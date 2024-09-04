В Казахстане хотят запретить принудительные чаевые в кафе и ресторанах

15:34 05.09.2024

Не все представители бизнеса готовы поддержать данные изменения.



Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что в стране планируют запретить принудительно взимать чаевые и дополнительные сборы за обслуживание в заведениях общественного питания. Его слова приводит ТАСС.



Шаккалиев отметил, что в большинстве кафе и ресторанов Казахстана в счет включается 10% сбор за обслуживание. Жители страны считают, что это является незаконным и нарушает права потребителей.



Мы считаем, что если услуги вам предоставляются и в них уже сидит обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть. Такие правила мы сейчас обсуждаем, готовим изменения в нормы внутренней торговли, - подчеркнул министр.



Глава ведомства добавил, что не все представители бизнеса готовы поддержать данные изменения.



Тем не менее мы их готовим. Это касается принудительной оплаты чаевых, разных депозитов и взносов. Вас должны ознакомить с условиями обслуживания. Ваше согласие выражается в том, что вы пришли в заведение и сделали заказ, - уточнил он.