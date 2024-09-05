Новым премьером Франции неожиданно назначен м-сье Барнье (не пидар, что удивительно)

15:39 05.09.2024

Макрон назначил нового премьер-министра Франции



Новым премьер-министром Франции стал бывший глава МИД страны Мишель Барнье. Назначение согласовано президентом Эммануэлем Макронон.



Барнье сменит на посту главы правительства Габриэля Атталя. Последний был назначен в январе 2024 года и стал самым молодым премьером в истории Франции.



Макрон поручил Барнье сформировать правительство единства, которое "будет служить стране и французскому народу", указали в Елисейском дворце.



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Мишель Барнье окончил высшую коммерческую школу в Париже. Возглавлял МИД Франции в кабинете Раффарена с 31 марта 2004 по 5 июня 2005. В 2010 году стал европейским комиссаром по внутренней торговле (до 2014 года). Был главным переговорщиком ЕС по Brexit. Барнье является офицером ордена Почетного легиона. Женат. Имеет троих детей.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/09/05/hotya-by-ne-goluboy-novym-premer-ministrom-francii-naznachen-mishel-barne