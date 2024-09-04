В Канаде разваливается правительство. Трюдо поссорился с Сингхом

00:37 06.09.2024

Канада оказалась перед перспективой досрочных выборов



Слабое правительство Джастина Трюдо стало еще слабее

Геннадий Петров



Неожиданный демарш союзника проправительственной Либеральной партии может изменить весь расклад политических сил в Канаде и привести к досрочным парламентским выборам, которые скорее всего приведут к падению правительства Джастина Трюдо. Новая демократическая партия (НДП) по не вполне понятным причинам объявила, что разрывает коалиционное соглашение с либералами.



Трюдо в замешательстве. Резкое заявление лидера НДП Джагмита Сингха, с которым он выступил в соцсети, явно застало его врасплох. "Либералы слишком слабы, слишком эгоистичны, слишком преданы корпоративным интересам, чтобы бороться за народ", – написал глава партии – союзника либералов. По этой причине, объяснил Сингх, о безоговорочной поддержке инициатив правительства не может быть и речи. Это может обрушить всю политическую конструкцию, созданную после парламентских выборов 2021 года и позволяющую правительству Трюдо оставаться у власти. Дело в том, что после победы в голосовании либералам не хватило 10 мандатов для создания парламентского большинства. После долгих переговоров появилось соглашение с НДП в марте 2022 года. По нему партия входила в особую коалицию с либералами: она обязалась поддерживать инициативы правительства в обмен на принятие некоторых своих инициатив, в частности, касающихся социальной сферы.



Теперь по каждому вопросу, который голосуется в парламенте, все находится в подвешенном состоянии. НДП могут поддерживать правительство, а могут и не поддерживать. Так будет и при голосовании о вотуме недоверия. А он вполне возможен: осенью правительство должно представить новый проект бюджета. Если его не примут, то это, вполне возможно, приведет к досрочным выборам. А на них имеет шансы преуспеть оппозиция – набирающая популярность Консервативная партия.



"Ее разрыв с либералами по рейтингу в течение года исчислялся двузначной величиной. Это очень много. Безусловно, решение НДП повысит нервозность правительства. Либералам придется договариваться с другими партиями, а их в парламенте пять. Вместе с тем НДП тоже не выгодны досрочные выборы. Рейтинг этой партии, как и рейтинг либералов, падает", – сказала в комментарии "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Елена Комкова. По ее мнению, Сингх и его партия хотят не столько отмежеваться от непопулярного правительства Трюдо, сколько более жестко торговаться с ним.



В целом, как считает Комкова, сложившаяся ситуация выгодна консерваторам и Квебекскому блоку. С ним, имеющим третью по численности фракцию после либералов и консерваторов, Трюдо придется договариваться. Квебекский блок будет играть роль балансира в нынешнем раскладе сил в парламенте. Соответственно возрастет его влияние.



Следует заметить, что Трюдо, бессменно находящийся на посту премьер-министра с 2015 года, вовсе не намерен ни покидать свой пост, ни разрывать сотрудничество с НДП. Он сказал, что не расценивает заявление Сингха как свидетельство того, что правительству отказали в поддержке. Со слов Трюдо следует, что имеет место лишь временное недопонимание, которое будет скоро устранено. В любом случае возможность досрочных выборов премьер-министр отверг. Он выразил надежду, что новый парламент будет избран тогда, когда положено: в октябре 2025 года.



Популярность Трюдо упала (особенно сильно – за последние месяцы) из-за стремительного роста цен на жилье и инфляции. Собственно, заявление Сингха было приурочено к знаковому событию: в среду Банк Канады снизил ключевую процентную ставку до 4,25%. Это уже третье ее снижение с июня. А уровень безработицы в июле поднялся до 6,4% – очень высокий показатель для Канады. Этот рост приходится на молодежь и новых эмигрантов, на которых в значительной мере ориентируется НДП. Консерваторы утверждают, что данные печальные показатели – следствие ошибок правительства, в частности неудачных финансовых программ поддержки населения в пандемию. Субсидии от государства получили даже те канадцы, которые не имеют на них право. Все это, считают критики правительства, и разогнало инфляцию, создав стране долгосрочные проблемы.