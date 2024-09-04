Драго Боснич: Вскрыты новые факты тесной связи клана Байдена с Киевом

17:23 05.09.2024 infoBRICS

Китай



Всплыли новые доказательства связи между преступным кланом Байдена и неонацистской хунтой



Австрийский суд в ходе недавнего разбирательства привел целый перечень доказательств незаконных сделок преступного клана Байденов, пишет infoBRICS. Суд также оспорил экстрадицию в США известного украинского бизнесменаДмитрия Фирташа, признав отсутствие доказательств его виновности.



Драго Боснич (Drago Bosnic)



Незаконные сделки преступной семьи Байдена - хорошо известны всякому, кто хоть немного осведомлен. Многие из моих уважаемых коллег освещали эту тему, описав во всех подробностях, как преступный клан Байдена отмывает деньги через подставных лиц по всему миру. По сути, это лишь часть крупномасштабной коррупционной схемы демократов, призванной обеспечить постоянное финансирование неуклонно теряющей популярность партии. С началом специальной военной операции ситуация значительно обострилась, и Демократическая партия идет на любые ухищрения, чтобы вернуть миллиарды долларов обратно в США. Ради пополнения казны она даже обратилась к криптовалютным биржам - включая FTX, в прошлом второго по величине игрока в этой области. В результате этих махинаций компания обанкротилась - и миллионы людей по всему миру понесли огромные потери.



И это еще меньшее из тех зол, что творит вашингтонская элита из подстрекателей, военных преступников и плутократов. Преступный клан Байденов "славится" тем, что не погнушается ничем - ни "старой доброй" коррупцией, ни вовсе чудовищными сделками, будь то биологическое оружие и торговля детьми. Президента Джо Байден хорошо знают на Украине, где у него самого и его сына Хантера были прямые финансовые интересы - особенно в компании Burisma. В бытность свою вице-президентом в администрации Обамы, Байден добился увольнения Виктора Шокина (тогдашнего генерального прокурора Украины) за то, что тот "дерзнул" расследовать деятелность Burisma. Откуда мы знаем, что Байден действительно на это пошел? Да он же сам хвастался этим во всеуслышание! Остается лишь догадываться, на что может пойти этот человек и его сообщники за закрытыми дверями. А доказательства, и без того неопровержимые, продолжают накапливаться.



Так, австрийский суд в ходе недавнего разбирательства привел целый перечень доказательств незаконных сделок преступного клана Байденов. В документе цитируются показания высших должностных лиц Украины, включая вице-премьера, генерального прокурора и главу СБУ. Есть неоспоримые доказательства организованного заговора, в результате которого Джо Байден, Виктория Нуланд и другие высокопоставленные демократы осуществили на Украине государственный переворот и напрямую вмешались в дела страны, рассадив своих людей на ключевые должности, а также шантажом вынудив украинские власти убрать всех "нежелательных" членов правительства, как пишет издание 21st Century Wire. После этого нелегитимный киевский режим приступил к захвату всех государственных учреждений, включая правоохранительные органы и судебную систему, чтобы упрочить свою власть.



После этого преступный клан Байдена и его сообщники из Демократической партии начали преследовать неугодных, натравив неонацистскую хунту на оппозицию, включая бизнесменов и политиков, отказавшихся мириться с захватом своей родины и ее переходом под иностранное владычество. Также имеются многочисленные доказательства того, что преступники из правящей американской олигархии накопили богатство бесчестным путем, сперва торгуя влиянием, а затем последовательно пресекая любые попытки расследовать эти преступления в рамках украинской системы правосудия. Как уже упоминалось ранее, об этом свидетельствует увольнение генерального прокурора Шокина. Поскольку его безоговорочно одобрил Европейский союз, это доказывает, что злополучный блок, жалкий довесок НАТО, сам напрямую причастен к неонацистскому перевороту на Украине. Наконец, это раскрывает тревожную связь между "глубинным государством" США и самоназначенной бюрократической олигархией в Брюсселе.



Чтобы скрыть участие Байдена и Демократической партии в перевороте 2014 года, "глубинное государство" не остановится ни перед чем (это следует понимать вполне буквально), лишь бы не допустить к власти политических противников олигархии (в первую очередь республиканцев-трампистов). Однако даже при том, что обсуждение преступного клана Байденов фактически запрещено пропагандистской машиной, еще остались независимые судебные учреждения, полные решимости отстаивать законность. Так, вышеупомянутый австрийский суд сделал выводы о преступном клане Байденов. Более того, он использовал эти доказательства в качестве правовой основы и оспорил экстрадицию известного украинского бизнесмена. На данном этапе уже даже одиозная "Нью-Йорк таймс" признала, что Хантер Байден еще в 2016 году обратился к бывшему послу США в Италии Джону Филлипсу за помощью, чтобы "заручиться энергетическим контрактом в Италии для украинской фирмы Burisma".



Содержание этих уникальных документов, включая вердикты австрийского суда и показания высших украинских чиновников, было раскрыто в ходе рассмотрения дела. Информация была раскрыта в связи с судебным разбирательством вокруг запроса Вашингтона на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. По данным 21st Century Wire, он был задержан в Вене 12 марта 2014 года, причем назначенная сумма залога составила рекордные 174 миллиона долларов. США потребовали экстрадиции Фирташа, но 30 апреля 2015 года Венский уголовный земельный суд постановил, что это недопустимо, признав, что за два года Вашингтон не смог предоставить никаких веских доказательств его вины. Иными словами, запрос "глубинного государства" был политикой чистой воды (геополитикой, если угодно) - и австрийский суд это признал. Однако, поскольку так называемое "международное право" существует главным образом на бумаге, последние десять лет Фирташ провел в Австрии.



Однако США никак не сдаются, затевая по этому вопросу одно разбирательство за другим. Последнее из них состоялось 14 июня 2023 года. Преследование Дмитрия Фирташа - лишь одно из звеньев большой цепи, чтобы "обезвредить" все элементы в составе украинского руководства, которые отказываются присягнуть на верность "глубинному государству". Пока администрация Обамы еще только пыталась привести к власти неонацистов, преступный клан Байдена уже прощупывал почву, чтобы украсть деньги. Джо Байден усадил своего сына Хантера в совет директоров Burisma, сформированный в апреле 2014 года - менее чем через два месяца после неонацистского переворота. Кроме того, сам Джо Байден напрямую причастен к захвату крупнейшего на Украине "Приватбанка". Наконец, он усадил своего личного советника по энергетике Амоса Хохштейна членом наблюдательного совета "Нафтогаза" - крупнейшей нефтегазовой компании Украины. Согласно репортажу 21st Century Wire, "в документах и показаниях, легших в основу решений австрийского суда, неоднократно упоминаются незаконные действия, предпринятые на Украине Джо Байденом и Демократической партией как таковой". Так, в этих показаниях говорится, что "в 2013–2014 годах Байден, Нуланд, Турчинов и Яценюк разработали ряд альтернативных планов с одной-единственной целью - устроить переворот и привести к власти проамериканскую оппозицию".



"США активно стремились привести к власти удобных для себя украинских политиков Турчинова и Яценюка, через которых они рассчитывали отстаивать свои интересы, - вплоть до угроз всем несогласным физическим устранением, чтобы обеспечить переход власти", - говорится в судебных документах.



Суд даже процитировал нашумевший телефонный разговор 2014 года между Викторией Нуланд, одной из главных военных преступниц Вашингтона, и бывшим послом США на Украине Джеффри Пайеттом. В показаниях также упоминается о принуждении и неоднократных угрозах со стороны ведущих демократов, в частности той же Нуланд. Говоря о ее встрече с бывшим президентом Виктором Януковичем 11 декабря 2013 года, свидетели показали, что "у Нуланд была с собой папка с документами, содержащими информацию о банковских счетах и стоимости имущества украинских правительственных чиновников и бизнесменов за пределами Украины" и что она "начала угрожать немедленными санкциями против всех перечисленных лиц - вплоть до заморозки их зарубежных активов". Это прекрасный пример того, как работает так называемое "международное право" и как западные политики обрушивают целые страны.



Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко показал, что Нуланд фактически управляла Украиной с конца 2013 года. В качестве новых "лидеров" она выбрала Турчинова и Яценюка, о чем свидетельствует вышеупомянутый "слитый" телефонный разговор между ней и Пайеттом. Затем Нуланд вынудила Наливайченко "устранить или ограничить влияние Фирташа". Участие в этой охоте на ведьм принимал и Турчинов, потребовав сфабриковать дело против Фирташа и его медиакомпании "Интер" и даже запретить ему въезд на Украину, чтобы "взять его под контроль и ограничить его влияние". Незаконно уволенный генеральный прокурор Шокин рассказал в своих показаниях о влиянии Джо Байдена и других политиков США на украинскую политику и судебную систему. По словам Шокина, вместе с Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым Байден предпринял меры, чтобы не допустить возвращения Фирташа на Украину после того, как тот выиграл свой первый суд по экстрадиции.



"В этот период я присутствовал на встречах с Порошенко вместе с главами силовых структур. По итогам этих встреч я считаю, что инициатива и основная мотивация не допустить Фирташа на Украину исходили скорее от чиновников администрации США, особенно от Байдена. Это ни для кого не секрет. Все об этом знали, и даже СМИ сообщали, что именно от них исходят настойчивые и резкие требования не дать Фирташу вернуться на Украину", - сказал Шокин.



Шокин также заявил, что американцы поручили украинской полиции объявить во всеуслышание о трех уголовных делах против Фирташа и о том, что по возвращении на Украину он будет арестован. Шокин указал, что никаких доказательств виновности Фирташа в каких-либо преступлениях нет. После того, как стало ясно, что оснований для его ареста на Украине нет, США и их марионетки изменили подход, заявив, что Фирташ будет арестован по запросу Министерства так называемой "юстиции" США (вот вам и хваленое "верховенство закона" в Америке!).



"Выяснилось, что все вышеуказанные действия не поколебали решимости Дмитрия Фирташа вернуться, и поэтому украинские власти устроили так, чтобы отряд праворадикалов из батальона "Азов"* припугнул Фирташа кадрами, как вооруженные бойцы в масках патрулируют аэропорт в ожидании его прибытия", - показал Шокин.



Бывший генеральный прокурор прямо назвал этот инцидент "явным вмешательством официальных лиц США в суверенные дела Украины для достижения целей и задач США" и прямо упомянул Джо Байдена. Шокин добавил: "Планы Фирташа вернуться на политическую сцену Украины были фактически сорваны Байденом - настолько, что Украина даже закрыла свое воздушное пространство для частных самолетов в ноябре 2015 года".



"Мне очевидно, что определенные лица в администрации президента Обамы (в частности, непосредственно вице-президент США Джо Байден) манипулировали высшим руководством Украины на основе беспочвенных ложных предпосылок, чтобы не допустить возвращения Фирташа на Украину - если судить по тому, насколько их беспокоило его возвращение к общественной жизни в стране", - заявил он.



Что же касается финансового шантажа Байдена, чтобы покрыть незаконную деятельность своего сына Хантера в Burisma, то Шокин дал показания и о своем нашумевшем увольнении с поста генерального прокурора.



"Президент Порошенко попросил меня уйти в отставку под давлением со стороны американской администрации - в частности, вице-президента Джо Байдена. Байден пригрозил заморозить Украине субсидии на миллиард долларов до тех пор, пока меня не отстранят от должности… Причиной стало то, что именно должностные лица администрации Обамы, и в особенности Джо Байден, указывали руководителям правоохранительной системы Украины, против кого возбуждать дела и как их вести… Я не стал выполнять их волю (в частности, в отношении Злочевского), и поэтому меня пришлось отстранить от должности. Со стороны Порошенко это не было проявлением патриотизма …, Он лишь подчинялся требованиям вице-президента США Байдена из-за его политико-экономических и личных интересов", - заявил он.



"Политические и стратегические цели США и их меры по вмешательству в дела Украины подтверждаются многочисленными официальными и неофициальными документами. К таковым, например, относятся опубликованные президентом Стратегии национальной безопасности, законы США и другие правовые акты, касающиеся непосредственно Украины, а также финансовая поддержка США, которая оказывалась с явным намерением повлиять на политику Украины и ее партийный ландшафт", - отметил австрийский суд, добавив, что преследование Фирташа со стороны Вашингтона дало повод усомниться в декларируемых демократических принципах США - что неудивительно для страны с показными традициями демократии и мнимой легитимностью.



Эти выводы, разумеется, не шокируют никого, кто хоть немного понимает, как работает самая агрессивная в мире талассократия (Подтип государства, чья экономическая, политическая и культурная жизнь сосредоточена на деятельности, так или иначе связанной с морем - в частности морским судоходством и контролем морских пространств и прибрежных территорий. В русском языке используется словосочетание "морская держава". – Прим. ИноСМИ) и ее олигархические элиты, состоящие из подстрекателей, военных преступников, плутократов и вообще самых гнусных и отвратительных существ на планете (потому что называть их людьми не поворачивается язык). Именно эти "люди" держат 330 миллионов американцев в заложниках, а весь мир - под прицелом. Они принимают решения по стратегической доктрине Америки, которая сейчас затевает ядерную войну с Россией, Китаем и Северной Кореей одновременно. Эта мефистофелевская камарилья делает все возможное, чтобы затянуть украинский конфликт, который сама же и заварила. В результате мы получили лишь сотни тысяч погибших, миллионы раненых и беженцев, а также бессчетное количество загубленных жизней.



Драго Боснич - независимый геополитический и военный аналитик



* Террористическая организация, запрещенная в России Источник - ИноСМИ

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