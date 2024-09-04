Индия и Китай рассказали, почему они увеличивают транзит по Севморпути в 100 раз

02:47 06.09.2024

"Колем лед. Выгодно".

Сакико Хатайа: Из Хоккайдо в Амстердам через СМП в 2 раза быстрее, чем через Суэцкий канал, и без пиратов. Мы так хотим



Михаил Зубов

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Игорь Левитин

Николай Макеев



Страны Азиатско-Тихоокеанского региона открыли для себя Северный морской путь только в прошлом году. Это связано с тем, что "Росатом" - куратор СМП, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Минтранс создали необходимые условия, чтобы сделать коммерческое предложение по транзиту.



О том, как оно было принято, на сессии ВЭФ-2024 рассказали высокопоставленные делегаты из Китая, Индии и Японии.



Фан Юсинь - председатель китайской судоходной компании NewNew Shipping Line, которая в 2023-м открыла регулярную контейнерную линию между Китаем и портами Северо-Запада России по СМП - приехала на остров Русский не только для того, чтобы принять участие в сессиях в качестве спикера, но и чтобы заключить новые договоры - уже на 2025-й.



- Когда нам в 2022 году рассказали, что можно пользоваться СМП для перевозки контейнеров - Китай очень удивился, - рассказывает Фан Юсинь. - Холодное море, сопровождение ледоколов - все это тревожило, но мы решили попробовать. Купили три судна и попросили Россию обучить капитанов ходить по этим морям.



Но после того, как прошел первый же караван - у нас раскрылись глаза. Мы поняли, что это хорошо, и решили увеличивать флот и грузопоток в 100 раз. В прошлом году по СМП прошли 7 караванов, а в этом - уже 15, и они - больше.



К слову, как рассказал модератор сессии - руководитель практики стратегического и операционного консультирования "Технологии Доверия" Михаил Баженов, в текущем году уже две трети всей контейнерной торговли между Россией и Китаем идет через СМП. При том, что сам объем такой торговли вырос. Пока не понятно - на сколько, год еще не завершен. Не исключено, что рост будет измеряться не в процентах, а в разах.



Чем привлек Северный морской путь Индию, рассказал военно-морской атташе республики в России Бриджиндер С. Содхи.



- Индия участвует в качестве партнера России в исследовательских и геологических работах на Северном морском пути. СМП сам для себя ищет грузовую базу, разрабатывая месторождения, богатства с которых пойдут по этому пути.



Раньше Индию интересовало только это. Но индийский транзит растет. Сегодня транзитные грузы Индии - это уже примерно 5 млн тонн в год. И часть этого транзита в близком будущем пойдет по СМП.



В контексте, что на Ближнем Востоке неспокойно, очень важно иметь замену Суэцкому каналу, поэтому Индия рассматривает Северный морской путь как такую альтернативу, - сообщил атташе.



Япония по политическим причинам пока не приняла приглашения на Северный морской путь, тем не менее предложение России привело к тому, что в Стране восходящего солнца создали целый совет по СМП, который готовится к хождениям по транспортному маршруту в будущем. Об этом рассказала доктор Сакико Хатайа из Научно-исследовательского института океанической политики.



- Мы идем из Хоккайдо в Амстердам 29 дней, встречая на пути неприятности: военные обстрелы судов и нападения грабителей. Это долго и опасно. А через СМП - в 2 раза быстрее, чем через Суэцкий канал, и без пиратов. Быстро и надежно - мы так хотим. Будем к этому стремиться. Хоккайдо - очень большой порт, и его можно было бы сделать идеальным хабом для СМП, - уверена Сакико Хатайа.



Советник Владимира Путина, официальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин оценил перспективы развития СМП так:



- Нам говорят, что транзит по Северному морскому пути - около 36−37 млн тонн - это мало на фоне многомиллиардного грузооборота России. Конечно же, мало. Поэтому президент и ставит задачу увеличить до 100 миллионов.



Но дело не в самом потоке, а в том, как быстро мы его достигли. Если вспомнить - недавно было 6 миллионов и 2 ледокола, сейчас - 6 ледоколов, и достраиваются новые. И поток в 6 раз больше.



Речь нужно вести не только о тоннах. Я всегда говорил, что Северный морской путь состоится, когда ледовая проводка превратится из экстремального мероприятия в привлекательную коммерческую услугу.



Когда-то я увидел на одном ледоколе шутливую надпись: "Колем лед. Дорого". А сейчас мы можем сказать: "Колем лед. Выгодно". Поэтому нет сомнений, что СМП превратится в одну из главных транспортных артерий в мире, - предположил Игорь Левитин.



Важно отметить, что когда в дело вступают такие высокомаржинальные перевозки, как контейнерные, то такая единица измерения грузопотока, как тонна, перестает быть информативной. Потому что доход перевозчика от доставки одного контейнера (или 1 TEU) может быть выше, чем от десятков тонн другого груза.



Поэтому рано или поздно может встать вопрос: а не вытеснят ли коммерческие перевозки с Северного морского пути уголь и углеводороды? Об этом "Свободной Прессе" рассказал независимый эксперт по энергоносителям Николай Макеев:



- Основным способом доставки энергоресурсов из России в Азию обещает стать вторая очередь газопровода "Сила Сибири", ее запуск в эксплуатацию позволит удвоить поставки в Китай и частично обеспечить "голубым топливом" Монголию. Этот вопрос окончательно урегулирован в ходе недавнего визита Путина в Улан-Батор.



Для поставок нефти существует железнодорожный маршрут, сопряженный с нефтепроводом "Восточная Сибирь - Тихий океан". Для перевозки угля расширяют Восточный полигон.



Северный морской путь является растущим направлением экспорта российских углеводородов, а также угля. Причем транспортировка энергоресурсов по СМП на Восток снижает до минимума влияние западных санкций на наш сырьевой экспорт.



Тем не менее, вряд ли поставки природных энергоресурсов (за исключением сжиженного природного газа) будут критически зависеть от Севморпути.



При необходимости и высокой загрузке высокомаржинальным грузом - всех, кроме газовозов, можно будет и подвинуть на берег, - предполагает Николай Макеев.