвокат Украины в Европе. Не говоря уже о том, что интеграция в Европу - это главное и закрепленное в Конституции задание, которые должен был бы выполнять Кулеба. Он его загнал в ступор - все, финита ля комедия. Место Кулебы - на свалке истории, хотя он, судя по всему, время мерил себе на века.



В итоге режим Зеленского на время действительно может стать крепче из-за того, что эрзац-фюрер окружит себя только своими людьми. Так в поисках причины объясняют кадровую чехарду в неонацистском гадюшнике на Печерских холмах некоторые обозреватели.



Да, гальванизированный труп или зомби действительно на время становится сильнее и мощнее. Но проблема как раз в том, что - на время. Короткое и беспощадное. К явно просроченному Зеленскому в виде опоры придут даже не временщики, а именно эрзац-временщики.

Если просто временщики до этого жили по излюбленному украинскому принципу "нацаревал сто рублей и убежал", то новые придут еще более наглые, циничные и жадные. Им по сто рублей уже "нацаревать" будут негде, и они будут рвать все, что плохо лежит, везде, по живому, чтобы урвать хотя бы по двадцатке-тридцатке. Они же, как вы понимаете, тоже без пропитания не согласны, а кормовая база сузилась до предела. Так что скамейка запасных у Зеленского есть, но она насквозь и сплошняком трешевая и отстойная, хейтовая в отношении людей.



Что же могло спровоцировать такой щедрый министропад в террариуме? Понятно же, что, во-первых, плачевное положение дел неонацистской Украины на фронтах спецвоенной операции (СВО) и в тылу. Уже виден бесславный и кровавый конец не только курской авантюры, которая сожгла едва ли не последние боеспособные части и резерв ВСУ, но всей операции - фронт медленно, но уверенно сыплется по всем направлениям. А ответки российских военных наконец-то становятся такими достойными и разительными, что режим не успевает даже хоронить потери и восстанавливать, например, энерго- и инфраструктуру.



Но и в тылу все пошло под откос: жизненный уровень населения снижается на фоне общей разрухи, развала и деградации всех систем жизнеобеспечения. Более-менее работают и приносят средства к существованию или война, где платят, но убивают, или предприятия, связанные с войной, по которым бьет российская армия, и тоже запросто можно умереть.



Южный участок донецкого фронта со стороны Украины напоминает дуршлаг: кое-где, отдельные подразделения пытаются держаться. Особенно хорошо это получается в тех местах, где ВС РФ не считают нужным наступать. Но в целом фронт дырявый, а ВСУ перешли от попыток организованного отступления к беспорядочному бегству.

А впереди холодная и голодная зима без света, тепла и даже воды. Под бомбежками и на фоне беспредельной жадности неонацистского режима - Зеленский недавно подписал закон о повышении акцизов на бензин, дизель и автогаз. Это может окончательно положить остатки малого и среднего бизнеса, которые еще шевелятся.

И министры, которые все понимают, но у которых у самих рыльце в кровавом пушку, просто бегут от ответственности. За все содеянное.



Во-вторых, многие говорят, что таким образом на Украине или легализуется, или приближается (провоцируется) переворот. Либо к власти после отставок придут отморозки во главе с главой Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака и попытаются продлить агонию. Либо же, наоборот, - отставленные соберутся с силами, соединятся с недовольными региональными элитами и генералами, которые понимают, что их тупой удел - бессмысленная война на убой, и отправят в политический утиль Зеленского и его новую кодлу.

Оба эти варианта вполне возможны, но режим Зеленского или после него все равно будут реанимировать, потому что на него есть заказ на Западе, которому нужна война с Россией. Или - как сейчас - временная передышка, чтобы лучше подготовиться к такой войне в будущем.



И потому, в-третьих, министропад на Украине мог спровоцировать Запад. Либо заказав "очищение власти от коррупционеров и не справившихся" (так пытаются оптимисты-певцы режима подать нынешние отставки), либо напугав министров, которые поняли, что Украину могут послать в последний и решительный бой и сожгут на полях сражений в считанные недели-месяцы.



Ситуация на коллективном Западе такова, что согласия в товарищах нет от слова "совсем". США хотят перебросить Украину на Европу и заставить европейцев финансировать неонацистский режим. В самих США до края обостряется внутриполитическая борьба, связанная с президентскими выборами, и там вполне возможна холодная или даже горячая гражданская война, когда американцам будет не до Украины. Как, впрочем, и не до Европы. Но и в Европе, как и в США как минимум по-разному относятся к мольбам Зеленского разрешить его режиму бить дальнобойным оружием по "материковой" России.



"Ястребы войны" настаивают, что нужно разрешить. Например, опять подал голос экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который еще в августе нынешнего года написал в колонке для газеты Daily Mail: "Единственный способ остановить (российские. – Авт.) планирующие бомбы - это ударить по авиабазам, которые используют самолеты РФ. А единственный способ ударить по этим базам - использовать западное оборудование, которое у них (украинцев. - Авт.) уже есть. Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет, так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?"



И точно так же американские "ястребы"-демократы требуют разрешения на применение ракет AGM-158 JASSM вне зоны боевых действий. То есть дать Украине добро на обстрел территорий за пределами ее "границ 1991 года". А потом вообще осуществить передачу ракет следующей версии - JASSM-ER с дальностью свыше 900 км.

Западные же "голуби мира" и в США, и в Европе выступают против эскалации СВО. Они банально все еще боятся Третьей мировой войны в ее ядерном исполнении. Особенно после готовности России пересмотреть свою ядерную доктрину в вопросе применения ядерных боеголовок в зависимости от оперативной ситуации.



Но все эти политические споры могли спровоцировать украинских министров либо на все то же бегство от ответственности, либо же на освобождение постов для более решительных и нарванных исполнителей воли западных "ястребов". И министры уходят, чтобы освободить место для гальванизаторов трупа.

Повторяю, ненадолго. Хотя агония, если искусственно и безжалостно продлевать жизнедеятельность, может и занять некоторое время.

Более подробно о том, какие министры и почему уходят в отставку на Украине - в статье Анастасиии Градинаровой "Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля". Источник - Украина.ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725509460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил проект нового закона "О защите прав потребителей" в первом чтении

- Партии и общественные организации объединились в Народный штаб за строительство АЭС

- Олжас Бектенов от имени Главы государства вручил награды ветеранам нефтяной отрасли в честь 125-летия индустрии

- Методично и последовательно

- Кадровые перестановки

- Финансирование проектов на $7 млрд в Казахстане рассматривает Арабская координационная группа

- Подписан договор о поставках Кашаганского СНГ: укрепление энергетической безопасности Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената призвал экспертов к сотрудничеству в рамках реализации задач Послания

