Малайзия намерена присоединиться к БРИКС

17:27 05.09.2024

Премьер-министр подчеркнул важность укрепления отношений



Малайзия намерена вступить в БРИКС. Об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ-2024 заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.



Он подчеркнул важность укрепления отношений со странами БРИКС и выразил надежду на скорейшее присоединение Малайзии к этому объединению.



Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024. В дискуссии вместе с российским лидером приняли участие Анвар Ибрагим и зампред КНР Хань Чжэн.



