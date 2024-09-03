 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Авазбек Атаханов назначен послом Кыргызстана в Пакистане
10:33 05.09.2024

Атаханов Авазбек Койлубаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, соотвествующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее Атаханов занимал должность заместителя министра иностранных дел.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
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