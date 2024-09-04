|Симоньян - об обвинениях в адрес RT: западные СМИ зашлись в приступе паранойи
17:29 05.09.2024
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию западных СМИ на обвинения в адрес RT о "вмешательстве" в американские выборы.
Симоньян - об обвинениях в адрес RT: западные СМИ зашлись в приступе паранойи
RT
"Все западные СМИ зашлись в приступе паранойи. Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией в США для того, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы", - написала она в Telegram-канале.
Симоньян отметила, что это стало поводом для введения санкций.
"Блогеры, конечно, все отрицают, а что им еще делать. Просто представьте себе на секунду, что это так. Вот поэтому, май френдс, вот поэтому", - заявила главный редактор.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения США в адрес RT в очередном вмешательстве в американские выборы "манипулятивной историей, которая выбивается абсолютным безумием и трагикомичностью".