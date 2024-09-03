|Эркан Талу: Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань. Уговорили...
10:50 05.09.2024
Haber7
Турция
Россия: Эрдоган согласился принять участие в саммите БРИКС
Haber7: Эрдоган принял приглашение приехать на саммит БРИКС в Казани
Эрдоган принял приглашение приехать на саммит БРИКС в Казани, сообщает Haber7. Турция разочарована отсутствием прогресса в ее стремлении вступить в ЕС и подала заявку на членство в БРИКС, сообщают источники. Пора повернуться лицом к Востоку, одобряют это намерение читатели.
Эркан Талу (Erkan Talu)
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: "Президент Эрдоган принял наше приглашение приехать на саммит БРИКС, который планируется провести в Казани 22-24 октября".
После того как источники, побеседовавшие с американским Bloomberg, заявили, что Турция официально подала заявку на присоединение к БРИКС, произошло важное событие.
Кремль объявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС. "Президент Эрдоган принял наше приглашение приехать на саммит БРИКС, который планируется провести в Казани 22-24 октября", – заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Турецкий лидер присутствовал на 10-м саммите БРИКС, проходившем в Южно-Африканской Республике в 2018 году, и принял участие в фотосессии.
Что произошло?
Американское информагентство Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на членство в БРИКС.
В публикации со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, отмечалось, что Турция официально подала заявку на присоединение к БРИКС в целях усиления своего глобального влияния и налаживания новых связей вне своих традиционных западных союзников при сохранении обязательств перед НАТО.
Источники подчеркнули, что Турция разочарована отсутствием прогресса в ее многолетнем стремлении вступить в Евросоюз и несколько месяцев назад подала заявку на членство в БРИКС. Собеседники агентства добавили, что эта заявка также стала результатом разногласий с другими членами НАТО из-за поддержания Турцией тесных связей с Россией на фоне украинского конфликта.
В статье напомнили слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения одновременно с Востоком и Западом. В этой связи Турция намерена развивать экономическое сотрудничество с Китаем и Россией, говорится в публикации.
БРИКС, получивший свое название по первым буквам стран-основательниц, Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, выступает как альтернативная организация, представляющая развивающиеся страны, в противовес американской гегемонии. Недавно членами группы стали Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет.
Ожидается, что новое решение о расширении БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения, который пройдет в России в октябре текущего года.
Комментарии читателей
Гость
Запад веками был нашим врагом, пора повернуться лицом к Востоку.
Фарук
Наше место – в евразийском блоке. США, Израиль, Запад – враги. Угнетенные народы должны объединиться.
Хайри
Этой заявкой мы выбрали свою сторону в новом мировом порядке. США скоро развяжут войну.
Ати
Запад не подходит турецкой нации ни в культурном, ни в моральном отношении. Нужен полный разрыв.
Фатих
Запад никогда не был нам союзником и другом. Все деструктивные действия для нашей страны исходили от Запада, и так всегда будет. Не обращайте внимания на тех проплаченных шавок, что трубят о Западе в нашей стране.
Гость
Турцию никогда не примут в Евросоюз. Нас заставят сделать то, что нужно им, и будут продолжать тянуть, так же как тянут последние 50 лет. Потому что мусульманскую страну ни за что не возьмут в свои ряды.
осман
Мне кажется, это правильно, потому что с государствами, которые используют торговлю для своих политических целей, торговли не будет.
хасан
Я поддерживаю членство Турции в БРИКС.
гость
Наша страна отчасти также является Востоком, так что мы тоже должны присоединиться в силу своего положения.
Селим
Я думаю, страны БРИКС не будут держать Турцию у дверей и с радостью нас примут.
Камиль
Если с БРИКС будут установлены экономические и торговые связи, мы в каком-то смысле станем союзниками. И оставаться в НАТО не будет никакого смысла. В случае обострения напряженности между США и западным блоком, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой, мы не сможем находиться на противоположном фронте с Россией и Китаем в силу принципа "один за всех, и все за одного". Нам нужно сказать НАТО: "Мы не будем участвовать в вашей военной авантюре с Россией и Китаем", – и напрямую попрощаться с альянсом.
Махмут
Эрдогану нужно выйти из НАТО и присоединиться к БРИКС. НАТО – это беда на нашу голову. Те, кто в НАТО, – слуги Америки.
Алперен
Чем ждать у дверей ЕС, для нас важнее присоединиться к этой организации. Мы станем сильнее. Альтернативы усилят наши позиции. Старая Европа и ее организации не могут конкурировать с динамизмом Востока.
Король33
Если бы ЕС был чем-то хорошим, британцы не вышли бы из него первыми.