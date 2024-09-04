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|Малайзия намерена присоединиться к БРИКС
17:27 05.09.2024
Премьер-министр подчеркнул важность укрепления отношений
Малайзия намерена вступить в БРИКС. Об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ-2024 заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.
Он подчеркнул важность укрепления отношений со странами БРИКС и выразил надежду на скорейшее присоединение Малайзии к этому объединению.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024. В дискуссии вместе с российским лидером приняли участие Анвар Ибрагим и зампред КНР Хань Чжэн.