Симоньян - об обвинениях в адрес RT: западные СМИ зашлись в приступе паранойи

17:29 05.09.2024

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию западных СМИ на обвинения в адрес RT о "вмешательстве" в американские выборы.

Симоньян - об обвинениях в адрес RT: западные СМИ зашлись в приступе паранойи

RT

"Все западные СМИ зашлись в приступе паранойи. Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией в США для того, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы", - написала она в Telegram-канале.



