 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии стало больше "Народных артистов". Сразу на 6 человек
08:55 06.09.2024

6 человек получили звание "Народный артист КР". Фамилии
Разное 10:19, 06 сентября 2024 Просмотров: 8463Кыргызча
Ырыскелди Осмонкулов, Садыр Жапаров
Ырыскелди Осмонкулов, Садыр Жапаров
"Культура" (АКИpress) - За существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызстана, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в честь 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области и в связи с Днем независимости 6 деятелям культуры присвоено звание "Народный артист Кыргызской Республики".

Госнаграды вручены:

Акматовой Калыйче – мастеру сцены, артистке Иссык-Кульского областного музыкального драматического театра имени К. Жантошева;

Осмонкулову Рыскельды Каниметовичу – певцу эстрады, старшему преподавателю Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова;

Осмонову Майрамбеку Кыпчаковичу – певцу, мелодисту;

Рустембекову Байбагышу – артисту академического оркестра народных инструментов имени К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Сариевой Вере Садыковне – артистке Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова;

Суранчиевой Гулзинат Карыбековне – певице эстрады, директору Центральной детской музыкальной школы имени П.Ф. Шубина.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - culture.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725602100


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