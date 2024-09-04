Президент Польши Дуда обвинил премьер-министра страны Туска в работе на ФСБ

00:34 06.09.2024

"ИБО ЭТО ТАК ВЫГЛЯДИТ": ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬШИ ДУДА ОБВИНИЛ ПРЕМЬЕРА ТУСКА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФСБ

Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в якобы продолжении сотрудничества с русскими спецслужбами, аргументируя свои слова соглашением с ФСБ, заключенным предыдущим польским правительством еще в 2012 году.



Между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России в 2012 году было подписано соглашение о сотрудничестве. Это случилось тогда, когда у власти стоял господин премьер Туск, и он выразил согласие на эту сделку. Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и России до сих пор продолжается? Ибо это так выглядит,



- отметил польский лидер. Об этом информирует польский телеканал TVN24.



Ранее газета Rzeczpospolita сообщила, что в ходе ознакомления с материалами своего уголовного дела обвиненный в шпионаже и один из участников масштабного обмена между Москвой и Западом некий Павел Рубцов якобы получил доступ в том числе и к "секретным документам, содержащим государственную тайну". В прокуратуре Польши пояснили, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу республики Рубцов имел право ознакомиться "со всеми без исключения" материалами своего дела.



Журналист Павел Рубцов был арестован ABW в Пшемысле в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчина родился в Москве и переехал в Испанию в возрасте девяти лет.



Отлично владея русским языком, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на польско-украинской границе для таких испанских СМИ, как газета Publico и телеканал La Sexta.



В ФСБ 1 августа сообщили о возвращении в Россию восьми русских граждан, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Среди вернувшихся - Павел Рубцов, которого Польша освободила по просьбе США.



В аэропорту вернувшихся встретил Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.