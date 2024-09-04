Аскар Акаев попросил Жогорку Кенеш восстановить ему статус экс-президента

17:38 05.09.2024

Бишкек (АКИpress) – Бывший президент Кыргызстанаа Аскар Акаев направил прошение в Жогорку Кенеш (парламент) о восстановлении статуса экс-президента.



Как сообщила АКИpress глава конституционного комитета ЖК Чолпон Султанбекова, в комитет его письмо поступило утром 5 сентября, пока еще не изучила его углубленно.



