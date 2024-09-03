Тимур Зульфикаров получил звания Народного писателя Таджикистана и Орден "Шараф" I степени

09:23 05.09.2024

Шахноз Ализода, Asia-Plus



Согласно указу президента Таджикистана Эмомали Рахмона известный таджикский поэт и драматург Тимур Зульфикаров удостоен ордена "Шараф" (Слава) 1 степени. Государственную награду именитому литератору вручила заместитель премьер-министра республик Дилрабо Мансури. Об этом "Азия-Плюс" сообщили в Министерстве культуры.



В ведомстве отметили, что в настоящее у Тимура Зульфикарова "небольшие проблемы со здоровьем", поэтому награду ему вручили дома.



Ранее, 29 августа, Минкультуры страны также объявило, что Тимур Зульфикаров получил звание Народного писателя Таджикистана.



Следует отметить, что 29 августа пресс-служба президента сообщала о присвоении звания Народного писателя Таджикистана одному человеку. В Союзе писателей тогда "Азия-Плюс" подтвердили это и сказали, что звание Народного писателя Таджикистана получил писатель Мирзо Шукурзода.



В Минкультуры объяснили, что Тимуру Зульфикарову тоже присвоено это звание, однако удостоверение пока не вручено.



"Все верно, в тот день удостоверение глава государств вручил только Мирзо Шукурзода. Тимуру Зульфикарову звание тоже присвоено, а удостоверение он получил на днях", – сказали в министерстве.



Там отметили, что возможно удостоверение Зульфикарову также вручат дома.



Тимур Зульфикоров родился 17 августа 1936 года в Душанбе. Он автор более 30 книг, переведенных на 12 иностранных языков, общий тираж которых составляет миллионы экземпляров.



Сценарии фильмов "Белый рояль", "Повар и певица", "Человек летит за птицами", "Черная птица или подземные жители", "Миражи любви", "Первая любовь Насреддина", "Возвращение Ходжи Насреддина" и "Официант с золотым подносом" принадлежат его перу.



За стиль написание его называют "Данте" таджикской и русской литературы.