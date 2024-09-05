Нелегитимная Украина. В стране, по сути, уже нет парламента. Как и президента, - В.Бурт

00:49 06.09.2024

05.09.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



После того как в мае этого года стал "просроченным" президент страны Владимир Зеленский, истек срок полномочий парламента. Верховная рада отработала положенный ей пятилетний срок, а новый состав не был избран из-за военного положения. Таким образом, сейчас Украина находится под властью нелегитимных политиков. По конституции, все решения главы государства не имеют оснований, ибо законодательная ветвь, как и президентская, обломились. Легитимность сохраняют судебная и исполнительная власть в лице правительства.



Отныне Верховная рада – чисто формальный, декоративный орган. Парламент не вправе обсуждать законопроекты и принимать законы, не может ратифицировать государственные документы и вести переговоры, в частности о прекращении военных действий. Впрочем, представители обезумевшей украинской власти об этом и не помышляют.



Потеря, общем, для Украины небольшая. Республика и с президентом, и с парламентом была страной без руля и ветрил. Ее стратегический курс осуществляли не местные политики, а западные. Представители власти Незалежной лишь утверждали их решения и делали вид, что самостоятельны в своем выборе. Но никто из "зрителей" этого фальшивого политического театра этому не верил.



Итог работы этой, мягко говоря, малоэффективной деятельности парламента подвел депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский: "Считаю, что у этого созыва Верховной рады был колоссальный шанс изменить страну, и этот шанс был бездарно и непростительно упущен с первых дней. Надеюсь, что граждане и избиратели строго и предметно оценят деятельность каждого из нас".



В последнем сомневаться не приходится. Граждане вспомнят покорно принятые безжалостные и антигуманные решения народных избранников, трусливо бежавших за границу и тех, кто остался, но занимался лишь словоблудием и решением собственных меркантильных проблем. Не забудут они и многочисленные скандалы, сотрясавшие стены парламента, иные из которых заканчивались потасовками.



Согласно опросу Международного республиканского института, проведенному в мае, полностью или частично доверяют местному парламенту лишь 29 процентов респондентов. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 56 процентов. Наверняка сегодня эти цифры изменились и явно не в пользу законодателей.



Критика депутатов, да и всей украинской власти нарастает из-за ухудшающего экономического положения в стране, варварской мобилизации, Положение усугубляет тяжелое положение на фронтах ВСУ и прогнозы на ближайшее будущее, не сулящие ничего хорошего жителям страны.



Уместно вспомнить, что в начале нынешнего года лидер пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что значительное число депутатов хотят досрочно сложить полномочия. При этом он подчеркнул, что не согласен этим – они обязаны "досидеть до конца".



Арахамия вольно или невольно намекал на то, что депутаты должны разделить коллективную ответственность за свою "работу". А это – откровенно русофобские законы, которые они принимали, нарушение конституции, нагнетание антироссийской истерии, согласие с продолжением военных действий, ежедневно уносящих множество жизней граждан республики.



Однако депутаты не хотят идти на заклание и уже не глядят с прежней покорностью в сторону Зеленского. Украинский "Титаник" тонет, но пассажиры не желают гибнуть вместе с обезумевшим капитаном, ведущим корабль на рифы. Сейчас от "команды" в 450 человек в Раде осталось менее четырехсот депутатов. По словам опального депутата Александра Дубинского, "на сегодня (это достоверные данные) написаны 50 (!) заявлений на сложение депутатских мандатов. Большая часть – в "Слугах"".



Эта партия разваливается и может вообще превратиться в обломки. Раньше в ней было 254 человека и это позволяло Зеленскому продавливать выгодные ему законопроекты. Сейчас в партии на двадцать депутатов меньше, и уход из нее продолжается.



Недавно из "Слуг" вышла неуемная Марьяна Безуглая, известная своими нападками на руководство Украины и ее генералитет. Та самая, что на днях вызвала громкий скандал, заявив на весь мир, что истребитель F-16, переданный Западом, сбила украинская ракета из зенитного ракетного комплекса Patriot.



Стоит заметить, что Безуглая получила известность лишь за свой острый язык – дельных, конструктивных предложений за ней не числится. К примеру, она выдвигала законопроект, позволяющий командирам ВСУ расстреливать подчиненных за невыполнение приказов. Повеяло чем-то старым, страшно знакомым…



Недавно Зеленский обнародовал черный список своих врагов. Главным из них оказался народный депутат Верховной рады, член партии "Слуга народа" Артем Дмитрук, недавно бежавший с Украины. Он был единственным из всех парламентариев, выступившим в защиту православной церкви, попавшую под запрет из-за ассоциации с Россией.



По словам Дмитрука, он покинул страну, поскольку "власть продолжает свою охоту на несогласных с режимом". И теперь фальсифицирует против него уголовные дела, желая всячески дискредитировать. Говорят, Зеленский требует доставить политика в Киев "живым или мертвым". Дмитруку он якобы готов сохранить жизнь, если тот раскается и предстанет перед судом.



"Я не знаю, где находится Дмитрук. – пишет тот же Дубинский в Telegram-канале. – Но категорически не рекомендую ему возвращаться. Этим людям, их ручным опричникам и судам, нельзя доверять ни на йоту. А их намерения – не имеют ничего общего ни с честью, ни с моралью".



Уместно вспомнить печальную судьбу бывшего депутата Рады Ильи Кивы. Участник Евромайдана, примкнувший к запрещенному в России "Правому сектору"*, он отличался резкостью суждений. Поддерживал насильственную украинизацию Донбасса, требовал "стирать с лица украинской земли" сторонников русского мира.



Однако, став депутатом Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Кива кардинально изменил свои взгляды. После начала СВО уехал в Испанию, а потом перебрался в Москву. Он стал обличать киевский режим, в частности называл Зеленского "ублюдком, утопившим народ в крови", призывал его совершить суицид, однако не верил, что он на такое решится…



В декабре прошлого года окровавленное тело Кивы было найдено в Подмосковье. Ответственность за его убийство взяли на себя спецслужбы Украины, хотя вовсе не трудно предположить имя истинного заказчика расправы.



Судьба Кивы может служить предостережением для всех, кто выступает против диктатуры Зеленского. Тем не менее вряд ли ему удастся заглушить все протестующие голоса в Раде, поскольку он заметно теряет свое влияние.



…Выборы в парламент Украины, возможно, состоятся в ноябре нынешнего года. Символично, что если это произойдет, то после избрания главы государства в США. Это означает, что Киев ждет, что скажут и что прикажут истинные хозяева Украины. А Рада, как всегда, будет им подпевать. Впрочем, если положение на фронтах ВСО для Украины еще больше ухудшится, голоса оппозиционеров будут слышны громче.