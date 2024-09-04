Иссык-Куль продолжает стремительно мелеть (фото)

17:40 05.09.2024

На озере Иссык-Куль вода отошла от берега - как оголилась популярная каменная коса



В июне 2024 года Turmush писал, что жители села Оттук Тонского района стали свидетелями, как на некоторых участках озера Иссык-Куль вода отошла от берега.



Как сообщили сельчане в комментарии Turmush, в течение последних двух лет они становятся свидетелями природного явления — вода отходит от берега. К примеру, в этом году вода отошла на 5-10 метров. Участок береговой линии, куда ранее сельчане приходили купаться, в этом году стал пляжем. А ранее там была вода. Подобное природное явление жители связывают с глобальным изменением климата.







По данным Службы водных ресурсов, в бессточное озеро Иссык-Куль впадает 118 рек, при этом в западной части бассейна озера, бедной осадками, речная сеть развита слабо и имеет низкую удельную водоносность. Средняя и восточная часть Иссык-Кульского бассейна характеризуется развитой речной сетью с большей удельной водоносностью. Наиболее крупными являются реки Тюп и Жыргалан.



На приозерную равнину озера Кыргызской Иссык-Куль втекают реки и ручьи – 101, а непосредственно в озеро впадает 56 рек и ручьев.



Крупнейшими реками, впадающими в озеро Иссык-Куль, являются Тюп, Жыргалан, Каракол, Жууку, Тон, Джети-Огуз, Чон-Ак-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Ак-Терек, Барскоон, Туура-Суу.



По данным Службы водных ресурсов, Иссык-Куль-Таримский бассейн охватывает бассейн озера Иссык-Куль, притоков реки Тарим (бассейн озера Лобнор) в пределах территории Кыргызстана, реку Каркыра (бассейн озера Балхаш) и бассейн озера Чатыр-Кель.



Озеро Иссык-Куль расположено на высоте 1609 метров, площадь зеркала составляет 6 тыс. 280 квадратных километров, длина озера – 177 км, наибольшая ширина – 60 км, объем – около 1700 км3, протяженность береговой линии – 688 км, средняя глубина – 278 м, наибольшая глубина – 668 м, озера с запада на восток – 178 км, с юга на север – 60,1км, общая протяженность пляжей - около 320 км.



В середине января 2022 года Turmush писал о том, что уровень воды в озере Иссык-Куль начал снижаться. Первыми тревогу забили жители города Чолпон-Ата. Они сообщали, что на некоторых пологих участках вода отошла от берега более чем на 15 метров.



Тогда корреспонденты Turmush побывали на пляжах районов Иссык-Кульской области, где стали свидетелями отхода воды от берега. На некоторых участках озера вода отошла от берега на 20-25 метров.



На протяжении 50 лет на территории региона функционируют гидропосты, которые проводят контроль уровня воды. Специалисты дважды — утром и вечером — делают замеры для определения суточной нормы. Если ранее по акватории озера было 6-7 постов, то на сегодняшний день осталось всего 4 — в Чолпон-Ате, Кой-Сары, Балыкчы и Тамге.



Согласно данным замеров специалистами этих постов, в 2021 году уровень воды в озере Иссык-Куль снизился до 30 сантиметров.



В материале из цикла "Археология и история Кыргызстана. Избранное" (авторы Владимир Мокрынин, Владимир Плоских) говорится, что А.Шнитникову, одному из видных физико-географов страны, удалось доказать, что уровень озера подвержен крупным длительным колебаниям, которые непосредственно связаны с общими многовековыми климатическими изменениями в северном полушарии. Ученый установил несколько фаз максимального подъема (трансгрессии) и максимального падения (регрессии) уровня воды.



Период между двумя самыми мощными трансгрессиями, по Шнитникову, равен примерно 1850 лет. Одна из них была где-то на рубеже новой эры, другая - на рубеже XVIII-XIX вв. В последний период уровень воды в Иссык-Куле был на 12-13,5 м выше современного, и часть своих вод через проток Кутемалды (близ города Рыбачье (ныне Балыкчы) озеро сбрасывало в реку Чу.



Таким образом, озеро Иссык-Куль несколько раз переживало максимум стояния уровня своих вод, за которым наступал спад (по мнению А.Шнитникова, трансгрессивных фаз было восемь, начиная с максимума последнего оледенения). Оно как бы дышит. И период между двумя полными богатырскими вдохами озера определяется приблизительно в 1850 лет.



В Национальной водной стратегии Кыргызской Республики до 2040 года, утвержденной указом президента от 10 февраля 2023 года, говорится, что с 1929 по 1998 годы уровень снизился на 3,6 метров, затем до 2011 года повысился на 1,1 метра.



Изменение уровня озера Иссык-Куль обусловлено изменением приточности всех рек. В период 1942-1972 годы приточность всех рек составляла 118 м3/с, а в период 1973-2008 годы - 128 м3/с. Увеличение притока в озеро Иссык-Куль в последний период на 8,5% можно отнести за счет увеличения ледникового стока. С 2011 года по 2021 год произошло снижение уровня озера на 0,95 метров, что обусловлено как климатическими, так и антропогенными факторами. Так, в течение всего года только 30 рек питают озеро в связи с забором воды на орошение.



Прогнозируется, что площадь озера Иссык-Куль уменьшится на 232-1049 км2, а уровень снизится на 5,1-27,5 м по отношению к 2000 году в зависимости от принятых климатических сценариев, а озеро Чатыр-Куль превратится в ежегодно пересыхающий небольшой водоем.



Так, с 1929 по 1998 годы уровень снизился на 3,6 м, затем до 2011 года повысился на 1,1 м. Изменение уровня озера Иссык-Куль обусловлено изменением приточности всех рек. В период 1942-1972 годы приточность всех рек составляла 118 м3/с, а в период 1973-2008 годы - 128 м3/с. Увеличение притока в озеро Иссык-Куль в последний период на 8,5% можно отнести за счет увеличения ледникового стока. С 2011 года по 2021 год произошло снижение уровня озера на 0,95 м, что обусловлено как климатическими, так и антропогенными факторами. Так, в течение всего года только 30 рек питают озеро в связи с забором воды на орошение.



Прогнозируется, что площадь озера Иссык-Куль уменьшится на 232-1049 км2, а уровень снизится на 5,1-27,5 м по отношению к 2000 году в зависимости от принятых климатических сценариев.