 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аскар Акаев попросил Жогорку Кенеш восстановить ему статус экс-президента
17:38 05.09.2024

Бишкек (АКИpress) – Бывший президент Кыргызстанаа Аскар Акаев направил прошение в Жогорку Кенеш (парламент) о восстановлении статуса экс-президента.

Как сообщила АКИpress глава конституционного комитета ЖК Чолпон Султанбекова, в комитет его письмо поступило утром 5 сентября, пока еще не изучила его углубленно.



Письмо Аскара Акаева на имя спикера ЖК Нурланбека Шакиева поступило 30 июля 2024 года. В это время депутаты были на каникулах, они к работе приступили 1 сентября.

Султанбекова рассказала, что после ознакомления с письмом она направит его лидерам фракций, далее будут проходить консультации. Это очень долгая процедура и неизвестно, какое решение примет парламент, добавил она.

В ходе революции 24 марта 2005 года Аскар Акаев бежал из страны через авиабазу "Кант". Акаев обосновался в Москве, преподавал в МГУ.

2 августа 2021 года Акаев вместе с сыном Илимом прибыл в Бишкек. Его доставили в ГКНБ. Выйдя оттуда, он сообщил, что вернулся на родину, чтобы дать показания по делу о "Кумторе". Посетив родных, Акаев улетел в Москву. В декабре 2021 года он снова приезжал в Кыргызстан.

Позже в интервью бывший глава государства сообщал, что все обвинения были с него сняты, а 13 января 2023 года стало известно, что уголовное дело в отношении Акаева было прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Источник - АКИpress
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