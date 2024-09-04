Продолжается штурм Торецка

01:55 06.09.2024

ВС РФ освободили Дружбу и штурмуют Торецк – итоговая сводка Readovka за 5 сентября



Андрей Холдин



Редакция Readovka собрала важные события за 5 сентября в разрезе СВО. В Торецкой агломерации русские войска освободили микрорайон Дружба и продолжают штурм основных кварталов города. Под Нью-Йорком (Новгородским) подразделения ВС РФ закрепились на окраинах Нелеповки. В Курской области наши бойцы продолжают отражать накаты противника.



ВС РФ продолжают наступление в Торецкой агломерации



