"Эй, ты, бессовестный, б**ть...". УзбХоким Кошрабатского района Шакарбоев получил 2-й выговор за оскорбление своих заместителей

13:18 05.09.2024

Хоким Кошрабатского района Дилшод Шакарбоев оскорбил своих заместителей по вопросам строительства и бедности, используя нецензурные выражения. Распоряжением хокима Самаркандской области ему вынесен выговор (уже второй).



В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой хоким Кошрабатского района Самаркандской области Дилшод Шакарбоев оскорбляет своих подчиненных. Хокимият Самаркандской области сообщил, что в отношении хокима приняты дисциплинарные меры.



Согласно сообщениям в социальных сетях, инцидент произошел на одном из районных совещаний, где глава района осыпал оскорблениями своих заместителей по вопросам строительства и сокращения бедности.



На записи хоким, в частности, заявляет, что одна махалля "полностью завершена" за 400 млн сумов, что подтвердили в Ассоциации махаллей, и обвинил заместителя по вопросам строительства Иноята Халикулова в том. что он "ничего не знает".



"Эй, ты, бессовестный, б**ть, утром возьми и отведи всех туда… Они нашли только человека, о котором я сказал. Хоть одного строителя найди сам, эй, бессовестный. Ты же заместитель по строительству", - говорит хоким.



Заместителя по вопросам сокращения бедности хоким назвал "ослом" и также оскорбил его нецензурными словами.



Распоряжением хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова в отношении Дилшода Шакарбоева применено дисциплинарное наказание в виде выговора.



Дилшод Шакарбоев был назначен на должность хокима Кошработского района 15 июня 2022 года.



В мае 2023 года он получил выговор за безответственность при исполнении решений межрайонного и областного судов о восстановлении в должности помощника хокима.