Бездонная прорва. Рогунской ГЭС в 4-й раз за этот год выделяют дополнительные бюджетные средства

09:21 05.09.2024

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Деньги выделяются через Стабилизационный фонд развития экономики.



Правительство Таджикистана поручило Минфину направить из республиканского бюджета в Стабилизационный фонд развития экономики 40 млн сомони ($3,8 млн) за счет остатка расчетного счета дивидендов государственных акций. Они поступили в фонд за счет финансовых обязательств 2022 года.



Во втором пункте постановления правительства, опубликованном на портале правовой информации Минюста, говорится, что на 40 млн сомони за счет средств Стабилизационного фонда развития экономики пополнить уставной капитал ОАО "Рогунская ГЭС".



ОАО "Рогунская ГЭС" обязуется обеспечить целевое использование выделенных средств и представить Минфину отчет о произведенных расходах.



Отметим, что дополнительное финансирование Рогунской ГЭС за счет бюджетных средств посредством Стабилизационного фонда осуществляется в течение этого года уже в четвертый раз.

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Достройка Рогуна подорожала до $6,4 млрд

Так, в январе текущего года Рогуну поручалось выделить 100 млн сомони (свыше $9,1 млн), в апреле - 60 млн сомони (более $5,5 млн), а в мае - 77,5 млн сомони (около $7,3 млн).



Отчисления в Стабилизационный фонд развития экономики поступают за счет перевыполнения доходной части республиканского и местных бюджетов. В госбюджете на 2024 год установлено, что в Фонд направляются 25% таких средств.



Средства этого Фонда, обычно, направляются на развитие топливно-энергетической отрасли, обеспечение продовольственной безопасности в республике, развитие социальных секторов и своевременного обеспечения обслуживания государственного внешнего долга.



Согласно данным Минфина, на финансирование Рогунского проекта в течение этого года планируется направить 5 млрд сомони ($456 млн).



Ожидается, что 2,2 млрд сомони выделят за счет привлечения внешнего финансирования, а оставшуюся часть – за счет госбюджета.



В 2023 году на достройку ГЭС планировали за счет бюджета направить 2,5 млрд, однако, по данным Минфина, появилась возможность увеличить эту сумму до 5,2 млрд сомони.



По подсчетам правительства страны, с 2008 года, когда была возобновлена реализация Рогунского проекта, на достройку станции было направлено более 40 млрд сомони.



Справка "Азия-Плюс":

Рогунская ГЭС станет крупнейшей в Центральной Азии гидроэлектростанцией, установленная мощность которой составит 3600 МВт. Годовой объем выработки электроэнергии после полной сдачи станции в эксплуатацию составит от 13 до 17 млрд киловатт-часов. Это составляет примерно 65%-85% годовой выработки электроэнергии всеми действующими мощностями в республики.



В целом, в машинном зале станции планируется установить шесть агрегатов, проектная мощность каждого из которых составит 600 МВт. Запуск последнего агрегата станции запланирован на 2029 год.



Ожидается, что строительство станции будет полностью завершено к 2033 году.