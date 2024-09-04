Переучет в украинском кабмине, или Вся власть Ермаку, - Дм.Шевченко

08:18 05.09.2024

4.09.2024 | ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО

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О подоплеке очередного переполоха в Киеве



Отставки кабмина на Украине ждали еще весной. Но то ли вспомнили предвыборный лозунг Зеленского "Весна прийде – саджати будемо" и побоялись сесть в тюрьму, то ли хотелось еще поторговаться и не срослось.



Зато осень пришла – урожайная пора.



Началось все с визита главы президентского офиса (или ОПУ) Андрея Ермака в Вашингтон. Нет, так-то он лишь сопровождал первую вице-премьерку, министерку экономики Украины Юлю Свириденко (такие вот теперь женские названия, чтоб москалям завидно было). А она до назначения на эту должность была замглавы ОПУ (или просто заместительнецей Ермака). За компанию с ними прилетел еще министр обороны Умеров со своим заместителем и пару представителей Генштаба ВСУ.



Встретились с представителями Госдепа, советником президента США по внешнеполитическим вопросам, военными и экспертами по вопросам безопасности. А заодно и с советниками по вопросам нацбезопасности США, Великобритании, Франции и Германии, которые совершенно случайно мимо проходили.



Формально, у всех просили больше денег и вооружения, чтобы воевать против России. Ну и разрешения на удары дальнобойным оружием. Тем более что президентские выборы в США уже через два месяца, и еще неизвестно даст ли что-нибудь Украине тот, кто победит.



По факту Ермак выпросил ярлык на княжение или, скажем так, дайте мне еще больше власти (плюс оружия и денег), и я всех на Украине построю на войну.



Отдать ему весь кабмин, конечно, никто не согласился, но половину разрешили, с барского плеча. И сразу по возвращении пошла череда заявлений про отставку. Как говорится, "по собственному желанию" Ермака.



Начали 3 сентября с двух вице-премьерок – не той, что вместе с ним в США ездила, она и так под контролем, а других – по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишиной и по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук.



Если первая, родом из Одессы, будучи назначена на должность в 34 года от "Слуги народа", никак себя особо не проявила в вопросах интеграции в ЕС или НАТО, то вторая, родом из Львовской области, за период работы наверещала семь бочек арестантов: "Любое получение украинским гражданином (независимо от мотивов) паспорта государства-агрессора должно рассматриваться как преступление". А касательно участия украинских граждан в референдумах о независимости в теперь уже новых регионах России Верещук вдобавок заявляла: "Люди могут получить до 12 лет с конфискацией".



Кушайте, не обляпайтесь, дорогие граждане, и возвращайтесь назад в/на Украину. А мы вам тюрьму с конфискацией.



И снова 3 сентября (и это не Шуфутинский) сообщения про отставки продолжились.



Министр по вопросам стратегических отраслей Камышин –киевлянин, бизнесмен, бывший глава компании железных дорог "Укрзализниця", активно содействовал приватизации предприятий ВПК и созданию СП со странами Запада.



Министр юстиции Малюська – родом из Хмельницкой области, ввел "платные камеры повышенной комфортности" в тюрьмах, предложил отправлять заключенных воевать против России и даже несколько тысяч уже отправил.



Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Стрелец - родом из Днепропетровска, состоял в партии Порошенко, известного своим грабежом Украины.



Глава Фонда госимущества Коваль – как видим, ожидается очередная распродажа остатков экономики Украины.



Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Кудрицкий – его, правда, уволили еще накануне за то, что не обеспечил защиту энергетических объектов, но тоже в строку.



Вишенкой на тортике утром 4 сентября стало заявление об отставке министра иностранных дел Кулебы. Этот вообще отличился и "молодец":



провалил Саммит мира в Швейцарии (15-16 июня 2024), на котором не было ни Китая с РФ, ни большинства стран Глобального Юга;



провалил переговоры с Китаем и Индией, когда ему не удалось убедить ни одну из этих стран организовать либо принять участие во Втором саммите мира;



создал проблемы с африканскими странами Мали и Нигер, которые разорвали дипотношения с Украиной, и совместно с Буркина-Фасо обратились к Совбезу ООН с требованием принять меры против Киева "за поддержку терроризма".



Ну и вдобавок Кулеба ведет очень нескромную для политика его уровня личную жизнь, публично одаривая свою сожительницу украшениями Cartier и часами Rolex. Как говорится, давно пора в отставку!



А что об изменениях говорит самый "легитимный" Зеленский? Он как всегда "запилил видосик". Говорит, что осень будет очень важной (а другие времена года нет, что ли?) и планируются кадровые изменения в офисе президента, а также "усиление некоторых направлений в работе правительства".



Мол, как всегда, проведем подготовку к зимнему сезону (вот уже и зима важной стала), обеспечим получение инвестиций в ВПК (кто ж их даст?), усилим работу с НАТО (опять дайте больше оружия), ускорим переговоры про членство в ЕС (снова через 10 лет?) и будем противодействовать российской пропаганде (а Украина и Запад, наверное, не занимаются пропагандой?).



В парламенте 4 сентября во время голосований за отставку, почти всех уволили. Не удалось лишь снять с должности вице-премьерку Верещук (214 голосов из нужных 226) и главу Фонда госимущества Коваля (225 из 226). Ну и отставку министра Кулебы пока не проголосовали, но к ней еще вернутся.



Посмотрев на всю эту чехарду, хочется напомнить известную многим фразу: "Когда дела в борделе идут плохо, то надо не кровати передвигать, а менять девочек". Тем более что легитимность и Зеленского, и парламента уже давным-давно закончилась.



В данном случае ни "кровати", ни "девочки" уже не помогут киевской власти ни сохранить свою государственность, ни добиться своих целей. Разве что, если целью Зеленского, Ермака и компании является дальнейшее зарабатывание денег на "хатынки в Швейцарии". Тогда, конечно, все логично!