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В Госдуме предложили обязать работодателей нанимать вместо мигрантов подростков
09:08 05.09.2024

"Отток иностранцев обострил вопрос кадрового обеспечения"

В четверг депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании трудоустройства несовершеннолетних.

"Отток иностранцев обострил вопрос кадрового обеспечения"

– Если человек получил образование, может работать сварщиком, и промышленное предприятие ждет его, но ему 17,5 лет, ему что делать полгода? Ходить бесцельно по улицам? – недоумевает в беседе с "МК" инициатор законопроекта председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов. – Он в армию пойти не может, потому что нет 18. Конечно, речь не идет о предприятиях, где ртутные производства, шахты и так далее. Ведь получается так: у нас из-за действующих условных ограничений на предприятия не идут подростки. А вместо них вынужденно набирают мигрантов с соответствующими вытекающими последствиями.

Студенты проходят практику на промышленных предприятиях, и получается, что они, заканчивая в ряде случаев 17,5 лет среднее специальное учебное заведение, испытывают сложности с трудоустройством до 18 лет. Поэтому к данному вопросу нужно подойти сбалансированно и аккуратно. Такие примеры сегодня уже есть. В Татарстане есть предприятия химической промышленности. Там работают несовершеннолетние, но не в цехах с химией, а на прилегающей территории, например, занимаются благоустройством. На промышленных предприятиях сейчас используются такие системы безопасности, что на предприятиях порой безопаснее находиться, чем на улице, – заключил депутат.

По данным Росстата, число работников в возрасте моложе 35 лет за 2022 - 2023 годы сократилось на 1,3 млн человек. В ближайшие пять лет на рынок будет выходить все меньше новых кадров, спрос на них будет расти. Отток мигрантов и отъезд "релокантов" еще более обострил вопрос кадрового обеспечения. Российские компании сегодня часто декларируют желание нанимать молодых работников даже без опыта работы. При этом работодатели жалуются на нехватку молодежи вследствие демографической ямы 1990-х годов и всеми силами пытаются заманить к себе молодых людей, активно сотрудничая с образовательными учреждениями.

В связи с этим на рынке труда наблюдается активный спрос на несовершеннолетних работников. По данным кадровых агентств, в 2023 году было открыто свыше 42 000 вакансий, в которых компании обозначили готовность взять на работу подростков от 14 лет. Это почти втрое больше, чем годом ранее, когда таких позиций было 14500. Тенденцию более активного привлечения к работе лиц этой возрастной категории подтвердили представители крупных компаний. "Эксперты считают, что расширение возможностей для занятости несовершеннолетних заинтересует работодателей, позволив им раньше вовлекать учащихся в свои кадровые программы", – следует из пояснительной записки к проекту.

Сегодня основными видами работ для несовершеннолетних являются работа курьером, оператором ЭВМ, сотрудником колл-центра, делопроизводителем, подсобным рабочим, озеленителем территорий населенных пунктов, помощником вожатого, а также другие виды работ, не требующие предварительной профессиональной подготовки.

Авторы: АНАТОЛИЙ САЛУНОВ

Источник - МК
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