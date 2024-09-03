Актовую печать (буллу) Владимира Мономаха нашли в Великом Новгороде.Самую древнюю из известных

10:11 05.09.2024

В Великом Новгороде обнаружили актовую печать князя Владимира Мономаха. Находку сделали на Троицком раскопе, сообщает Новгородский музей-заповедник.



Печать предварительно датировали 1080-1090 годами. Это самая древняя печать их всех найденных ранее.



Руководитель Центра археологических исследований Ольга Тарабардина рассказала, что свинцовые печати также называют буллами. В древности их подвешивали на шнурах к важным документам, чтобы удостоверить их подлинность. За последние четыре месяца в Троицком раскопе было найдено более 20 актовых печатей.



Ранее стало известно, что при спасательных раскопках в Суздале нашли печать Юрия Долгорукого. Ее идентифицировали по особому двузубцу.