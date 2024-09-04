 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.09.2024
17:50  Китай задумал на дармовщину разжиться русским народным достоянием
17:47  Про "своих" и "чужих". Как изменилась риторика о миграции в российских СМИ
17:40  Иссык-Куль продолжает стремительно мелеть (фото)
17:38  Аскар Акаев попросил Жогорку Кенеш восстановить ему статус экс-президента
17:31  Проиграли китайцам: Volkswagen приготовился уйти из Германии
17:29  Симоньян - об обвинениях в адрес RT: западные СМИ зашлись в приступе паранойи
17:27  Малайзия намерена присоединиться к БРИКС

17:23  Драго Боснич: Вскрыты новые факты тесной связи клана Байдена с Киевом
17:14  Спасаются от мракобесия. Уже более 2 тысяч семей иностранцев-традиционалистов перебралось на ПМЖ в Россию.
16:26  Все ближе к Шойгу. Обвинен в коррупции и мошенничестве экс-1-й зам. МЧС России Барышев
15:55  Закон об НКО: необходимая для Киргизии мера безопасности, - "ВечБишкек"
15:47  Новым главой МИД Украины назначен "западенец" Сибига
15:44  Россия сняла с довольствия Абхазскую социалку. Все равно - разворуют...
15:39  Новым премьером Франции неожиданно назначен м-сье Барнье (не пидар, что удивительно)
15:34  В Казахстане хотят запретить принудительные чаевые в кафе и ресторанах
13:18  "Эй, ты, бессовестный, б**ть...". УзбХоким Кошрабатского района Шакарбоев получил 2-й выговор за оскорбление своих заместителей
10:59  Переехавший в Россию в 1991-м британец: Нам надо еще 20 млн белых беженцев
10:53  Крах Volkswagen – начало конца не только для Германии, но и для Европы
10:50  Эркан Талу: Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань. Уговорили...
10:33  Авазбек Атаханов назначен послом Кыргызстана в Пакистане
10:15  Нам необходим союз правых и левых против либералов, - Александр Дугин
10:11  Актовую печать (буллу) Владимира Мономаха нашли в Великом Новгороде.Самую древнюю из известных
10:05  Александр Проханов: Конфликт на Украине давно сорвался с крючка и движется собственными неведомыми миру путями...
09:35  "Восточный экономический форум". Отказал сломавшийся звук, - репортаж А.Колесникова
09:23  Тимур Зульфикаров получил звания Народного писателя Таджикистана и Орден "Шараф" I степени
09:21  Бездонная прорва. Рогунской ГЭС в 4-й раз за этот год выделяют дополнительные бюджетные средства
09:08  В Госдуме предложили обязать работодателей нанимать вместо мигрантов подростков
08:18  Переучет в украинском кабмине, или Вся власть Ермаку, - Дм.Шевченко
08:16  Азиатский "ленд-лиз" для CCCР (уроки истории), - В.Бурт
07:11  Владимир Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
06:40  У меня 6 детей... Отмененный экс-каздепутат Садыков, в соплях и слезах, отрицает обвинение в харрасменте
06:08  Чудовищный Израиль. Духовная подоплека конфликта на Ближнем Востоке, - Максим Шевченко
02:15  США выслали генконсула Китая (г-на Хуан Пина) из Нью-Йорка. За что?
01:18  Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости
01:14  С чем связаны массовые отставки в украинском кабмине
00:11  Неизвестного науке титанозавра нашли в Испании
Среда, 04.09.2024
21:36  Туркменистан ищет деньги на строительство афганского участка газопровода TAPI, - Виктория Панфилова
21:26  Сделка ОПЕК+ компенсировала России арест части резервов, - А.Башкатова
17:58  Скончалась редактор литературного журнала "Ош" Салима Шарипова
17:23  Психиатр от Бога. Памяти выдающегося таджикского врача - академика Минходжа Гулямова, - Анна Мифтахова
17:10  Ротшильды спасли Украину от неминуемого дефолта
17:07  Ильхам Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию, - Ст.Тарасов
17:04  Как М.Бондаренко стала одной из жен таджикского джихадиста Абу Довуда и за что будет сидеть 11 лет
15:42  10-балльная система. В школах Таджикистана начался эксперимент - оценку будут умножать на 2
15:29  Задержан зампред Казахстанской партии "Ак Жол" предприниматель Дмитрий Васильев
15:26  Как СССР разгромил Японию (уроки истории), - А.Зворыкин
15:24  Узбекистан. Скончался певец Бобомурод Хамдамов
15:13  Империя зла: кто организовал первый в Европе концлагерь (история), - А.Замостьянов
10:58  РосДепутат Миронов предлагает ввести временный мораторий на предоставление росгражданства мигрантам из ЦА
10:56  Politico знает, почему монголы отказались арестовать Путина... сильно энергозависимы
10:44  Последняя территория компромиссов. Существование Дуровых - краткосрочный паллиатив, - Александр Дугин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Иссык-Куль продолжает стремительно мелеть (фото)
17:40 05.09.2024

На озере Иссык-Куль вода отошла от берега - как оголилась популярная каменная коса

В июне 2024 года Turmush писал, что жители села Оттук Тонского района стали свидетелями, как на некоторых участках озера Иссык-Куль вода отошла от берега.

Как сообщили сельчане в комментарии Turmush, в течение последних двух лет они становятся свидетелями природного явления — вода отходит от берега. К примеру, в этом году вода отошла на 5-10 метров. Участок береговой линии, куда ранее сельчане приходили купаться, в этом году стал пляжем. А ранее там была вода. Подобное природное явление жители связывают с глобальным изменением климата.



По данным Службы водных ресурсов, в бессточное озеро Иссык-Куль впадает 118 рек, при этом в западной части бассейна озера, бедной осадками, речная сеть развита слабо и имеет низкую удельную водоносность. Средняя и восточная часть Иссык-Кульского бассейна характеризуется развитой речной сетью с большей удельной водоносностью. Наиболее крупными являются реки Тюп и Жыргалан.

На приозерную равнину озера Кыргызской Иссык-Куль втекают реки и ручьи – 101, а непосредственно в озеро впадает 56 рек и ручьев.

Крупнейшими реками, впадающими в озеро Иссык-Куль, являются Тюп, Жыргалан, Каракол, Жууку, Тон, Джети-Огуз, Чон-Ак-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Ак-Терек, Барскоон, Туура-Суу.

По данным Службы водных ресурсов, Иссык-Куль-Таримский бассейн охватывает бассейн озера Иссык-Куль, притоков реки Тарим (бассейн озера Лобнор) в пределах территории Кыргызстана, реку Каркыра (бассейн озера Балхаш) и бассейн озера Чатыр-Кель.

Озеро Иссык-Куль расположено на высоте 1609 метров, площадь зеркала составляет 6 тыс. 280 квадратных километров, длина озера – 177 км, наибольшая ширина – 60 км, объем – около 1700 км3, протяженность береговой линии – 688 км, средняя глубина – 278 м, наибольшая глубина – 668 м, озера с запада на восток – 178 км, с юга на север – 60,1км, общая протяженность пляжей - около 320 км.

В середине января 2022 года Turmush писал о том, что уровень воды в озере Иссык-Куль начал снижаться. Первыми тревогу забили жители города Чолпон-Ата. Они сообщали, что на некоторых пологих участках вода отошла от берега более чем на 15 метров.

Тогда корреспонденты Turmush побывали на пляжах районов Иссык-Кульской области, где стали свидетелями отхода воды от берега. На некоторых участках озера вода отошла от берега на 20-25 метров.

На протяжении 50 лет на территории региона функционируют гидропосты, которые проводят контроль уровня воды. Специалисты дважды — утром и вечером — делают замеры для определения суточной нормы. Если ранее по акватории озера было 6-7 постов, то на сегодняшний день осталось всего 4 — в Чолпон-Ате, Кой-Сары, Балыкчы и Тамге.

Согласно данным замеров специалистами этих постов, в 2021 году уровень воды в озере Иссык-Куль снизился до 30 сантиметров.

В материале из цикла "Археология и история Кыргызстана. Избранное" (авторы Владимир Мокрынин, Владимир Плоских) говорится, что А.Шнитникову, одному из видных физико-географов страны, удалось доказать, что уровень озера подвержен крупным длительным колебаниям, которые непосредственно связаны с общими многовековыми климатическими изменениями в северном полушарии. Ученый установил несколько фаз максимального подъема (трансгрессии) и максимального падения (регрессии) уровня воды.

Период между двумя самыми мощными трансгрессиями, по Шнитникову, равен примерно 1850 лет. Одна из них была где-то на рубеже новой эры, другая - на рубеже XVIII-XIX вв. В последний период уровень воды в Иссык-Куле был на 12-13,5 м выше современного, и часть своих вод через проток Кутемалды (близ города Рыбачье (ныне Балыкчы) озеро сбрасывало в реку Чу.

Таким образом, озеро Иссык-Куль несколько раз переживало максимум стояния уровня своих вод, за которым наступал спад (по мнению А.Шнитникова, трансгрессивных фаз было восемь, начиная с максимума последнего оледенения). Оно как бы дышит. И период между двумя полными богатырскими вдохами озера определяется приблизительно в 1850 лет.

В Национальной водной стратегии Кыргызской Республики до 2040 года, утвержденной указом президента от 10 февраля 2023 года, говорится, что с 1929 по 1998 годы уровень снизился на 3,6 метров, затем до 2011 года повысился на 1,1 метра.

Изменение уровня озера Иссык-Куль обусловлено изменением приточности всех рек. В период 1942-1972 годы приточность всех рек составляла 118 м3/с, а в период 1973-2008 годы - 128 м3/с. Увеличение притока в озеро Иссык-Куль в последний период на 8,5% можно отнести за счет увеличения ледникового стока. С 2011 года по 2021 год произошло снижение уровня озера на 0,95 метров, что обусловлено как климатическими, так и антропогенными факторами. Так, в течение всего года только 30 рек питают озеро в связи с забором воды на орошение.

Прогнозируется, что площадь озера Иссык-Куль уменьшится на 232-1049 км2, а уровень снизится на 5,1-27,5 м по отношению к 2000 году в зависимости от принятых климатических сценариев, а озеро Чатыр-Куль превратится в ежегодно пересыхающий небольшой водоем.

Так, с 1929 по 1998 годы уровень снизился на 3,6 м, затем до 2011 года повысился на 1,1 м. Изменение уровня озера Иссык-Куль обусловлено изменением приточности всех рек. В период 1942-1972 годы приточность всех рек составляла 118 м3/с, а в период 1973-2008 годы - 128 м3/с. Увеличение притока в озеро Иссык-Куль в последний период на 8,5% можно отнести за счет увеличения ледникового стока. С 2011 года по 2021 год произошло снижение уровня озера на 0,95 м, что обусловлено как климатическими, так и антропогенными факторами. Так, в течение всего года только 30 рек питают озеро в связи с забором воды на орошение.

Прогнозируется, что площадь озера Иссык-Куль уменьшится на 232-1049 км2, а уровень снизится на 5,1-27,5 м по отношению к 2000 году в зависимости от принятых климатических сценариев.

Источник - turmush.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725547200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект нового закона "О защите прав потребителей" в первом чтении
- Партии и общественные организации объединились в Народный штаб за строительство АЭС
- Олжас Бектенов от имени Главы государства вручил награды ветеранам нефтяной отрасли в честь 125-летия индустрии
- Методично и последовательно
- Кадровые перестановки
- Финансирование проектов на $7 млрд в Казахстане рассматривает Арабская координационная группа
- Подписан договор о поставках Кашаганского СНГ: укрепление энергетической безопасности Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената призвал экспертов к сотрудничеству в рамках реализации задач Послания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  