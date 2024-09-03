Нам необходим союз правых и левых против либералов, - Александр Дугин

10:15 05.09.2024

все либералы на стороне Мирового Правительства и западной гегемонии

Александр Дугин



На Западе есть отличные правые и очень не плохие левые. Альтернатива для Германии - замечательные правые. Сара Вагенкнехт отличная левая. Есть Трамп и Вэнс в США (правые), но есть Тулси Габбард и Кеннеди (левые). И так везде.



Но есть такая глобалистская гнида как Меланшон, в критический момент спасающая либеральную тварь Макрона перед лицом наступления народа в лице Марин Ле Пен. И есть европейские крайне правые, едущие воевать вместе с нацистами из "Азова"* против нас. Они закрывают глаза на то, что Зеленский - еврейский либеральный клоун, наркоман и перверт. Тем самым, какие они правые, просто служебные псы на поводке либерального НАТО.



Также и у нас. Есть честные правые патриоты, православные, монархисты, даже (прости Господи, не ведают, как называются) "русские националисты", на них, если честно, держится фронт. И есть не менее честные левые патриоты. И они герои СВО. Но есть мразь, которая справа нападает на Путина, а слева на Ильина. Все как и везде.



Поэтому и правые, и левые могут быть адекватными, а могут быть и не. Но…



С либералами все не так. Хороших либералов просто не бывает. Все либералы на стороне Мирового Правительства и западной гегемонии. И все, кто на их стороне - абсолютные враги и настоящих правых, и настоящих левых. Потому что капитализм есть чистое зло. Его надо снести справа и слева, одновременно.



И напротив, именно либералы, такие как Сорос, манипулируют несознательными "правыми" и продажными разложившимися "левыми" в своих интересах.



Нам необходим союз правых и левых против либералов. Вот что нам нужно, и внутри России, и вне ее.



Настоящие правые и левые представляют собой народ. А либералы - компрадорскую элиту. Хороших либералов не бывает. Хороший либерал - отсутствующий либерал, либо (как минимум) бывший. И не стоит пытаться доказать, что и либералы не все одинаковы. Все. Правые и левые бывают разными. Либералы все заодно.



*террористическая организация, запрещенная в РФ