 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азиатский "ленд-лиз" для CCCР (уроки истории), - В.Бурт
08:16 05.09.2024

05.09.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ

Во время Великой Отечественной войны Монголия оказывала существенную помощь Советскому Союзу

Президент России Владимир Путин во время своего официального визита в Монголию отметил, что эта страна "оказалась верным, надежным союзником Советского Союза, России, в том числе в борьбе с нацизмом и милитаризмом". В Москве, на Поклонной горе стоит памятник "По дорогам войны", увековечивший память о сотрудничестве двух народов в годы Великой Отечественной войны.

Широко известен американский ленд-лиз – военная и экономическая помощь, которую оказывали СССР союзники. Однако несколько ушла в тень поддержка маленькой азиатской страны со слабым экономическим потенциалом и населением всего в 800 с лишним тысяч человек.

Этот был ответ на поддержку Советским Союзом Монгольской Народной Республики во время вторжения военных Японии и марионеточного государства Маньчжоу-Го. На помощь Улан-Батору Москва послала 1-ю армейскую группу, которой командовал Георгий Жуков. В результате боев на реке Халхин-Гол РККА и Монгольская народно-революционная армия разгромили захватчиков.

…Монгольская Народная Республика первой в мире поддержала СССР, причем о своем решении Улан-Батор объявил сразу после нападения Германии на Советский Союз. Монголы, которых война застала в Советском Союзе, воевали в частях Красной армии. Находились в ее рядах и добровольцы, которые сражались исключительно храбро, так, словно защищали свою родину. Монголы воевали в кавалерийских и саперных частях и, как хорошие охотники и следопыты, были снайперами.

Главным аспектом братской помощи были поставки. Осенью 1941 года из Монголии отправился первый поезд с вещами для воинов Красной армии. В вагонах было 15 тысяч комплектов зимнего обмундирования, около трех тысяч индивидуальных посылок на общую сумму почти в два миллиона тугриков.

По свидетельству маршала Жукова, только за 1941 год от Монгольской Народной Республики было получено 140 вагонов различных подарков для советских воинов на общую сумму 65 миллионов тугриков. Во Внешторгбанк поступило 2 миллиона 500 тысяч тугриков и 100 тысяч американских долларов, 300 килограммов золота. На эти средства, в частности, было построено 53 танка, из них 32 машины Т-34, на бортах которых стояли имена Сухэ-Батора и других героев Монгольской республики.

Эта страна поставляла в СССР армейские полушубки, кожу, мех, войлок, отправила 500 тысяч тонн мяса, 64 тысячи тонн шерсти. Красной армии было передано более 500 тысяч лошадей. Еще свыше 30 тысяч животных подарили СССР монгольские скотоводы – араты. Каждая пятая лошадь в Красной армии была монгольского происхождения.

Это были животные особой породы – небольшие, но сильные, выносливые. Походка у них была легкой и бесшумной, и враг часто не замечал приближения конницы, что позволяло красноармейцам незаметно выходить в тыл противника. Генерал Исса Плиев писал, что "неприхотливая монгольская лошадка рядом с советским танком дошла до Берлина".

Генеральный секретарь ЦК Монгольской народно-революционной партии Юмжагийн Цеденбал в октябре 1942 года говорил своим соратникам: "Надо понять и разъяснить каждому трудящемуся МНР, что только разгром гитлеризма спасет нашу страну от угрозы военного нападения, от всех тех ужасов, которые переживают сейчас народы воюющих стран, что все, что мы можем, мы должны отдать ради достижения этой цели, без чего никакое минутное благополучие не будет прочным…"

Впрочем, жителей Монголии не нужно было долго убеждать. Они и без того готовы были помочь Красной армии всем, чем могли. Иные готовы были отдать все (!) свое имущество, даже не думая, что потом самим придется голодать.

Жители страны недоедали, недосыпали – в стране был введен 10-часовой рабочий день. Был принят закон о всеобщей воинской обязанности, которая распространялась не только на мужчин, но и на женщин. Однако никто не жаловался, эти стойкие люди следовали старинной монгольской заповеди: "Вместо того, чтобы ронять слезы, крепче сожми кулак".

…Осенью сорок второго из монгольского города Ховд вышел караван верблюдов, в котором было 1200 животных. Они везли 5 тысяч фуфаек, 10 тысяч полушубков, 22 тысячи пар носков и варежек из верблюжьей шерсти, 7 тонн сушеного мяса. Участники каравана захватили с собой финансовые средства для постройки танка Т-34.

Каравану предстояло пройти тяжелый и далекий путь: почти тысячу километров через полупустыню, горную местность, преодолеть Чуйский тракт и дойти до Бийска. Стояли сильные морозы, часто превышавшие 30 градусов. Местность была безлюдной, лишь изредка на пути встречались жилища местных жителей – ойратов. Они помогали путникам продовольствием, лечили заболевших проводников.

Только в феврале 1943 года караван добрался до Бийска и после десятидневного отдыха отправился в обратный путь. Уходили кочевники не с пустыми руками: верблюды были нагружены подарками советских людей – мукой, пшеницей, растительным маслом и другими продуктами.

В 1943 году в Монголии начался сбор средств на приобретение авиационной эскадрильи "Монгольскиий арат". "От имени Советского правительства и своего лично, – писал Сталин в обращении к руководству МНР, – выражаю сердечную благодарность Вам и в Вашем лице правительству и народу Монгольской Народной Республики, собравшим два миллиона тугриков на строительство эскадрильи боевых самолетов "Монгольский арат" для Красной Армии…"

Ранее благодаря добровольным пожертвованиям была сформирована танковая колонна "Революционная Монголия", переданная командованию Красной армии делегацией МНР во главе с маршалом Хорлогийном Чойбалсаном.

Помощь азиатской страны СССР называют "монгольским ленд-лизом". По объему она, конечно, несравнима с поддержкой союзников. Во время Великой Отечественной в Советский Союз непрерывным потоком шло вооружение, продовольствие, одежда, обувь, сырье, грузовики, вооружение, боеприпасы, различное оборудование. Ленд-лиз союзников был исключительно важной, жизненно необходимой помощью для СССР.

Однако эта поддержка очень дорого обошлась стране. После войны США предъявили Советскому Союзу астрономический счет, который долго оспаривался Москвой. Потом долг выплачивала Россия как правопреемница СССР. В итоге вся сумма была окончательно погашена в 2006 году. Реки крови, пролитой гражданами СССР, гигантские разрушения во имя освобождения мира от фашизма алчной Америкой в расчет не принимались.

Небольшая ремарка. С Монголией Советский Союз расплачивался не валютой, а продовольственными и промышленными товарами. И потому в этом вопросе никаких проблем между двумя странами не возникало.

Следует отметить, что Монголия оказала поддержку Советскому Союзу и в войне с Японией 1945 года. Боевые соединения этой страны –16 тысяч солдат и офицеров – входили в состав конно-механизированной группы Забайкальского фронта под командованием генерал-полковника Плиева. Вместе с Красной армией войска Монголии участвовали в освобождении Китая от японских оккупантов.

Вот такой славный союзник был у Советского Союза в тяжелую военную годину. СССР не остался в долгу. При содействии отечественных специалистов в Монголии строились заводы, фабрики, больницы, школы, прокладывались дороги. Советский Союз поставлял энергоносители, технику, товары массового потребления. Вузы СССР принимали студентов из Монголии, готовили кадры для многих сфер жизни. Это было не только деловое сотрудничество, но и настоящая

Источник - fondsk.ru
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