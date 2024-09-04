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    Кыргызстан   | 
Закон об НКО: необходимая для Киргизии мера безопасности, - "ВечБишкек"
15:55 05.09.2024

4

сентября 2024
В Кыргызстане за годы независимости сложилась ситуация, в которой люди, выступающие от имени всего нашего народа, на самом деле являются иностранными агентами, которые за западные гранты готовы даже поставить под сомнение кыргызскую государственность и суверенитет.

"В последние два года в Кыргызстане развернулась горячая дискуссия по теме, напрямую связанному с защитой законных интересов кыргызского государства – насколько может и должен быть государственный контроль за деятельностью некоммерческих организаций (НПО), финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием", - пояснил начальник управления администрации президента Мурат Укушев.

Закон об НКО: необходимая мера безопасности

Несмотря на то, что закон об НКО никак не влияет на деятельность организаций, задействованных в социальном секторе, его принятие вызвало шквал недовольства со стороны наших западных партнеров.

Например, в связи с принятием закона Фонд "Сорос-Кыргызстан" (ФСК) заявил о прекращении своей деятельности в республике. Организация даже выпустила обращение по этому поводу, в котором скорбно сообщила, что не может продолжать работать из-за "репрессивного нового закона".

Данный закон на самом деле не предполагает закрытие организаций некоммерческого сектора, а лишь устанавливает государственный контроль за деятельностью тех из них, которые финансируются из-за рубежа. Также он предусматривает ответственность за ведение организацией непрофильной деятельности, а также за вмешательство в политические процессы. А если ФСК не нравятся новые правовые стандарты, регулирующие их работу в КР, то получается, что деятельность фонда была не такой уж и безобидной для нашей страны.

В действительности ни одно нормальное государство не позволит находиться и работать на своей территории тем, кто скрытно, без необходимого публичного уведомления реализует интересы других стран либо представителей зарубежных организаций.

Кыргызстан, как и другие страны, имеет право защищать свои интересы, безопасность информационного, общественно-политического и культурного пространства. А безопасность в сфере НКО строится прежде всего на принципах открытости и доступности для общества всей информации об этих организациях.

Закон об НКО: необходимая мера безопасности

Как сообщается, что сегодня в Соединенных Штатах действуют более 1,5 миллиона НКО и различных объединений. При этом население страны составляет 339 миллионов человек (по одной организации на 226 человек).

По данным Минюста, в стране зарегистрировано около 25 тысяч неправительственных организаций. Численность населения КР составила почти 7,2 млн человек (по одной организации на 288 человека).

То есть количество некоммерческих организаций в США и Кыргызстане соразмерно, однако следует иметь в виду, что там их финансируют преимущественно сами американцы, а большинство местных НПО получают деньги от иностранных фондов.

В Соединенных Штатах НКО, получающие финансирование извне, подчиняются закону о регистрации иностранных агентов (FARA), который был принят еще в 1938 году, а в 1966-м в него внесли поправки. В США физические лица и организации могут быть признаны иностранными агентами, если их деятельность целиком или частично финансируется из-за рубежа. Кроме того, иноагентом могут признать физическое/юридическое лицо, которое действует под контролем иностранного принципала, занимаясь политической деятельностью в его интересах. Согласно закону FARA, политической деятельностью считаются меры, направленные на изменение позиции правительства или любой части населения относительно внутренней либо внешней политики Вашингтона.

Закон об НКО: необходимая мера безопасности

Сегодня иноагентами в Штатах числятся более 3,5 тысячи организаций и физических лиц. С 2016 года регистрация иноагентов резко возросла - на 30 процентов. От них требуют раз в полгода сообщать об отношениях с иностранным лицом, а также о своих действиях, поступлениях и расходах. Они должны маркировать информационные сообщения как распространяемые иноагентом. СМИ не входят в обязательный список иноагентов, но представителей некоторых иностранных медиа могут вынудить зарегистрироваться в качестве иноагента. Нарушение закона об иноагентах наказывается штрафом в размере до 250 тысяч долларов или тюремным заключением на срок до пяти лет. Если НКО без уведомления американского Минюста работает как агент другого государства, его руководству грозит 10 лет лишения свободы.

А в Кыргызстане попытки властей ввести регулирование неизменно встречают противодействие со стороны неправительственного сектора.

Дальше всех в противостоянии закону об НКО в Кыргызстане зашел американский госсекретарь Энтони Блинкен, написавший в адрес президента Садыра Жапарова письмо, содержащее похожие на угрозы предостережения относительно принятия документа и последствий этого.

Теперь вдумайтесь, только за 2004 год в Кыргызстан - по линии НПО – было вложено 12 миллионов долларов. Всего же на этот период в Кыргызстане действовало от 8 до 15 тысяч неправительственных организаций. Ключевую роль в тех событиях сыграл USAID (Агентство США по международному развитию). По официальным данным, эта организация в "смену режима" вложила 68 миллионов долларов. Естественно, что деньги шли на обучение и формирование оппозиции. Влиятельная газета "The New York Times" писала, что на эти средства в Кыргызстане (особенно активно накануне парламентских выборов 2005 года, приведших к "тюльпановой революции") открывались и финансировались центры, где встречались оппозиционные активисты, проходили тренинги, анализировались сообщения западных СМИ, предоставлялся выход в интернет.

"В Кыргызстане существуют десятки тысяч НКО, прозападных СМИ, которые финансируются США и Великобританией. Они ведут подрывную работу в обществе. Распространяют бред о третьем гендере, лоббируют прозападные интересы, разрушают семейные ценности и основы культуры кыргызского народа. Они разжигают вражду между югом и севером Кыргызстана, между старшим и младшим поколениями, между женщинами и мужчинами", - говорит эксперт в области международных отношений Амантур Манапбаев.

Выходит, что принятие закона об НКО - это необходимый для республики шаг, позволяющий пресечь внешнее вмешательство в дела республики и ограничит деструктивное западное влияние. Сколько бы западники не рисовали нам, что НКО для нашей республики - манна небесная, в реальности есть нюансы. США и их сторонники имеют богатый опыт использования некоммерческих организаций для дестабилизации политической обстановки в различных странах, проведения "цветных революций". Часто для подготовки почвы они используют подконтрольные медиа и активистов, финансируют организацию и проведение протестов.

"В каждой стране мира существуют государственные интересы и госполитика. Поэтому закон, принятый в 1938 году в Соединенных Штатах Америки, был принят с той же целью. Хотя он немного отличается, но его смысл заключается в том, чтобы народ избирал власть для обеспечения правопорядка и стабильности в стране. Поэтому власти должны знать, какие и с какими целями работают организации в нашей стране", - подчеркнул политолог Бакыт Бакетаев.

Источник - Вечерний Бишкек
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