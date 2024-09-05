В Киргизии стало больше "Народных артистов". Сразу на 6 человек

08:55 06.09.2024

6 человек получили звание "Народный артист КР". Фамилии

Разное 10:19, 06 сентября 2024 Просмотров: 8463Кыргызча

Ырыскелди Осмонкулов, Садыр Жапаров

Ырыскелди Осмонкулов, Садыр Жапаров

"Культура" (АКИpress) - За существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызстана, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в честь 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области и в связи с Днем независимости 6 деятелям культуры присвоено звание "Народный артист Кыргызской Республики".



Госнаграды вручены:



Акматовой Калыйче – мастеру сцены, артистке Иссык-Кульского областного музыкального драматического театра имени К. Жантошева;



Осмонкулову Рыскельды Каниметовичу – певцу эстрады, старшему преподавателю Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова;



Осмонову Майрамбеку Кыпчаковичу – певцу, мелодисту;



Рустембекову Байбагышу – артисту академического оркестра народных инструментов имени К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;



Сариевой Вере Садыковне – артистке Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова;



Суранчиевой Гулзинат Карыбековне – певице эстрады, директору Центральной детской музыкальной школы имени П.Ф. Шубина.