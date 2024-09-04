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Россия сняла с довольствия Абхазскую социалку. Все равно - разворуют...
15:44 05.09.2024

Лавров объяснил "балансом обязательств" приостановку соцвыплат в Абхазии
Лавров об остановке соцвыплат в Абхазии: баланс обязательств должен соблюдаться

Речь идет о необходимости соблюдать баланс обязательств, и в Абхазии это прекрасно понимают, сказал Лавров. Россия с первого сентября приостановила выплаты бюджетникам Абхазии, ранее заявили в Сухуме

Приостановка Россией соцвыплат в Абхазии не является обострением, речь идет о соблюдении баланса тех обязательств, которые взяли на себя правительства двух стран, заявил в интервью телеканалу РБК министр иностранных дел Сергей Лавров.

Полную версию интервью Сергея Лаврова смотрите 6 сентября на телеканале РБК.

"Я бы не называл это обострением. Вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили: это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают", - сказал Лавров.

Он сообщил, что в начале августа, когда поздравлял министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамбу с возвращением на пост, пригласил его посетить Россию в любое удобное время.

"Уверен, что в ближайшие дни, недели сможем такую встречу организовать. И, конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуми ведут соответствующую работу. Но главное, еще раз, - выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентами", - подчеркнул глава МИД России.

"Все мы постарались": почему Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии

Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии 1 сентября. Их получали учителя, врачи и работники силовых структур. Также этой осенью и зимой Москва будет поставлять республике электроэнергию по коммерческой цене, заявил Шамба.

По его словам, вопрос обсуждался на встрече замруководителя администрации президента Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании в Москве в августе. "Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября", - сказал министр.

Возможный протокол с этой встречи опубликовали абхазские телеграм-каналы. В документе четыре основных пункта.

Россия приостанавливает финансовую помощь. Для возобновления Абхазия должна ратифицировать двустороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения, разрешающего российским компаниям реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты, и снять ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.
Осенью и зимой Абхазия будет получать российскую электроэнергию по коммерческой цене.
До 20 сентября Россия должна получить информацию о депутатах абхазского парламента и лидерах оппозиции с российским гражданством, которые действуют "в ущерб интересам России и развитию российско-абхазских отношений", чтобы далее рассмотреть вопрос о лишении их гражданства.
Госдума и Совфед минимизируют контакты с абхазскими депутатами из-за их "неконструктивной позиции по выполнению обязательств" перед Россией.
Первые два пункта Шамба подтвердил, но подлинность документа в целом - нет. Не подтвердил и не опроверг он и сведения о возможном лишении абхазских депутатов российского гражданства, отметив, что этот вопрос - прерогатива Москвы. Офис Бжании опроверг эту информацию на следующий день после ее публикации.

Действиям российских властей предшествовало внесение в абхазский парламент в июле законопроекта, который вызвал протесты. Поправки инициировал аппарат президента Абхазии, они предусматривает строительство в восточной части страны апартаментов и апарт-отелей на площади 150 га. Их продажа иностранцам поможет развитию местной экономики и пополнит государственный бюджет, считают власти. Оппозиция и общественники выступили против. По их мнению, исполнение закона грозит нарушение демографического баланса в стране. После нескольких дней протестов проект отозвали.

Виктория Полякова,
Илья Доронов

Источник - РБК
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