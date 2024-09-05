Наследие Чингисхана: о чем президенты России и Монголии говорили в юрте, - СП

08:14 06.09.2024

Улан-Батор ищет, как распорядиться несметным редкоземельным богатством

Юрий Енцов



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Александр Шатилов

5.09.24



Визитом в Монголию Владимир Путин поставил Запад "в неловкое положение", пишут недружественные СМИ. Власти этой страны и не подумали применять ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для ареста нашего президента по его приезде в Улан-Батор. Напротив - приняли со всеми возможными почестями. А ведь Монголия признала этот самый МУС еще в 2002 году!



Киевский режим возмутился "бездействием Улан-Батора". Но даже у создателей МУСа нет механизма санкций против стран-отказников. Да и о каком это бездействии идет речь, если президент Ухнаагийн Хурэлсух принимал друга Владимира в самой лучшей монгольской юрте!



Впрочем, так же привечали и глав других государств, посещавших Улан-Батор в последнее время: Эммануэля Макрона, Франка-Вальтера Штайнмайера, Виолу Амхерд и примкнувшего к ним госсекретаря США Энтони Блинкена. Такое впечатление, что Монголия снова - центр вселенной, как и во времена Тэмуджина Чингисхана, его сына Угэдэя или внука Батыя.



Политолог, декан факультета социальных наук Финансового университета Александр Шатилов напоминает, что для России и западных стран Монголия интересна своими запасами лития:



- Это весьма редкое на планете вещество, в наши дни оказавшееся полезным в самых разных сферах деятельности.



Такова официальная сторона визитов иностранных делегаций в Монголию. На самом деле для России она очень важна как промежуточное звено между нашей страной и Китаем, как "мягкое подбрюшье". И в этой ситуации, конечно, от лояльности Монголии, от наших дружеских отношений зависит в том числе и общая геополитическая ситуация на восточных границах.



"СП": Отношения развиваются хорошо, Монголия почти весь бензин и дизтопливо получает из России. Нашей стране принадлежит половина железнодорожной системы Монголии. Мы поставляем ей большие объемы электроэнергии: на западе - 100%, в районах, прилегающих к Китаю от 20 до 30%.



- А еще визит Владимира Путина был определенным вызовом западным институтам. Ведь Монголия признает юрисдикцию МУС, но ради российского президента проигнорировала эти международные инстанции.



Это очередной показательный эпизод, когда страна третьего мира игнорирует, казалось бы, всемогущий Запад в пользу Российской Федерации. Это дорогого стоит. Монголия показала, что Запад можно не бояться, а все эти международные суды - ничто.



"СП": При этом у Монголии стратегическое партнерство с США, Японией, Южной Кореей и Германией. Да, с нашей страной оно еще и "всеобъемлющее", но Улан-Батор, как считают на Западе, пытается углубить отношения с ним, проводя "политику третьего соседа" и таким образом сохраняя определенную дистанцию от России и Китая.



- Монголия - страна во многом уязвимая, большая по территории, но малонаселенная. Ей приходится если не дружить со всеми, то по крайней мере не наживать себе лишних врагов.



Демонстративно пророссийское поведение Монголии с красными ковровыми дорожками, почетными караулами - тоже своего рода позиция нынешнего руководства, которое, несмотря на диверсификацию своей политики, подчеркивает приверженность дружбе, проверенной годами, отдает приоритет нашей стране в международном партнерстве.



"СП": Добываемый в Монголии литий может использоваться в возобновляемой энергетике. И недавний, первый в истории, визит французского президента был связан с ней, не считая климата и агропроизводства. Наверное, заманчиво застроить всю монгольскую пустыню ветряками?



- В последние годы эта альтернативная энергетика как-то пожухла. А "зеленая энергетика" стала чуть ли не ругательством, особенно в отношении Европы. Макрон может сколько угодно предлагать эти варианты Монголии, но, мне кажется, эта страна разумно выберет более привычные варианты и скорее подпишет соглашение с "Росатомом".



И где Россия, а где Франция. Наша страна явно ближе и является приоритетным внешнеполитическим партнером, в отличие от Франции, которая сейчас не может найти своего места в Европе, а ее президент как политический лидер находится в подвешенном состоянии.



"СП": Формат визита в Монголию германского президента можно объяснить тем, что ФРГ - парламентская республика. Президент там чисто церемониальная фигура.



- Да, в Германии реальная власть принадлежит канцлеру. Но вся немецкая политическая элита сейчас находится в очень уязвимом положении, поскольку не пользуется поддержкой избирателей. Да и международный авторитет Германия растратила, дискредитировала играми вокруг Украины.



"СП": Был еще очень странный визит швейцарской президентши в Монголию на пути в Японию. И он тоже первый, как у французов. Госпожа Амхерд быстренько рассказала монголам про спорт, демократию и Украину. В международной информационной повестке визит следа не оставил, хотя, возможно, некоторые швейцарцы что-то про него знают: банкиры или производители часов с шоколадом. Складывается ощущение, что все они ездили предупредить: Ухнаагийн, не дружи с Владимиром!



- Скорее всего, у швейцарцев тоже есть интерес к редкоземельным металлам.



"СП": С визитом госсекретаря США все и так понятно: хочет "дружить" с Монголией против ее соседей, России и Китая.



- Блинкен настолько себя дискредитировал, что стал в последнее время не менее комичной фигурой, чем Шольц. Его полощут даже в американских СМИ, не говоря уж про мировые.



Но, с другой стороны, США давно играют на монгольском поле - удерживая, с их точки зрения, Улан-Батор от сползания в российском или китайском направлении. Но сейчас американцев боятся все меньше. И Монголия заколебалась: стоит ли прислушиваться к заокеанскому партнеру или все-таки выстраивать игру с Россией и Китаем?



"СП": Наверное, важно то, что Путин приехал в Монголию после череды визитов западных политических деятелей, то есть последним и скорее всего "заплатит больше", чем те пообещали?



- На Востоке учитываются не только рациональные моменты, ведь он - "дело тонкое". Но ни у кого нет такой богатой взаимной истории, как у наших двух стран.



Если брать ХХ век, то можно вспомнить помощь братского монгольского народа во время Великой Отечественной, послевоенное участие СССР в строительстве социалистической Монголии.



Там продолжается преподавание русского языка. Монгольская элита в целом пророссийская, но вынуждена играть по гибким сценариям. Поэтому здесь есть взаимный экономический интерес, помноженный на дружбу и взаимную симпатию, а это - основа стратегического партнерства.



"СП": Сейчас говорят, что не только Монголия, но и Россия - полноценная наследница империи Чингисхана?



- Да, евразийские теории у нас достаточно популярны. Считается, что Россия приняла имперское бремя Золотой орды после того, как та потеряла свое влияние. И это перебрасывает еще один мостик между нашими двумя странами не только в политических и экономических отношениях, но и в культуре, образовании, туризме.