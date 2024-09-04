|Продолжается штурм Торецка
01:55 06.09.2024
ВС РФ освободили Дружбу и штурмуют Торецк – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Андрей Холдин
Редакция Readovka собрала важные события за 5 сентября в разрезе СВО. В Торецкой агломерации русские войска освободили микрорайон Дружба и продолжают штурм основных кварталов города. Под Нью-Йорком (Новгородским) подразделения ВС РФ закрепились на окраинах Нелеповки. В Курской области наши бойцы продолжают отражать накаты противника.
ВС РФ продолжают наступление в Торецкой агломерации
На Торецком направлении русские войска ведут штурм городской агломерации, хотя темпы продвижения существенно снизились по ряду объективных причин. Прежде всего, противнику удалось выстроить линию обороны, грамотно используя капитальные постройки. На востоке города ВС РФ в ходе ожесточенных боев продолжают освобождать микрорайон №1 – неприятель засел на его северной окраине в нескольких многоэтажных зданиях по Лесной улице. Русские бойцы пробиваются по Центральной улице к школе №1. Однако главными проблемами стали находящаяся южнее исправительная колония №2 и расположенный за ней террикон шахты "Новая". Используя их и высотные здания, украинская армия смогла затормозить наступление русских войск на восточные кварталы города. Последние 2 недели здесь шли тяжелые бои. ВС РФ удалось выйти к постройкам шахты "Новая". Наши штурмовики также попытались обойти ИК №2 севернее, вдоль малоэтажной застройки по Центральной улице.
Большего успеха ВС РФ добились в микрорайоне Дружба, который удалось полностью освободить от противника. Более того, наши бойцы продолжили наступление по лесопосадкам вдоль ж/д пути в сторону Дачного и Крымского. Тем самым русская армия добилась сразу нескольких целей. С одной стороны, ВС РФ обеспечили себе фланг для дальнейшего штурма Торецка, с другой – открыли дорогу на Константиновку, до которой, правда, чуть больше 15 км от Дружбы. Причем русские войска будут продвигаться в сторону Константиновки вдоль западного берега канала Северский Донец – Донбасс в условиях, когда наши части вышли на его восточный берег от Клещеевки. Иными словами, противник, стоящий вдоль канала, рискует получить сразу 2 удара: по фронту через русло и во фланг от микрорайона Дружба. Это значит, что ВСУ в перспективе придется отступать к Дылеевке, а после откатываться дальше к предместьям Константиновки.
Продолжились бои и на окраинах южного микрорайона Торецка – Забалка. Здесь русские войска сумели закрепиться в здании школы №2 и на территории детского приюта. Однако пробиться дальше вглубь у штурмовиков пока не вышло. Южнее Забалки ВС РФ заняли территорию электроподстанции "Центральная". Продвинулись русские войска и западнее Нью-Йорка (Новгородского) в сторону Сухой Балки. Кроме того, нашим подразделениям удалось ворваться на окраины Нелеповки в районе улицы Грушевского, тем самым создав плацдарм на восточном берегу реки Кривой Торец. Подразделения ВС РФ вышли к этому поселку от Нью-Йорка, продвигаясь через лесопосадки от Садовой улицы. Здесь стоит сказать, что по позициям противника постоянно работает наша артиллерия и авиация. Характер боевых действий неприятеля показал, что ресурсов на активные контратаки у него нет. ВСУ в Торецкой агломерации сделали ставку на пассивную оборону с упором на особенности местности – терриконы, а также на комплексы капитальных строений, например, ИК №2 или многоэтажки в микрорайоне №1.
Количество – не значит качество
Долго удерживать Торецк у противника в условиях дефицита личного состава не получится, несмотря на все его упорное сопротивление. Нельзя быть сильным везде. А руководство Украины вместо Донбасса использовало свои резервы для атаки на Курскую область, и это неизбежно сказалось на продвижении русской армии не только в Торецкой агломерации, но и на Покровском и Селидовском направлениях. И если на последние Киев все же решил перебросить часть собранных для Курской авантюры сил, то гарнизону Торецка рассчитывать на новые подкрепления не приходится. Пленный Сергей Драло из 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что его сослуживцы отказывались выполнять приказы командования и их моральных дух крайне низок.
"А про них (командование) что сказать, отправили просто так, на мясо, да и все. Говорили, что вы закончитесь – еще наберем. С самого начала они врали, по ушам ездили, домой никого не отпускали. Никто не хотел воевать, и уже все устали, а начальство в рацию кричит, что надо. Но что надо, никто ничего не понимал, какую задачу (надо выполнить). Старшие подходили и говорили, что надо идти. Такое было, что с позиции ребята говорили "не, мы не пойдем"", – рассказал Сергей Драло.
Пленный украинский солдат отметил, что, даже несмотря на угрозы от командования посадить невыполнивших приказ, его сослуживцы попросту послали офицеров. Самого же Сергея Драло, с его слов, насильно мобилизовали на блокпосту и на следующий день отправили на фронт вопреки желанию. Этот случай показывает сразу несколько вещей. Во-первых, у насильно отловленных мобилизованных желание воевать и умирать за Зеленского близко к нулю. А во-вторых, от созданных из таких "мясных" бригад новобранцев крайне мало толку. И чем дальше идут бои в Торецке, тем меньше желания у украинских солдат держаться без подкреплений и внятного командования.
Цена Курской авантюры
Русская армия продолжает вести тяжелые бои в Курской области, противник не прекращает попыток накатами улучшить свое положение. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отбили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Черкасского Поречного, а также Малой Локни. Только за минувшие сутки противник потерял здесь до 370 солдат и 17 бронемашин, в том числе 2 БМП и 2 БТР. Кроме того, наша авиация и артиллерия не прекращают бить по тылам неприятеля в Сумской области.
Появились кадры, на которых видно, как танки ВСУ шли в очередной раз на штурм Малой Локни, превращенной нашими бойцами в крепость. Однако на их пути возникли русские БПЛА, которые и оборвали путь украинских машин. И подобные кадры с мест боев в Курской области появляются регулярно. Несмотря на все усилия, противнику так и не удалось пробиться вглубь наших земель. Фактически Киев сделал ставку на успех своей Курской авантюры, взамен решив расплатиться сданными городами Донбасса. Но вражеские планы сорвали русская армия, мужество и героизм наших солдат.
Вчера, 4 сентября, главными событиями дня стали освобождение на Южно-Донецком направлении Пречистовки, создание плацдарма для наступления на Богоявленку и успешное продвижение русской армии к Водяному сразу с двух сторон.