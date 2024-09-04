Бои на "курском фронте" становятся позиционными, - В.Мухин

23:49 05.09.2024

Вопрос поставки Украине ракет, которые могут достать до Воронежа и Орла, все еще обсуждается

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Ракеты AGM-158A JASSM способны лететь на расстояние до 370 километров.



Киев, несмотря на проблемы в Донбассе, подтягивает новые резервы в Курскую область. Захваченные там российские территории президент Украины Владимир Зеленский обещал удерживать максимально долго. А глава РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил, что Российская армия "постепенно выдавливает" Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области и резко ускорила наступление в Донбассе.



По оценке Владимира Путина, в атаке на Курскую область участвуют "большие и неплохо подготовленные" части ВСУ, из-за чего "противник ослабил себя на ключевых направлениях" в Донбассе. Российские войска, заявил глава РФ, ускорили наступление на востоке Украины. "Давно не было таких территориальных приобретений", – отметил Путин.



Президент сообщил, что "противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике", что "чревато разрушением фронта" и утрате боеспособности ВСУ. "Чего мы и добиваемся", – добавил президент РФ. В свою очередь, замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил о том, что на "курском фронте" за минувшие сутки не было активных боевых действий. При этом ВСУ, по его данным, перебрасывали на это направление новые силы. "У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, были уже перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов", – сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале.



По данным Минобороны РФ, за сутки на "курском фронте" было уничтожено до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники ВСУ, то есть почти целый мотопехотный батальон. А за все время боевых действий на этом направлении потери Украины составили более 10 тыс. солдат и офицеров и 750 единиц бронетехники, что эквивалентно трем полнокровным механизированным бригадам. Согласно данным военного ведомства РФ, подразделения ВСУ на ряде направлений в Курской области продолжали попытки атаковать. По экспертным оценкам, боевые действия в Курской области приобрели позиционный характер, а ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции – готовят минно-взрывные заграждения, оборудуют противотанковые рвы, блиндажи и долговременные огневые точки.



На этом фоне пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила о начале работы на занятых территориях в Курской области военной комендатуры, которая якобы "обеспечивает среди населения соблюдение норм международного гуманитарного права".



В регионах РФ, где объявлен режим контртеррористической операции (КТО), начали создавать подразделения местного ополчения БАРС ("боевой армейский резерв страны"). По сообщению Минобороны РФ, добровольческий отряд "БАРС – Белгород" формируется в Белгородской области. Ранее сообщалось о формировании аналогичного подразделения в Курской области. Власти уточняют, что добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение, будут взаимодействовать с армией и штабом КТО. Срок контракта составляет шесть месяцев. По данным Минобороны РФ, в задачи создаваемого формирования будут входить защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с дронами, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.



Западные и украинские СМИ активно цитировали заявление Зеленского о том, что все "задачи, которые были поставлены в рамках атаки на Курскую область, выполняются". "Эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными для всех нас. Прежде всего это касается ПВО, нашего потенциала на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи", – добавил украинский президент. По сообщению американских агентств, Зеленский на днях встретился с прибывшим в Киев заместителем советника президента США по национальной безопасности Джоном Файнером. Его визит был организован по поручению президента США Джозефа Байдена "для координации стратегического планирования в военной, экономической и энергетической сфере". Файнер также ознакомился с информацией о ходе боев украинских войск в Курской области. При этом в очередной раз было заявлено о поддержке Киева со стороны Вашингтона.



Есть основание полагать, что визит Файнера был связан в том числе и с рассмотрением просьб Киева к США о предоставлении Украине американского дальнобойного оружия. Ранее, как известно, министр обороны Украины Рустем Умеров, побывав в Вашингтоне, предложил руководству США одобрить список объектов, которые Киев предлагает уничтожить на территории РФ. И в США, похоже, занялись выполнением такой просьбы. По данным Reuters, США близки к соглашению о поставке Украине крылатых авиационных ракет AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – общевойсковая ракета класса "воздух-поверхность", запускаемая вне зоны поражения ПВО). Скорее всего будут поставлены старые модификации AGM-158A JASSM, способные лететь на расстояние до 370 км, которых много на складах Пентагона. Их носителями скорее всего будут американские истребители F-16, которые страны НАТО уже передают ВСУ. Более современные AGM-158B JASSM-ER могут поражать цели на дальность до 1000 км. "Такие ракеты, как AGM-158A JASSM, переданные ВСУ, если на то даст отмашку Вашингтон, будут способны поражать цели в глубине России, – говорит военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. – Запущенные с территории Украины они будут способны долететь до Воронежа или до Орла. Боеголовка у этой ракеты весит почти полтонны, и она считается высокоточной, поскольку отклонение от цели при ударе не превышает 3 м. F-16 способны нести две такие ракеты, а на складах Пентагона ракет типа AGM-158A JASSM накопилось не менее 1200 единиц".