Курск: начало конца для Зе, - Андрей Соколов

00:52 06.09.2024

Четвертую неделю длится бессмысленное вторжение Украины в Россию

Андрей Соколов

05.09.2024

Курск: начало конца для Зе

Просроченный президент "незалежной", как наркоман со стажем, хорошо знает, что когда начинается ломка, срочно нужна новая доза, чтобы взбодриться. Как видно, именно такой логикой и руководствовался Зеленский, когда отдавал абсурдный приказ снять силы с Донецкого фронта и бросить их в гибельную для ВСУ атаку на Курскую область, где их сейчас беспощадно "метелят", уничтожая личный состав и поставленную союзниками Киева западную технику.



А то, что это бессмысленное вторжение было предпринято, не исходя из хорошо продуманного военными стратегического замысла, а именно с сугубо пропагандистской целью - взбодрить боевиков ВСУ и приунывшую киевскую элиту, вколоть им всем разом дозу элексира мифической "перемоги", подтверждает английская газета Guardian*.



"Вторжение Украины в Россию, длящееся уже четвертую неделю, - пишет издание, - было шокирующим по своей дерзости и бросило неожиданный вызов Кремлю. Внезапно российские флаги срывают с административных зданий, российские граждане укрываются, пока солдаты иностранной армии патрулируют их улицы, а Россия изо всех сил пытается доказать, что контролирует свои собственные давно установленные границы. Даже несмотря на то, что украинские войска подвергаются постоянному давлению на других участках линии фронта, рывок в Россию обеспечил столь необходимый подъем морального духа на Украине после месяцев непрекращающихся мрачных новостей", - указывает Guardian.



"Они ведут отчаянную битву, как Давид против Голиафа, и это взывает к их мятежному духу", - сказал один западный дипломат в Киеве, добавив, что операция "Курск" неизмеримо подняла настроение среди политической элиты за последние недели".



Но, как говорится, недолго музыка играла - до Запада быстро стало доходить, что речь идет вовсе не о духоподъемной "перемоге", как бодро рапортовал Киева, а об очередном провале ВСУ, причем с непредсказуемыми для Украины негативными последствиями.



"Невообразимая стратегическая ошибка Украины в Курске: за 15 дней русские без сопротивления оккупировали почти вcю Донецкую область! Российские войска находятся в 9,5 километра от "ключевого города" на востоке Украины", - такую оценку дал авантюре Киева в Курской области греческий информационный портал Pronews.



Проходят дни и недели, констатирует издание, и Курск превращается в крупную стратегическую неудачу для Украины и катастрофический выбор для украинского сопротивления: российская армия совершенно беспрепятственно продвигается вперед в течение двух недель и завершает захват Донецкой области.



"Украинских сил там более не существует, боеприпасов не существует, то, что там было, переброшено под Курск, и в итоге результат настолько невероятный, что возникает вопрос, а не российские ли спецслужбы все-таки организовали нападение?" - задает саркастический вопрос греческое издание.



Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск (Покровск), делает мрачный прогноз газета Washington Post.



Эксперты в статье американского издания предупреждают, что ВСУ не смогут долго удерживать захваченные ими территории в Курской области, а потерянные в результате продвижения Российской армии земли на востоке Украины ВСУ вернуть не смогут.



Украинская авантюра в Курской области продемонстрировала безысходное положение Киева, пишет обозреватель Захари Йост в статье для американского журнала National Interest. По его мнению, самой очевидной целью "отчаянной авантюры" было отвлечь российские войска и не дать им продвинуться еще дальше на фронте, однако этот план не просто провалился - сдача российским военным подконтрольного ВСУ Красноармейска (Покровск) уже кажется неизбежной. Есть и другая версия - Украина, возможно, хотела впоследствии "обменять" эту территорию на переговорах, однако и "это вряд ли сработает", - делает вывод автор National Interest.



Атаки в Курской области ослабляют ВСУ, отвлекая опытные бригады от обороны, пишет Foreign Affairs. При продолжении обороны Украина могла бы "исчерпать силы российского наступления" на Донбассе и в соседних областях и стабилизировать фронт к зиме, подготовившись к возможному наступлению в 2025 г., полагает FA. Сейчас же операция в Курской области меняет "баланс истощения" не в пользу Киева. ВСУ испытывают нехватку резервов и боеприпасов для ответа на российские прорывы.



Западные аналитики считают, что Киев пытался усилить свои позиции перед выборами в США. Однако Москва вряд ли пойдет на переговоры. Зимой, без листвы, российским силам будет легче продвигаться, отмечает FA, добавляя, что "потери ВСУ под Курском растут" и, что "эта операция может не оправдать ожиданий Киева".



А британская газета Financial Times в свою очередь пишет, что операцией ВСУ в Курской области украинское правительство пересекло не только границы России, но и красную линию Вашингтона. Автор публикации напоминает, что главное опасение администрации Джо Байдена в украинском конфликте - начало ядерной войны с Россией, поэтому своей целью она ставит ее избежать. Тем не менее, недавние действия Киева в конфликте могут привести к ее началу, предупреждает издание.



Между тем сам Зеленский, и другие "наркоманы" на Банковой, в штабах и окопах действительно взбодрились и заверещали о "перемоге". Но радостная трескотня на этот счет оказалась недолгой.



В итоге даже Зеленский был вынужден признать, что курская "инъекция" ВСУ не помогла.



Вторжение в Курскую область не облегчило положение ВСУ на Донбассе, где украинские военные попали в сложную ситуацию у Красноармейска (украинское название - Покровск) и Торецка, признает уже и сам просроченный президент, как передает "Укринформ".



"Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть, уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", - сказал Зеленский, невольно подтверждая, что никакой "перемоги" нет и в помине.



А то, что сейчас происходит в Киеве, где Зеленский начал судорожно перетасовывать правительство и увольнять министров, подтверждает, что любителя белого порошка охватила паника. Уволен даже главный пропагандист - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который служил ему верой и правдой.



Да, так бывает. На любого наркомана принятая доза оказывает лишь временный эффект. А потом у него начинается мучительная ломка. И она у Зеленского уже, похоже, наступила, уныло глядя на висящую у него в бункере карту плачевного положения дел на фронтах. Ведь на ней видно, что российские войска продолжают стремительно продвигаться в Донбассе и вот-вот овладеют Покровском. И тут надо будет уже кричать не "Перемога!", а "Караул!" И Зеленский уже заговорил о намерении "закрепиться" в Курской области, чтобы хоть как-то оправдать свою провальную авантюру.



"Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать специальную военную операцию, выполнять те задачи, которые стоят", - сказал на это Песков Life.ru, подчеркнув, что Россия точно добьется своих целей.