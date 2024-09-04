Про "своих" и "чужих". Как изменилась риторика о миграции в российских СМИ

17:47 05.09.2024 Эксперт считает, что негативный окрас может усиливать ксенофобские настроения в российском обществе.



Риторика российских медиа при освещении темы миграции стала более негативной и концентрированной на противопоставлении "своих" и "чужих". К такому выводу после проведенного анализа пришел таджикский специалист по новым медиа Рустам Гулов. Собранные им данные приводит Cabar.asia.



Несколько последних громких преступлений в России, основными подозреваемыми в которых стали граждане Таджикистана, стали причиной роста антимигрантских настроений как в обществе, так и в медиа.



Условно позитивные новости касались возможностей, которые предоставляются мигрантам, а также послаблениях, которые они получают в разных странах, включая и саму Россию.



При этом данные усредненные.



Если посмотреть на них в разрезе отдельных лет, то ситуация получается иная.



Тон материалов можно проследить также при анализе ключевых слов.



Это способствует созданию образа трудового мигранта, как потенциальных нарушителей правил пребывания в России. Несмотря на то, что таковыми может быть лишь малая доля трудовых мигрантов, акцентирования внимания аудитории на этом аспекте создает негативные стереотипы и усиливает ксенофобию.



Как считали?



Анализ производился на основе заголовков материалов, опубликованных в русскоязычных медиа за 2022-2023 годы. Было проанализировано порядка 1,4 тыс. заголовков материалов, опубликованных в онлайн СМИ. Для анализа были собраны только новостные материалы из раздела "Новости" поисковой системы Google. Поиск новостей осуществлялся по ключевому слову "миграция".



Стоит учесть, что при анализе были исключены слова, которые использовались менее 4 раз, а также заметные выбросы из данных - слова "Россия", "мигрант", "миграция", которые встречались более 100 раз и являются вполне естественными лидерами при освещении вопросов миграции в Россию.



Также слова "область", "год", "этот" и т.п., которые служат лишь вспомогательными и не несут значимую смысловую нагрузку, были проигнорированы при анализе.



Тематика материалов



Распределение всех материалов по рубрикам дает лучшее понимание, какими темами интересовались русскоязычные медиа и что именно они хотели донести до своей аудитории.



Так, проанализированные заголовки больше всего были посвящены теме контроля миграции и государственной политики, влиянии миграции на демографию и национальную безопасность.



На фоне российско-украинского конфликта также была актуальна тема релокации/переселения. Также много внимания обращали на темы трудовой миграции и организации незаконной миграции.



Можно также заметить, что количество материалов по теме "Политика в отношении мигрантов и прав человека" резко возросли.



Однако это картина всех русскоязычных материалов. Если же обратить внимание на материалы только российских медиа, то можно определить некоторые отличия.



Если в 2022 году вышло всего 7 материалов на тему миграции и нацбезопасности, то в 2023 году их стало 56. Обратная динамика видна только по теме "Политика в отношении мигрантов и права человека" - количество материалов сократилось с 7 до 2. По всем остальным темам интерес, судя по количеству опубликованных материалов, только рос.



Количество изданий и материалов



Повышение интереса к теме миграции в русскоязычных медиа можно проследить и по годам. В 2023 году в 1,5 раза больше изданий решило опубликовать материалы про миграцию, чем в 2022. Из них большинство было опубликовано именно в российских медиа, что, конечно вполне закономерно, учитывая, что мы анализируем материалы именно на русском языке.



Если посмотреть данные по российским медиа в разрезе указанных годов, то можно заметить, как увеличилось количество изданий, которые начали писать о миграции.



При этом, Россия - не единственная страна, чьи медиа освещали эту тему. Однако она заметно выделается среди других. Также можно отметить увеличение количества опубликованных материалов - более чем в два раза.



За один год количество изданий, которые писали материалы на тему миграции, выросло на 1,8 раза, а количество опубликованных ими материалов – в 2,3 раза. Получается, в среднем, на каждое из проанализированных изданий в 2022 году приходилось по 1,7 материала, а в 2023 году - 2,2 материала.



То есть, если в 2022 году русскоязычные читатели могли видеть по 3 материала в течение всей недели, то в 2023-м они уже замечали по 3 материала на тему миграции за каждые 2 дня, а за всю неделю - уже по 7.



Интерес представляет и другой момент – частота публикаций материалов на тему миграции не распределена в течение года равномерно. В феврале, мае, июле и августе 2023 года было опубликовано примерно по 50 материалов в каждом месяце. В ноябре их стало 82. За 2022 год ситуация схожая, хотя количество опубликованных материалов и меньше.



Если обратить внимание на заголовки, то в ноябре 2023 года российские СМИ уделяли большое внимание вопросам ужесточения контроля над мигрантами, их влиянию на социальные и демографические процессы, а также связанные с ними конфликты и преступность. Это могло быть обусловлено как внутренними изменениями в политике, так и нарастающим социальным напряжением.



Как менялась риторика



При сравнении заголовков за 2022 и 2023 годы можно заметить, что риторика российских медиа при освещении темы миграции стала еще более негативной и концентрированной на противопоставлении "своих" и "чужих".



Если в 2022 году основной акцент делался на борьбе с незаконной миграцией и преступностью среди мигрантов, то в 2023 году риторика сместилась в сторону более широкой критики миграционных потоков как угрозы культурной идентичности и социальной стабильности России.



Использование различных эпитетов и риторических приемов, деперсонофицирующие мигрантов как личностей, акцентирующих внимание аудитории на преступлениях и правонарушениях мигрантов и угроз с их стороны, лишь усугубляют ситуацию.



В частности, в проанализированных заголовках материалов российских онлайн-изданий можно было заметить такие слова и словосочетания как "задержаны", "облава", "экспансия рабсилы", "нелегалы", "незаконная миграция", "пустились во все тяжкие", "навязывают свои правила", "бомба замедленного действия", "громкая угроза", "социальная напряженность", "мигранты захватили", "угроза", "опасность", "дестабилизация".



Причем с 2022 по 2023 годы частота их использования заметно увеличилась.



Изменения в риторике российских СМИ по вопросу миграции с 2022 по 2023 год можно охарактеризовать как движение в худшую сторону. Усиление негативной риторики и акцент на конфликтах и угрозах, связанных с миграцией, способствуют созданию в обществе образа мигрантов как опасных и нежелательных элементов.



Это не только усложняет процесс интеграции мигрантов, но и усиливает социальную напряженность, что может привести к долгосрочным негативным последствиям для общества в целом.



Выводы



Основываясь на этих данных, можно сделать вывод:



- русскоязычные медиа уделяют большое внимание теме миграции. За 2022-2023 годы это внимание выросло почти вдвое – как по количеству изданий, так и опубликованных материалов. При этом, особый упор делался на освещении миграции с точки зрения ее государственного контроля, влияния на демографию и национальную безопасность, а также с акцентом на тему незаконной миграции.



Вероятно, внимание к теме миграции носит определенный сезонный характер. Часто к ней обращались к концу осени и зимы, а также почти все лето – в обоих проанализированных годах в марте, июне, сентябре и декабре российские медиа почти ничего не писали о миграции.



При освещении миграции внимание уделялось вопросам незаконной и нелегальной миграции. Без соблюдения этических стандартов журналистской деятельности со стороны изданий, экстраполяция историй отдельных мигрантов, нарушивших правила пребывания, на всех остальных, которые могут жить, соблюдая все нормы законов РФ, может стать неизбежным следствием.



Все это может усиливать ксенофобские настроения в российском обществе в отношении трудовых мигрантов, выставляя их нарушителями законов РФ и правил пребывания, а в отдельных случаях и "угрозой" существования местного населения. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725547620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил проект нового закона "О защите прав потребителей" в первом чтении

- Партии и общественные организации объединились в Народный штаб за строительство АЭС

- Олжас Бектенов от имени Главы государства вручил награды ветеранам нефтяной отрасли в честь 125-летия индустрии

- Методично и последовательно

- Кадровые перестановки

- Финансирование проектов на $7 млрд в Казахстане рассматривает Арабская координационная группа

- Подписан договор о поставках Кашаганского СНГ: укрепление энергетической безопасности Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената призвал экспертов к сотрудничеству в рамках реализации задач Послания

