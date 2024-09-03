Китай задумал на дармовщину разжиться русским народным достоянием

17:50 05.09.2024

Елена Острякова. 03.09.2024



"Газпром" не поддается на давление Китая, который хочет газ по внутрироссийским ценам.



Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Не является секретом, что наши переговоры с Китаем идут непросто. Главный спор возникает относительно цены. Я считаю, что "Газпром" абсолютно прав, что эти переговоры затягиваются. Как Китай понимает стратегическое партнерство: он считает, что мы оказались в непростой ситуации.



У "Газпрома" действительно заперты большие объемы газа на уренгойском узле газодобычи. Китай цинично говорит: ребята, мы готовы взять, но в силу ваших обстоятельств хотим… Западная пресса уверяет, что Китай хочет чуть ли не по внутренним российским ценам. Не знаю, насколько это правда, но то, что переговоры затягиваются из-за цены, это совершенно очевидно", – сказал Симонов.



По его информации, также на переговорах обсуждаются маршруты газопровода "Сила Сибири-2", и, скорее всего, у него будет несколько веток.