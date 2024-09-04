В Узбекистане учреждено почетное звание заслуженного предпринимателя

03:03 06.09.2024

Президент подписал закон об утверждении почетного звания заслуженного предпринимателя Узбекистана. Он будет выдаваться "передовым и инициативным руководителям и учредителям субъектов предпринимательства", наладившим высокодоходные направления бизнеса и внесшим вклад в развитие экономики.



