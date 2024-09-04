Новым главой МИД Украины назначен "западенец" Сибига

15:47 05.09.2024

Депутаты Верховной рады утвердили кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. Ранее он занимал должность замглавы украинского МИД.



Решение о назначении Сибиги поддержали 258 депутатов при необходимом числе в 226.



Сибига сменит на этом посту Дмитрия Кулебу, который возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. Накануне он подал заявление об отставке. Эту инициативу одобрили на том же заседании Верховной рады - за проголосовали 240 парламентариев, против - один, воздержались 45.



Андрею Сибиге 49 лет, он родился в Зборове, Тернопольская область. Работал на дипломатических должностях с 1997 года, в том числе в посольстве Украины в Польше. В 2016–2021 годах был послом в Турции, после этого - заместителем главы офиса президента. В апреле 2024 года был назначен первым заместителем главы МИД Украины.