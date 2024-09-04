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Проиграли китайцам: Volkswagen приготовился уйти из Германии
17:31 05.09.2024

Производство становится нерентабельным и технологически отстает от конкурентов из КНР

Оксана Белкина

Европейские автобренды спешно покинули Россию на фоне санкций, однако проблемы настигли их у себя. Старейший немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о том, что рассматривает возможность закрытия своих заводов в Германии. Производство становится нерентабельным. Плюс - технологическое отставание от активных китайских конкурентов. Эксперты не исключают, что проблемы немецкого концерна рискуют стать лишь предвестником разворачивающегося кризиса в европейской автомобильной промышленности. Подробнее - в материале "Известий".

Радикальные меры

Концерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия ряда предприятий в Германии, пишут Bloomberg и Süddeutsche Zeitung (SZ).

По данным изданий, планируется закрыть как минимум один крупный автомобильный завод и одно производство по выпуску комплектующих. Как уточняет Reuters, речь, предположительно, идет о предприятиях в Оснабрюке (Нижняя Саксония) и Дрездене (Саксония). Заводы собираются перенести в США.

В Volkswagen также заявили, что компания пойдет на радикальные меры экономии в связи с замедлением потребительских расходов и продолжающимся переходом на электромобили. В частности, организация вынуждена прекратить программу гарантий занятости, которая действует с 1994 года и защищает рабочих от сокращения до 2029 года. Всего в концерне работает около 680 тыс. сотрудников.

- Причиной возникшей ситуации, на мой взгляд, является ошибка федерального правительства Германии: были созданы неконкурентоспособные экономические условия, не отражающие реалии современного автобизнеса, - указывает Линда Рыжих, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге. - Плюс - некомпетентность менеджмента концерна: долгосрочное планирование в условиях высокого уровня динамизма авторынка не может быть эффективным.

Высокие издержки

Экономические проблемы автоконцерна привели к тому, что за последние пять лет он потерял почти треть своей стоимости.

Основная проблема компании уже много лет - это необоснованно высокие производственные издержки по сравнению с конкурентами, что отрицательно влияет на спрос из-за очень высоких цен, отмечает Линда Рыжих.

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Кроме того, концерн столкнулся с технологическим отставанием и уже в прошлом году уступил лидерство на китайском рынке местному конкуренту.

Следствием этого в значительной степени стало влияние антироссийских санкций, которое ощутили на себе целый ряд европейских предприятий. Разразившийся энергокризис и заоблачные цены на газ больно ударили по рентабельности западного бизнеса, в первую очередь по автопрому - и как раз в самое неподходящее время.

Цены на газ и конкуренция

Увеличение производственных издержек пришлось как раз на период многомиллиардных вливаний в развитие электромобилестроения. Это стало одним из факторов проигрыша конкуренции китайскому автопрому, который сегодня более технологичен, более гибок, и у него гораздо меньше издержек, указывает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

- Сказались высокие цены на газ и огромная конкуренция со стороны китайского автопрома, который поставляет свою продукцию на европейский рынок дешевле и технологически ничуть не хуже, так как поточные линии китайских заводов оснащены по последнему слову техники, а рабочая сила обходится руководителям китайского автопрома значительно дешевле, - добавляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Плюс - дорогая рабочая сила с мощным уровнем социальной защищенности. Несмотря на значительные проблемы, руководство концерна продолжало из года в год набирать персонал, что приводило к росту затрат на оплату труда в структуре себестоимости. В итоге рентабельность производства неуклонно снижалась.

Предвестник кризиса

Проблемы старейшего автоконцерна не несут ничего хорошего как для экономики ФРГ, так и для действующего правительства, констатируют аналитики. Властям придется обеспечивать огромное количество людей, оставшихся без работы. Возникнет дефицит бюджета и придется перераспределять ресурсы из других отраслей и экономить, отмечает Линда Рыжих.

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Подобные проблемы в начале текущего года преследовали и другую известную немецкую компанию Mercedes-Benz. Однако ее руководство, пойдя на значительные сокращения персонала и закрытия нескольких предприятий, смогло не допустить банкротство концерна в том числе и с помощью льготного кредитования со стороны правительства страны, чего пока нельзя сказать о Volkswagen, замечает Николай Вавилов.

"Европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной и серьезной ситуации. Экономическая среда стала еще жестче, и новые игроки приходят в Европу. Германия как место ведения бизнеса все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности", - признал гендиректор Volkswagen Оливер Блюме.

Эксперты уверены: cитуация с Volkswagen, судя по всему, только первая ласточка глобального кризиса в автомобильной промышленности, с которым уже сталкивается Европа. На сегодняшний день у европейского автопрома пока сохраняется важное преимущество в виде репутации качества. Но как только Китай преодолеет разрыв в этом сегменте, дни европейского автопрома будут сочтены, заключил Иван Андриевский.

Источник - Известия
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