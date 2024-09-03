Крах Volkswagen – начало конца не только для Германии, но и для Европы

10:53 05.09.2024

UnHerd

Великобритания



Закрытие заводов Volkswagen лишь ускорит деиндустриализацию Германии

UnHerd: закрытие заводов Volkswagen – начало конца автомобилестроения Европы



Закрытие заводов Volkswagen в Германии – прямое следствие немецкого подхода, согласно которому страна может возвести себя до экономики мирового класса одним лишь законотворчеством, пишетUnHerd. Водители играть в эти игры не стали. Это – начало конца европейского автомобилестроения.



Ральф Шелльхаммер (Ralph Schoellhammer)



Автоконцерн Volkswagen (VW) был основан в 1937 году и с тех пор 87 лет его конвейеры в Германии работали как часы. Так было вплоть до недавнего момента, когда стало известно, что автогигант может закрыть ряд заводов у себя на родине в попытке отказаться от ископаемого топлива.



Это станет переломным моментом для страны, издавна славящейся своей промышленностью. Руководство компании назвало радикальные меры неизбежными, сославшись на соперничество с Китаем, дороговизну энергоносителей и "сложную экономическую обстановку". Но часть вины лежит на самом VW: концерн назначил своим приоритетным рынком как раз Китай, а созданием лучших экономических условий у себя в Германии, наоборот, пренебрегал.



Судя по всему, боссы в штаб-квартире компании в Вольфсбурге совершенно не учли подхода Пекина, который тот успел отточить и довести до совершенства. Его тактика заключается в том, чтобы привлечь западных производителей в Китай, пристально изучить и скопировать их технологии и наладить выпуск более качественной и дешевой продукции. Этот подход уже дал плоды в области солнечных батарей и электромобилей, и теперь то же самое может повториться уже с полупроводниками.



Перспективы немецких и европейских автопроизводителей откровенно тревожат. Как отмечает агентство Блумберг: "После многих лет невнимания к избыточным мощностям и падению конкурентоспособности действия немецкого автогиганта наверняка станут тревожным звоночком для всей отрасли. Причины очевидны: попытки Европы конкурировать с китайскими конкурентами и "Тесла" в производстве электромобилей потерпели крах".



Эти проблемы возникли не на пустом месте. Это прямое следствие немецкого (а если расширительно, то и панъевропейского) подхода, согласно которому страна может возвести себя до экономики мирового класса одним лишь законотворчеством, пренебрегая инновациями и конкуренцией. Авторы той же статьи в Блумберге недоумевают, почему это продажи электромобилей в Европе падают: "Вялый спрос в этом году пошатнул рынок электромобилей - на этапе, когда ожидался резкий рост".



А все потому, что этот самый резкий рост, который так и не настал, виделся как прямое следствие нормативных и законодательных актов. Предполагалось, что автолюбителей удастся пересадить на электромобили, просто ополчившись на двигатели внутреннего сгорания. Увы, если их не подначивать щедрыми государственными субсидиями, водители играть в эти игры не будут - и вместо этого просто откажутся менять свои старые добрые бензиновые автомобили. Неудивительно, что как только Германия свернула свою программу субсидирования электромобилей, продажи рухнули.



И вот мы видим, чем чревата зацикленность правительства на достижении идеологических целей любой ценой, не считаясь с затратами. Вот, что бывает, когда компании выстраивают производство на основе эфемерных целей вместо реальных предпочтений потребителей. И по мере осознания этой новой суровой реальности все больше компаний, помимо VW, рассматривают возможность ухода из Германии. Опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой Германии среди около 3 300 национальных компаний, показал, что 37% из них раздумывает о переносе производства за границу. Для сравнения, в прошлом году их доля составила 31%, а в 2022 году - 16%. Согласно тому же опросу, 45% энергоемких промышленных предприятий рассматривают возможность значительного сокращения производства или переезда за границу.



В сложившейся ситуации бегство VW примечательно и само по себе, но оно не будет последним в своем роде. Если отрасль продолжит в том же духе, скоро мы увидим начало конца всего европейского автомобилестроения.