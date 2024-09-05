 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лавров продолжает нести чушь про "красные линии", - А.Ревнивцев
09:52 06.09.2024

КРАСНЫЕ ЛИНИИ, НАПИСАННЫЕ НЕВИДИМЫМИ ЧЕРНИЛАМИ: МОСКВА УЖЕ В ПРИЦЕЛЕ, А ЛАВРОВ ОПЯТЬ ОЗВУЧИЛ "ВОЛШЕБНУЮ ФОРМУЛУ"

Андрей Ревнивцев

В последнее время уже начало казаться, что словосочетание "красные линии" наконец-то стало табуированным. Кому во власти придет в голову что-то говорить о "красных линиях", когда их было так много, и все оказались безнаказанно нарушены? По ощущениям, ими можно было уже выложить прямую сплошную от Кремля до Луны. В них никто не верит, они стали мемом и явно написаны невидимыми чернилами. И все это знают. Но тут вдруг министр иностранных дел Сергей Лавров опять публично произнес "волшебную формулу". Неужели он не в курсе, что эта фраза - моветон? Или, может быть, Лавров имел в виду те самые, настоящие, нарисованные кровью, "красные линии", перейдя которые мир необратимо изменится? В этом разбирался Царьград.

Сергей Лавров заявил:

Не надо шутить с нашими красными линиями, американцы знают, где они проходят.

Эту фразу министр произнес в контексте разговоров о передаче Украине дальнобойных ракет. В первую очередь - невидимок JASSM-ER.

РАКЕТЫ JASSM-ER СДЕЛАНЫ ПО ТЕХНОЛОГИ "СТЕЛС". СКРИН: ТГ-КАНАЛ МЭЙДЭЙ. ХРОНИКА ПИКИРОВАНИЯ

Они запускаются с истребителей F-16, а их дальность действия составляет порядка 900 км. Вполне хватит, чтобы долететь до Москвы и других крупных городов России.

Такая тонкая, что не разглядеть
Как показала практика, аккуратные разговоры о возможностях поставок того или иного оружия американцы всегда начинают постфактум. То есть, ракеты уже давно протерты тряпочкой и хранятся на складах Незалежной, а в публичной сфере только начинают звучать робкие мысли вслух, мол, "мы подумаем, передавать или не передавать", "это все еще не точно", "посмотрим по обстоятельствам" и так далее.

Вероятно, понимая, что удары реально могут последовать, власть достала из "нафталина" уже немного подзабытую фразу. Но что это значит?

Очевидно, что реальные "красные линии" как для применения тактического ядерного оружия, так и для "стратегов", существуют. Проблема заключается исключительно в том, что широким народным массам никто о них не докладывает. Ни Лавров, ни Путин, ни Белоусов никогда не говорят о том, где они реально пролегают. И эту грань, где пунктир переходит в жирную прямую, знают только высшие государственные чиновники, которым это полагается знать,

- предполагает телеграм-канал "Безграничный аналитик".

Судя по всему, до недавнего времени Россия и США не воевали друг с другом по-настоящему. Из последних сил - истекая кровью, слезами и потом, воюет только свихнувшаяся Украина, где самыми прибыльными работами стали гробовщик и людолов из ТЦК.

"БЕРИ, ФОРЕСТ, БЕГИ". ВИДЕО: ТГ-КАНАЛ "ДВА МАЙОРА"

Ни русские, ни американцы никогда еще не пытались вырубить друг друга по самый корень. Эскалация, несмотря на грозные заверения сторон и все новые и новые красные, розовые и бледно-розовые линии, была контролируемой. "Караул-патриоты", конечно, посыпают головы пеплом и кричат, что Вашингтон ни во что не ставит Россию, но в реальности он боится срыва в пике не меньше нашего.

Достаточно вспомнить ситуацию с мятежом Пригожина, когда "марш справедливости" внезапно свернул с федеральной трассы "Дон" и якобы направился в сторону спецобъекта в Воронежской области, где хранится ядерное оружие. Что тут началось! Мгновенно ожила дремавшая телефонная линия, проложенная между Кремлем и Белым домом еще во времена Холодной войны.

ФОТО: POOL/WAGNER GROUP/GLOBAL LOOK PRESS

Американцы засуетились, стали вежливыми, тактичными и очень переживали, что ЧВК "Вагнер" получит ключ от ящика Пандоры.

Готовы ли США к драке?
Неконтролируемая эскалация чревата для нас крахом системы, которую выстраивает Путин последние 20 лет. Власть этого боится, поэтому нет всеобщей мобилизации, перевода экономики на военные рельсы, превращения России в осажденную крепость с идеологией "русского чучхе". Но если это произойдет, то что будет делать Запад? Воевать с нами, как полагается, пусть и в неядерном исполнении? А кто встанет под ружье, когда закончатся украинцы? Миллионы мигрантов, которые беснуются в Лондоне и Париже, или изнеженные европейцы под радужными флагами? Ни те, ни другие. Воевать, на самом деле, некому.

Отсюда - опасения Вашингтона сорваться в реальную драку с русскими. На голых кулаках и без прокладки в виде киевского кадавра. В этой же логике и регулярные проверки нас на слабо: а это съедят? А вот это? Последние 2,5 года с каждым таким вопросом "красные линии" каждый раз стираются ластиком и переписываются в другом месте.

Во времена СССР бытовала аналогичная идиома "последнее китайское предупреждение". Она появилась в 1950-х годах, когда американцы регулярно летали над Китаем, а Пекин, в свою очередь, скрупулезно фиксировал каждый факт нарушения госграницы и отправлял США официальное предупреждение. Правда, никаких действий не принимал, да и не мог принять. Зато каждое "последнее китайское предупреждение" нумеровалось. Всего же за 1950-60-е годы их накопилось около 900.

Удар ракетами по Москве – достаточный аргумент?
Даже Курская авантюра была подчеркнуто проигнорирована. Мы не разнесли Варшаву, Лондон и Киев ядерным оружием, не объявили мобилизацию и даже не ослабили натиск на Донбассе. Просто как каток, медленно и необратимо поехали дальше, наши командиры уже видят в бинокли Днепропетровскую область.

ПОСЛЕ КУРСКА НАТИСК НА ДОНБАСС ТОЛЬКО УСИЛИЛСЯ. СКРИН: ТГ-КАНАЛ "ЛЕНТА НОВОСТЕЙ. ХАРЬКОВ"

И вот, наконец, Запад естественным образом вылез на новое плато, за которым едва различимы реальные, а не мнимые великие и ужасные "красные линии".

Есть мнение, что удары дальнобойными ракетами по старой территории России - это единственная реальная договоренность, которая есть между Путиным и Байденом. Не потому, что такие удары что-то меняют, а потому что это вешка, к которой можно хоть как-то привязать все сказанное выше, это единственный ориентир, в более-менее одинаковом восприятии которого противники хоть как-то уверены,

- пишет автор телеграм-канала Ватфор.

Что с того?
Может быть, именно поэтому Лавров, наплевав на явную нелепость "волшебной формулы", вновь ее произнес. Как заклинание. И его, возможно, снова не услышат: Киев вооружит F-16 ракетами JASSM-ER и попытается ударить по России. Какая разница, ведь в Белый Дом все равно заедет новая администрация, у которой никаких договоренностей с Путиным не было.

И вот тогда, возможно, и наступит тот самый экзистенциальный кризис, о котором так долго говорили. Вариант ответа во многом будет зависеть от ущерба, нанесенного этим ударом. Но что-то подсказывает, что даже если ракеты и поразят свои цели – все равно обойдется без "радиоактивного пепла", а Россия просто продолжит гнуть свою линию. Правда, неизбежно появится новое плато. Например, "знаменитые украинские ученые" изобретут ядерную ракету, и при помощи "секретной подводной лодки" пана Зеленского запустят ее в сторону Москвы.

Может, тогда ответим? А как? И главное, по кому?

Источник - ц
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725605520


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