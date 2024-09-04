Спасаются от мракобесия. Уже более 2 тысяч семей иностранцев-традиционалистов перебралось на ПМЖ в Россию.

17:14 05.09.2024

"Спасаются от мракобесия": Стало известно, сколько семей переселилось в Россию по госпрограмме



Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что государственной программой переселения в Россию воспользовались более двух тысяч семей соотечественников.



"Сейчас есть президентский указ о возвращении наших соотечественников, о переезде иностранных граждан, которые понимают, что с нетрадиционными ценностями им не по пути… Это указ, который предусматривает для них особый порядок: без квот, без обязательного знания языка. Люди спасаются от мракобесия. Я запрашивала статистику о тех, кто вовремя смог избежать репрессий в отношении себя. Из пяти категорий вариантов переезда только программой переселения воспользовались более двух тысяч семей. Это данные с половины регионов России", - рассказала Бутина НСН.



Депутат сообщила, что власти помогают соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации за рубежом.



"Когда ты видишь пример молодого парня, которого за демонстрацию российского триколора отправляют за решетку, а потом за решетку отправляется его пожилая мать… Что это такое? В людях нет ни человечности, ни гуманизма, совершенно ничего. Естественно, тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, помогаем как можем и спасаем", - отметила она.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что коэффициент рождаемости в России находится на очень низком уровне и это катастрофически для будущего нации. Стало известно, сколько семей переселилось в Россию по госпрограмме



Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что государственной программой переселения в Россию воспользовались более двух тысяч семей соотечественников.



"Сейчас есть президентский указ о возвращении наших соотечественников, о переезде иностранных граждан, которые понимают, что с нетрадиционными ценностями им не по пути… Это указ, который предусматривает для них особый порядок: без квот, без обязательного знания языка. Люди спасаются от мракобесия. Я запрашивала статистику о тех, кто вовремя смог избежать репрессий в отношении себя. Из пяти категорий вариантов переезда только программой переселения воспользовались более двух тысяч семей. Это данные с половины регионов России", - рассказала Бутина НСН.



Депутат сообщила, что власти помогают соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации за рубежом.



"Когда ты видишь пример молодого парня, которого за демонстрацию российского триколора отправляют за решетку, а потом за решетку отправляется его пожилая мать… Что это такое? В людях нет ни человечности, ни гуманизма, совершенно ничего. Естественно, тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, помогаем как можем и спасаем", - отметила она.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что коэффициент рождаемости в России находится на очень низком уровне и это катастрофически для будущего нации.