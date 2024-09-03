"Восточный экономический форум". Отказал сломавшийся звук, - репортаж А.Колесникова

09:35 05.09.2024 Если звук отказался вдруг

Так и случилось на тернистых переговорах во Владивостоке

4 сентября президент России Владимир Путин прилетел из Улан-Батора во Владивосток, где на острове Русский уже идет Восточный экономический форум, и для начала провел несколько двусторонних встреч. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, как и остальные, был крайне удивлен накалом разыгравшихся на этих переговорах страстей.



Ничто не предвещало апокалипсиса. Владимиру Путину предстояли три раунда обычных двусторонних переговоров: с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, с зампредом правительства Сербии Александром Вулиным и с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.



Прогремело в начале первой же встречи. Хань Чжэн на удивление быстро справился с лежавшими на столе наушниками, хотя это, как известно, не всегда с первого раза удается собеседникам Владимира Путина. И российский президент начал было говорить, но Хань Чжэн вдруг сделал предостерегающий жест рукой: погодите, что-то не то!



У меня тоже были наушники, и я тоже понимал: да, не то. В наушниках было молчание. То есть вообще ни звука. Ни по одному каналу не было слышно даже самого китайского товарища (а это уж должно быть в первую очередь), а не то что синхронного перевода. А переговорное помещение оказалось большим, и без наушников их обоих вообще было слышно не очень хорошо, в том числе и членам делегаций.



Владимир Путин сразу среагировал на проблему. Кажется, он сначала решил, что коллега не может именно что справиться с наушниками. Захотел было броситься на помощь. Но потом понял, что и у него самого там - режим тишины.



Вокруг началась легкая пока паника. Переговоры вдруг на ровном месте оказались под угрозой срыва. Господин Путин бросал озабоченные взгляды во все стороны (лучше сказать - метал молнии) и на глазах становился все угрюмей.



Где-то кто-то работал над устранением проблемы, иначе один из специалистов не подошел бы к переговорщикам, не забрал бы наушники почему-то у Хань Чжэна (они, видимо, были ближе всего к специалисту) и не вслушивался бы теперь так самозабвенно в их тишину. Словно включили мощный звукопоглощающий режим.



Господин Путин вопросительно смотрел на него.



- Скажите что-нибудь,- вдруг попросил его инженер.



С такой просьбой к Владимиру Путину давно никто не обращался, а скорее всего - никогда.



- Раз, два, три,- неожиданно, похоже, для себя произнес президент России.



Прозвучало не очень убедительно.



Специалисты в таких случаях начинают с один-два-один.



Инженер кивнул. Но нет, не помогло.



- Идет перевод? Нет? Ну а вот так?.. Не идет?..- спрашивал Владимир Путин и уже сам добавлял как заклинание, словно оно могло и должно было помочь.- Раз, два, три!..



Члены российской делегации не воодушевляли ни Владимира Путина, ни переводчика



Но к ним уже несся со стулом наперевес переводчик. Почему-то он решил протащить стул со стороны Хань Чжэна к Владимиру Путину. Это был самый длинный путь, и это было самое неудобное и неловкое изо всего, что можно было себе представить.



Но понять людей было можно. Ситуация на ровном месте, каким оно было еще три минуты назад, складывалась совсем уже критическая. Лишь китаец излучал спокойствие и уверенность. Возможно, он не понимал, что происходит.



- Воспользуемся дедовским способом! - чрезвычайно бодро воскликнул тогда президент.- Так надежней!



И Владимир Путин для верности громко засмеялся.



А на душе-то кошки скребли.



- Садись, садись...- повторял он синхронному переводчику, который все не мог протиснуться с этим стулом между флагом и самим Владимиром Путиным.



- Уважаемый господин Хань Чжэн!.. Я очень рад приветствовать вас во Владивостоке!..- обратился наконец президент к коллеге.



Как на ВЭФ обсуждали потребности Дальнего Востока

Самое странное - почему все это по-прежнему не работало, и уже столько времени. Случай следовало признать чрезвычайным. Да не было такого, чтобы все вдруг отказало на переговорах такого уровня. Потом говорили, что "сервер завис"... А чего он завис-то? Осталось еще указать на масштабную DDoS-атаку - она обычно прекрасно скрывает любые технические промахи.



Тем временем о чем-то переговаривались члены делегации. Здесь были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр экономического развития Максим Решетников и министр транспорта Роман Старовойт. Оттуда даже доносились, не побоюсь этого слова, сдержанные смешки. Тут, похоже, недооценивали размеры бедствия. Вдруг Сергей Лавров, кажется, что-то вдруг расслышал в своих наушниках, обрадованно показал на них китайским коллегам напротив и что-то добавил от себя: давайте, мол, надевайте, заработало!



Владимир Путин яростно обернулся. Нет, никто из группы единомышленников не хотел ловить на себе такой взгляд.



Господин Лавров все-таки наконец смущенно показал на наушники: вроде там, в них, жизнь налаживается.



- Все уже,- раздраженно сказал ему российский президент.



Можно было при желании расценить как приговор. Желания ни у кого не было.



Я тоже надел наушники. В них творилось невообразимое. Слышался одновременно и голос выступающего, то есть уже китайского коллеги, и синхронного переводчика. А также нельзя было игнорировать голос сидевшего рядом с Хань Чжэном человека, который переводил последовательно. При этом в наушники время от времени врывался голос какой-то женщины, которая тоже рассчитывала что-нибудь перевести. И все это хрипело и прерывалось, как в окопах на Харьковском фронте.



Нет, оставался дедовский способ. Он работал.



Мы вышли, и буквально через несколько минут переговоры завершились. Немного позже я увидел господина Пескова, который пытался перевести дух, но у него не получалось.



- Он нас всех порвал! - повторял он.- И Лаврова, и Ушакова, и меня! Ух!



Дмитрий Песков светился адреналином.



Порвать этих людей мог только один человек.



К следующим переговорам все было исправлено. Сервер "отвис". И хорошо: следовало ловить каждое слово Александра Вулина. Ведь слушать его было одно удовольствие:



- Для меня большая честь иметь привилегию поговорить с вами сегодня! И, поверьте, это большое воодушевление для всех сербов! Поскольку, когда Россия заботится о Сербии, когда ей интересно, что Сербия делает, как она живет,- тогда нам, сербам, легче!



Как в сделку по Rafale залетели МиГ-29

Вообще-то Сербия в последнее время ведет себя, возможно, не так уж по-братски, чего стоит одна история с французскими истребителями, которые Сербия намерена была купить за $3 млрд как раз у Франции, а потом вдруг снизила цену на $300 млн, и появились публикации, что есть приложение к договору, по которому Сербия отдает несколько истребителей МиГ-29 и запчастей к ним (см. материал на стр. 6). И вот куда же они полетят? Президент Сербии сейчас отрицает участие в сделке российских "МиГов", а господин Вулин за последний месяц уже третий раз едет в Россию, чтобы объясниться.



И он объяснялся теперь с Владимиром Путиным:



- Если бы Россия не выдержала все эти века, не было бы Сербии, потому что мы народы, которые связывает не только совместное прошлое, но и совместное будущее! Я использую эту возможность, и для меня является большой честью, что я могу это сделать, чтобы вам передать личные сердечные, братские приветствия от президента Александра Вучича и его пожелания продолжить, чтобы вы еще долгое время были настолько крепким, здоровым и чтобы вы были во главе Российской земли на благополучие народа России!



Ну что еще можно было сказать, чтобы все поверили наконец: нет никаких "МиГов"!



Жалко, что его сейчас не слышали сербские журналисты. Ни один из них, по информации "Ъ", не долетел из Москвы во Владивосток. Я их просто не видел вокруг себя.



Да и вряд ли Александр Вулин, нагрянувший внезапно (встреча еще накануне не планировалась), очень нуждался в них тут.



- Как вы знаете, Сербия не только стратегический партнер России. Сербия и союзник России,- убеждал Александр Вулин.- Именно поэтому давление на нас со стороны Запада является огромным! Однако Сербия, которую ведет Александр Вучич, Сербия, которая никогда не станет членом НАТО, которая никогда не введет санкции против Российской Федерации, никогда не позволит, чтобы с ее территории проводились какие-то антироссийские операции!.. Сербия не стала, не станет частью антироссийской истерики!



Я вот ему уже начинал верить. Такую силу голоса и энтузиазма невозможно было игнорировать. В наушниках теперь стоял просто звон, но звон четкий и мелодичный. Это звенело каждое слово Александра Вулина.



- Мы Россию уважаем, Россию ценим, и форум, в котором я участвую, показывает, свидетельствует о том, насколько вредно пытаться изолировать Россию! - продолжал он.- Это невозможно! Сербия в такой политике не будет участвовать никогда! И мы знаем, что везде, где слышен голос России, слышен голос Сербии, где существуют попытки элиминировать громкий голос России, там Сербии не будет! И будьте уверены, что сербский народ во главе с президентом Вучичем никогда не позволит, чтобы наши братские отношения, отношения стратегического партнерства портились!



Если даже и были эти "МиГи", то их, видимо, уже и точно нет.



Следующим был премьер Малайзии. Эта страна собралась в БРИКС и была представлена на переговорах самой масштабной в этот день делегацией (девять переговорщиков кроме премьера, и среди них - одна и странная женщина в плаще и в перевернутой козырьком на затылок кепке. Она оказалась, слава Богу, заместителем министра экономики Малайзии.



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Премьер Малайзии Анвар Ибрагим стремился к Владимиру Путину душой и телом

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим стремился к Владимиру Путину душой и телом



Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



Премьер Малайзии Анвар Ибрагим стремился к Владимиру Путину душой и телом



- Хотел бы выразить от себя лично и от всей делегации, как мы рады быть здесь, во Владивостоке, в этой великой стране, в России, которой мы восхищаемся, за которой мы следим. Я говорю о литературе, экономике, технологиях, космическом пространстве. Это страна, которая верит в центральность, в то, чтобы объединить все страны! - поддержал настроение Александра Вулина Анвар Ибрагим.- Мы действительно решили приехать, у нас большая делегация. Мы хотели показать, что мы искренне готовы и хотим расширять наше сотрудничество. Вы так много всего сделали, и для нас в том числе, потому что мы сотрудничаем в самых разных сферах, и вы показали, что вы стремитесь и готовы преодолевать трудности, выживать, и это действительно принесет пользу и нам!



Слово "выживать" тут было все-таки лишним.



Андрей Колесников, Владивосток Источник - Коммерсант

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