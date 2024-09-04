 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.09.2024
23:49  Бои на "курском фронте" становятся позиционными, - В.Мухин
17:50  Китай задумал на дармовщину разжиться русским народным достоянием
17:47  Про "своих" и "чужих". Как изменилась риторика о миграции в российских СМИ
17:40  Иссык-Куль продолжает стремительно мелеть (фото)
17:38  Аскар Акаев попросил Жогорку Кенеш восстановить ему статус экс-президента
17:31  Проиграли китайцам: Volkswagen приготовился уйти из Германии
17:29  Симоньян - об обвинениях в адрес RT: западные СМИ зашлись в приступе паранойи

17:27  Малайзия намерена присоединиться к БРИКС
17:23  Драго Боснич: Вскрыты новые факты тесной связи клана Байдена с Киевом
17:14  Спасаются от мракобесия. Уже более 2 тысяч семей иностранцев-традиционалистов перебралось на ПМЖ в Россию.
16:26  Все ближе к Шойгу. Обвинен в коррупции и мошенничестве экс-1-й зам. МЧС России Барышев
15:55  Закон об НКО: необходимая для Киргизии мера безопасности, - "ВечБишкек"
15:47  Новым главой МИД Украины назначен "западенец" Сибига
15:44  Россия сняла с довольствия Абхазскую социалку. Все равно - разворуют...
15:39  Новым премьером Франции неожиданно назначен 73-летний м-сье Барнье (не пидар, что удивительно)
15:34  В Казахстане хотят запретить принудительные чаевые в кафе и ресторанах
13:18  "Эй, ты, бессовестный, б**ть...". УзбХоким Кошрабатского района Шакарбоев получил 2-й выговор за оскорбление своих заместителей
10:59  Переехавший в Россию в 1991-м британец: Нам надо еще 20 млн белых беженцев
10:53  Крах Volkswagen – начало конца не только для Германии, но и для Европы
10:50  Эркан Талу: Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань. Уговорили...
10:33  Авазбек Атаханов назначен послом Кыргызстана в Пакистане
10:15  Нам необходим союз правых и левых против либералов, - Александр Дугин
10:11  Актовую печать (буллу) Владимира Мономаха нашли в Великом Новгороде.Самую древнюю из известных
10:05  Александр Проханов: Конфликт на Украине давно сорвался с крючка и движется собственными неведомыми миру путями...
09:35  "Восточный экономический форум". Отказал сломавшийся звук, - репортаж А.Колесникова
09:23  Тимур Зульфикаров получил звания Народного писателя Таджикистана и Орден "Шараф" I степени
09:21  Бездонная прорва. Рогунской ГЭС в 4-й раз за этот год выделяют дополнительные бюджетные средства
09:08  В Госдуме предложили обязать работодателей нанимать вместо мигрантов подростков
08:18  Переучет в украинском кабмине, или Вся власть Ермаку, - Дм.Шевченко
08:16  Азиатский "ленд-лиз" для CCCР (уроки истории), - В.Бурт
07:11  Владимир Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
06:40  У меня 6 детей... Отмененный экс-каздепутат Садыков, в соплях и слезах, отрицает обвинение в харрасменте
06:08  Чудовищный Израиль. Духовная подоплека конфликта на Ближнем Востоке, - Максим Шевченко
02:15  США выслали генконсула Китая (г-на Хуан Пина) из Нью-Йорка. За что?
01:18  Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости
01:14  С чем связаны массовые отставки в украинском кабмине
00:11  Неизвестного науке титанозавра нашли в Испании
Среда, 04.09.2024
21:36  Туркменистан ищет деньги на строительство афганского участка газопровода TAPI, - Виктория Панфилова
21:26  Сделка ОПЕК+ компенсировала России арест части резервов, - А.Башкатова
17:58  Скончалась редактор литературного журнала "Ош" Салима Шарипова
17:23  Психиатр от Бога. Памяти выдающегося таджикского врача - академика Минходжа Гулямова, - Анна Мифтахова
17:10  Ротшильды спасли Украину от неминуемого дефолта
17:07  Ильхам Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию, - Ст.Тарасов
17:04  Как М.Бондаренко стала одной из жен таджикского джихадиста Абу Довуда и за что будет сидеть 11 лет
15:42  10-балльная система. В школах Таджикистана начался эксперимент - оценку будут умножать на 2
15:29  Задержан зампред Казахстанской партии "Ак Жол" предприниматель Дмитрий Васильев
15:26  Как СССР разгромил Японию (уроки истории), - А.Зворыкин
15:24  Узбекистан. Скончался певец Бобомурод Хамдамов
15:13  Империя зла: кто организовал первый в Европе концлагерь (история), - А.Замостьянов
10:58  РосДепутат Миронов предлагает ввести временный мораторий на предоставление росгражданства мигрантам из ЦА
10:56  Politico знает, почему монголы отказались арестовать Путина... сильно энергозависимы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бои на "курском фронте" становятся позиционными, - В.Мухин
23:49 05.09.2024

Вопрос поставки Украине ракет, которые могут достать до Воронежа и Орла, все еще обсуждается
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

Ракеты AGM-158A JASSM способны лететь на расстояние до 370 километров.

Киев, несмотря на проблемы в Донбассе, подтягивает новые резервы в Курскую область. Захваченные там российские территории президент Украины Владимир Зеленский обещал удерживать максимально долго. А глава РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил, что Российская армия "постепенно выдавливает" Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области и резко ускорила наступление в Донбассе.

По оценке Владимира Путина, в атаке на Курскую область участвуют "большие и неплохо подготовленные" части ВСУ, из-за чего "противник ослабил себя на ключевых направлениях" в Донбассе. Российские войска, заявил глава РФ, ускорили наступление на востоке Украины. "Давно не было таких территориальных приобретений", – отметил Путин.

Президент сообщил, что "противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике", что "чревато разрушением фронта" и утрате боеспособности ВСУ. "Чего мы и добиваемся", – добавил президент РФ. В свою очередь, замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил о том, что на "курском фронте" за минувшие сутки не было активных боевых действий. При этом ВСУ, по его данным, перебрасывали на это направление новые силы. "У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, были уже перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов", – сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, за сутки на "курском фронте" было уничтожено до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники ВСУ, то есть почти целый мотопехотный батальон. А за все время боевых действий на этом направлении потери Украины составили более 10 тыс. солдат и офицеров и 750 единиц бронетехники, что эквивалентно трем полнокровным механизированным бригадам. Согласно данным военного ведомства РФ, подразделения ВСУ на ряде направлений в Курской области продолжали попытки атаковать. По экспертным оценкам, боевые действия в Курской области приобрели позиционный характер, а ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции – готовят минно-взрывные заграждения, оборудуют противотанковые рвы, блиндажи и долговременные огневые точки.

На этом фоне пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила о начале работы на занятых территориях в Курской области военной комендатуры, которая якобы "обеспечивает среди населения соблюдение норм международного гуманитарного права".

В регионах РФ, где объявлен режим контртеррористической операции (КТО), начали создавать подразделения местного ополчения БАРС ("боевой армейский резерв страны"). По сообщению Минобороны РФ, добровольческий отряд "БАРС – Белгород" формируется в Белгородской области. Ранее сообщалось о формировании аналогичного подразделения в Курской области. Власти уточняют, что добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение, будут взаимодействовать с армией и штабом КТО. Срок контракта составляет шесть месяцев. По данным Минобороны РФ, в задачи создаваемого формирования будут входить защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с дронами, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

Западные и украинские СМИ активно цитировали заявление Зеленского о том, что все "задачи, которые были поставлены в рамках атаки на Курскую область, выполняются". "Эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными для всех нас. Прежде всего это касается ПВО, нашего потенциала на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи", – добавил украинский президент. По сообщению американских агентств, Зеленский на днях встретился с прибывшим в Киев заместителем советника президента США по национальной безопасности Джоном Файнером. Его визит был организован по поручению президента США Джозефа Байдена "для координации стратегического планирования в военной, экономической и энергетической сфере". Файнер также ознакомился с информацией о ходе боев украинских войск в Курской области. При этом в очередной раз было заявлено о поддержке Киева со стороны Вашингтона.

Есть основание полагать, что визит Файнера был связан в том числе и с рассмотрением просьб Киева к США о предоставлении Украине американского дальнобойного оружия. Ранее, как известно, министр обороны Украины Рустем Умеров, побывав в Вашингтоне, предложил руководству США одобрить список объектов, которые Киев предлагает уничтожить на территории РФ. И в США, похоже, занялись выполнением такой просьбы. По данным Reuters, США близки к соглашению о поставке Украине крылатых авиационных ракет AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – общевойсковая ракета класса "воздух-поверхность", запускаемая вне зоны поражения ПВО). Скорее всего будут поставлены старые модификации AGM-158A JASSM, способные лететь на расстояние до 370 км, которых много на складах Пентагона. Их носителями скорее всего будут американские истребители F-16, которые страны НАТО уже передают ВСУ. Более современные AGM-158B JASSM-ER могут поражать цели на дальность до 1000 км. "Такие ракеты, как AGM-158A JASSM, переданные ВСУ, если на то даст отмашку Вашингтон, будут способны поражать цели в глубине России, – говорит военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. – Запущенные с территории Украины они будут способны долететь до Воронежа или до Орла. Боеголовка у этой ракеты весит почти полтонны, и она считается высокоточной, поскольку отклонение от цели при ударе не превышает 3 м. F-16 способны нести две такие ракеты, а на складах Пентагона ракет типа AGM-158A JASSM накопилось не менее 1200 единиц".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725569340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект нового закона "О защите прав потребителей" в первом чтении
- Партии и общественные организации объединились в Народный штаб за строительство АЭС
- Олжас Бектенов от имени Главы государства вручил награды ветеранам нефтяной отрасли в честь 125-летия индустрии
- Методично и последовательно
- Кадровые перестановки
- Финансирование проектов на $7 млрд в Казахстане рассматривает Арабская координационная группа
- Подписан договор о поставках Кашаганского СНГ: укрепление энергетической безопасности Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената призвал экспертов к сотрудничеству в рамках реализации задач Послания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  