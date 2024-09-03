Авазбек Атаханов назначен послом Кыргызстана в Пакистане

10:33 05.09.2024

Атаханов Авазбек Койлубаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



По ее данным, соотвествующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



Ранее Атаханов занимал должность заместителя министра иностранных дел.